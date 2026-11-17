Javier “N”, presunto integrante del CJNG detenido en Acapulco. Crédito: FGE Guerrero

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Javier “N”, señalado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en un operativo conjunto en la colonia Miguel Alemán de Acapulco de Juárez. El hombre intentó escapar de las corporaciones y se escondió en un predio abandonado donde terminó capturado.

En el lugar, los agentes hallaron tres motocicletas con la serie alterada, 18 dosis de metanfetamina -conocida en las calles como cristal- y ocho bolsas con marihuana. También decomisaron una cortadora de metal y un equipo de soldadura, utensilios presuntamente vinculados al desmantelamiento de vehículos robados.

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Un predio abandonado funcionaba como posible taller clandestino

La captura, confirmada este lunes 16 de noviembre por las autoridades, ocurrió durante recorridos de vigilancia encabezados por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Según datos oficiales, las corporaciones patrullaban la zona cuando observaron a Javier “N”, quien reaccionó a su presencia buscando refugio en una construcción sin uso aparente.

Dentro de ese espacio aparecieron las tres motocicletas, cuyas características sugieren que ahí se alteraban los números de serie u otros elementos de identificación.

Tres motocicletas fueron aseguradas tras el operativo que derivó en la captura del presunto integrante del CJNG. Crédito: FGE Guerrero

Junto con los vehículos, el personal de seguridad localizó las dosis de droga. El conjunto de indicios —motos, estupefacientes y herramienta— quedó bajo resguardo para integrarse a la carpeta de investigación abierta por el caso.

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La fiscalía vincula al detenido con actividades delictivas en varias colonias

De acuerdo con las líneas de investigación de la FGE, Javier “N” operaba presuntamente en distintos puntos del municipio, no solo en la colonia donde fue detenido. La corporación lo describió como posible participante en esquemas delictivos que afectan a varias zonas de Acapulco, sin precisar cuántas carpetas adicionales podrían relacionarlo con otros hechos.

La fiscalía guerrerense sostuvo que este tipo de intervenciones responde a una estrategia permanente contra el robo de autos y motocicletas en la entidad. El fortalecimiento de la coordinación entre corporaciones estatales y federales, dijo, busca reducir los delitos que inciden directamente en la percepción de seguridad de la población.

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El CJNG mantiene disputas territoriales en el puerto de Acapulco

Este caso se suma a otras detenciones de presuntos miembros del CJNG registradas en el puerto durante el año. El 25 de julio, la misma fiscalía capturó a Reynier “N”, alias “El Palma”, identificado como uno de los principales generadores de violencia del cártel en la zona y acusado de participar en el homicidio de un taxista ocurrido el 16 de junio sobre la avenida Costera Miguel Alemán.

Fue detenido con base en investigaciones derivadas del asesinato de un taxista. Crédito: FGE Guerrero

Guerrero ocupó el cuarto lugar entre los estados con mayor presencia del CJNG a escala nacional, de acuerdo con la Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días del gobierno federal, solo por debajo de Jalisco, Guanajuato y Nayarit. Acapulco, por su parte, figura como el sexto municipio del país con mayor número de homicidios dolosos vinculados al crimen organizado.

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Esa posición se explica, según reportes, por los enfrentamientos entre células del CJNG y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco, agrupación que perdió cohesión interna y se fragmentó en facciones menores. La pugna entre ambos grupos gira en torno al control del narcomenudeo, el cobro de piso y la extorsión en colonias y zonas comerciales del municipio.

Otro cártel enfrentó un golpe días antes en Taxco

La presión contra el crimen organizado en Guerrero no se limitó al CJNG ni a Acapulco. El pasado 13 de noviembre, la FGE reveló que llevó a cabo una orden de aprehensión contra Marco “N”, alias “El Kamala”, identificado como operador financiero y generador de violencia de La Familia Michoacana en el municipio de Taxco de Alarcón.

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La captura respondió a una investigación por desaparición de personas cometida por particulares, en agravio de una víctima menor de edad. Según las pesquisas, los hechos ocurrieron entre el 30 de junio y el 1 de julio, cuando el imputado habría participado junto con otros sujetos en la agresión y privación de la libertad del menor, a quien después trasladaron con rumbo desconocido.

Marco “N”, alias “El Kamala”, es identificado por autoridades como operador financiero de La Familia Michoacana. Crédito: FGE Guerrero

La fiscalía mantiene abiertas las acciones de búsqueda para localizar a la víctima, cuyo paradero continúa sin esclarecerse. “El Kamala” quedó a disposición del juez de control que lo requirió para definir su situación jurídica por el delito de desaparición cometida por particulares.

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Por los mismos hechos, el 18 de octubre la FGE había detenido a Sergio “N”, alias “El Charro”, quien posteriormente fue vinculado a proceso. Ese detenido permanece bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social de Acapulco, a la espera de que avance el juicio en su contra.

Ambos casos, el de Taxco y el de Acapulco, forman parte de la misma estrategia de despliegues conjuntos entre corporaciones estatales y federales que opera en distintos puntos de Guerrero.