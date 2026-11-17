Imagen de archivo de un contenedor de ropa usada de Cáritas. (Europa Press)

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Desde las últimas semanas del mes de octubre, Cáritas Diocesana de Toledo ha procedido a la progresiva retirada de sus contenedores rojos de recogida de ropa usada, tan habituales en la vía pública de gran parte de España. La decisión, que afecta a Toledo y Talavera de la Reina, se debe a que no han logrado un acuerdo con para renovar el servicio, que desde el organismo de la Iglesia Católica reclamaban que contemplase una remuneración.

Según señalan desde Cáritas Diocesana de Toledo en un comunicado, durante años han garantizado el servicio de recogida, transporte, almacenamiento y gestión de la ropa usada como residuo urbano de forma gratuita. Ahora, la situación del sector textil de segunda mano a nivel mundial, con una enorme saturación de los mercados y con los conflictos armados, hace necesario “establecer una contraprestación económica”.

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“Estas circunstancias han deteriorado las condiciones de viabilidad económica del sector, haciendo difícilmente sostenible que un servicio de estas características pueda seguir prestándose de manera gratuita”, explica el organismo.

Contenedor de Cáritas. (Cáritas/Europa Press)

La aprobación de la Ley de Residuos de 2022 obliga a las entidades locales a prestar este servicio municipal de recogida selectiva de ropa. “Cáritas ha venido realizando esta labor sin coste alguno para el Ayuntamiento”. Ahora, la empresa concesionaria de recogida de la limpieza viaria y de residuos de la ciudad cuenta con otra entidad encargada del textil.

Según los datos de Cáritas Diocesana de Toledo, durante estos más de siete años, desde 2019, la entidad se ha encargado de la recogida de aproximadamente siete millones de kilos de ropa usada, “contribuyendo activamente a la gestión de este residuo y favoreciendo su aprovechamiento mediante la reutilización y otras vías de tratamiento”.

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La retirada de los contenedores de ropa afecta a Toledo y Talavera de la Reina

A través de su empresa de inserción, Inserta Toledo, Cáritas Diocesana de Toledo ha creado puestos de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas derivadas desde los propios Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo. Estas oportunidades laborales han permitido “favorecer su autonomía, mejorar su empleabilidad y facilitar su incorporación al mercado laboral ordinario”.

Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

Según ha señalado el organismo, sin embargo, esto no supondrá la retirada total de todos los contenedores rojos de la ciudad, pues se mantendrá parte de la red para mantener los puestos de trabajo de inserción y la acción social.

Esta medida, según han indicado en el comunicado, “afectará directamente a la contratación de colectivos en exclusión y vulnerabilidad social, limitando sus posibilidades de integración”, pues “actualmente, 11 trabajadores en situación de vulnerabilidad dependen del programa de recogida de ropa para acceder a un empleo digno”.

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Inserta Toledo, además, continuará manteniendo el servicio de ayuda social en materia de vestuario y la actividad comercial de las tiendas Moda Re de Toledo y Talavera de la Reina. “La entidad seguirá trabajando con determinación para que esta actividad continúe generando un impacto positivo en el cuidado del medioambiente y en la creación de empleo digno para quienes más lo necesitan”.

Vista de la montaña de ropa usada en el desierto de Atacama, Chile. (Martin Bernetti/AFP)

El impacto del ‘fast fashion’

El auge de la moda rápida, que se basa en producir ropa de bajo coste y renovar constantemente las colecciones, ha fomentado un modelo de consumo excesivo en el que compramos más prendas de las que realmente necesitamos, utilizándolas durante cada vez menos tiempo. Esto provoca que se desechen grandes cantidades de productos textiles, incluso cuando estos podrían seguir siendo utilizados.

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De esta manera, cada año se generan millones de toneladas de residuos de este tipo en todo el mundo, que va a pasar a vertederos o acaba incinerada, en lugar de reutilizarse o reciclarse. Esta industria, por tanto, se ha convertido en una de las más contaminantes del planeta, afectando especialmente a lugares de América del Sur, Asia o África, como el desierto de Atacama, en Chile, o Accra, en Ghana.