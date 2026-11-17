Karol G cierra este martes su serie de conciertos en el Estadio GNP, en medio de la expectativa por la invitada especial que completará sus presentaciones en la capital. (Ricardo Téllez/Infobae México)

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La expectativa sobre cuál será la invitada sorpresa de Karol G domina la previa del concierto pactado para el martes 17 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, luego de posponerse su tercer concierto capitalino por motivos de salud.

Las tres presentaciones de la gira “Viajando por el Mundo Tropitour” generan una derrama económica estimada en 460 millones de pesos en la capital mexicana. La cifra contempla 300 millones de pesos en el sector hotelero y 160 millones de pesos en restaurantes y comercios.

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La incertidumbre sobre el nombre definitivo creció luego de que las dos primeras funciones presentaron a figuras centrales del pop nacional vinculadas con la infancia de la compositora de Medellín.

Paulina Rubio y Anahí encabezan las posibilidades en el Estadio GNP Seguros

Entre las alternativas con mayor fuerza destaca Paulina Rubio, su inclusión completaría la dualidad de los años noventa tras la aparición inicial de Thalía, manteniendo el perfil de éxitos radiales de aquella década.

El catálogo de la exintegrante de Timbiriche encaja con el bloque festivo que la producción destina a la música local, espacio donde los arreglos incorporan mariachi frente a las gradas capitalinas.

La segunda alternativa con un fuerte respaldo entre los asistentes es Anahí. La integrante de RBD mantiene un vínculo directo con la colombiana desde junio de 2022, cuando cantaron juntas en la Arena Ciudad de México.

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Aquel dueto en la alcaldía Azcapotzalco representó el regreso de la intérprete mexicana a los escenarios tras once años de retiro, cuando ambas cantaron “Sálvame” frente a la multitud. Ese hito alimenta las solicitudes para repetir la mancuerna en su presentación en el Estadio GNP Seguros.

La integrante de RBD mantiene un vínculo directo con la colombiana desde junio de 2022, cuando cantaron juntas en la Arena Ciudad de México. (Foto: Instagram/@anahi)

Nombres contemporáneos y figuras del género urbano amplían las opciones

Danna Paola figura también entre las artistas mencionadas por los seguidores. Su perfil representa a la generación de relevo en el pop mexicano y mantiene acercamientos públicos recientes con la colombiana.

El perfil de la mexicana conecta con el universo de telenovelas infantiles mexicanas que la colombiana consumió en su niñez y con las declaraciones públicas que la cantante de “Mala Fama” emitió en julio de 2025 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando la prensa le preguntó sobre supuestas similitudes entre sus videoclips: “A Karol la amo; grandes mentes piensan igual”.

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La coincidencia visual en homenajes a telenovelas mexicanas colocó a Danna entre las artistas más mencionadas por seguidores para acompañar a Karol G en la capital. @danna @karolg/ Instagram

En el circuito de la música urbana surgió la opción de Cazzu. La rapera argentina ofrecería un contrapeso al sonido pop predominante en las colaboraciones anteriores dentro de la capital.

La estadounidense Becky G funge como acto de apertura del espectáculo y sube posteriormente a cantar la colaboración conjunta “MAMIII”, intervención habitual que la producción no cataloga como el acto sorpresivo reservado para México.

La curaduría de invitadas responde a la memoria televisiva y musical de la cantante en Medellín durante su niñez. Las telenovelas infantiles y juveniles mexicanas influyeron en su formación artística, motivo por el cual prioriza a figuras de esa etapa.

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La curaduría de invitadas responde a la memoria televisiva y musical de la cantante en Medellín durante su niñez. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Dos presentaciones previas rindieron tributo a la televisión mexicana

El viernes 13 de noviembre la invitada fue Thalía, quien regresó a un escenario capitalino después de diez años de ausencia ante 65,000 personas.

Ambas intérpretes compartieron micrófono en las canciones “Piel morena”, “Amor a la mexicana” y “A quién le importa”, Thalía portó un vestuario alusivo a una de sus presentaciones más recordadas con un bustier de guitarras.

La presentación de apertura detonó comentarios en plataformas digitales debido a desajustes en la coordinación vocal, detalles de afinación y señalamientos de sincronización de audio durante el bloque regional.

Ambas artistas interpretan a dueto el clásico tema ranchero acompañadas por mariachi y bailarines con sombreros tradicionales de charro. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Para la segunda función, celebrada el sábado 14 de noviembre, la invitada sobre la plataforma central fue Belinda.

El dueto interpretó los temas “Ángel”, “Bella traición” y “Luz sin gravedad”, acompañados por las ovaciones del público que llenó la totalidad de las localidades disponibles.

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Durante ese número, la actriz mexicana retomó expresiones de entrevistas infantiles para elogiar la trayectoria de su anfitriona, en una escena que sumó millones de reproducciones digitales.

Belinda y Karol G en el Estadio GNP de la Ciudad de México - (Instagram - Belinda)

El recinto mantiene vigentes las entradas para la nueva fecha

La promotora OCESA y la empresa Ensō confirmaron que la suspensión del domingo obedeció a motivos médicos de la artista, sin difundir un expediente clínico detallado.

Versiones extraoficiales señalan que la cantante enfrentaría un cuadro de influenza derivado del desgaste físico y los cambios de temperatura durante sus conciertos en Monterrey y la capital. El equipo médico de la intérprete no emitió posturas oficiales sobre el diagnóstico.

El espectáculo de este martes representa el cierre definitivo de las seis fechas programadas en el país. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Todos los boletos adquiridos para la función del 15 de noviembre conservan validez automática para ingresar este martes 17 de noviembre al Estadio GNP Seguros.

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Los compradores que decidan no asistir tienen habilitada la opción de reembolso a través del portal de Ticketmaster mediante el botón de asistencia en sus cuentas personales.

El espectáculo de este martes representa el cierre definitivo de las seis fechas programadas en el país, tras agotar tres noches consecutivas en el Estadio BBVA de Monterrey.