Las puestas en escena previstas incluyen Imaginaria en Bolívar, Quelec o Kele en La Santamaría y ¿Qué le pasó a la Navidad? en El Tunal, según la información de la entidad (Secretaría de Cultura Bogotá)

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La Secretaría de Cultura de Bogotá anunció que la programación de Navidad es Cultura 2026 comenzará el 7 de diciembre, con más de 800 actividades y tres espectáculos principales en la Plaza de Bolívar, la Plaza Cultural La Santamaría y el Parque Metropolitano El Tunal.

Comparsas, bandas de marcha y batucadas formarán parte del desfile inaugural previsto para la apertura. Inspiradas en Macondo y en el universo literario de Gabriel García Márquez, las agrupaciones participantes plantean intervenciones itinerantes. De acuerdo con la información divulgada por la entidad distrital, el recorrido tendrá lugar el 7 de diciembre.

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La agenda reunirá propuestas de danza, teatro, música y circo en distintos puntos de la capital. La Secretaría de Cultura informó que 137 artistas fueron seleccionados para participar en los montajes que encabezarán la programación pública de diciembre.

La Secretaría de Cultura de Bogotá programó más de 800 actividades para la temporada de Navidad es Cultura a partir del 7 de diciembre (Secretaría de Cultura Bogotá/X)

Tres montajes concentrarán la agenda cultural del Distrito

La Plaza de Bolívar será el escenario de Imaginaria, la ciudad que volvió a jugar , una de las tres historias anunciadas para la temporada. El montaje hará parte de la programación central prevista en el espacio ubicado en el centro histórico de la ciudad.

En la Plaza Cultural La Santamaría se presentará Quelec y la semilla del futuro . La Secretaría también ha citado la obra como “Kele y la semilla del futuro” en otro de sus mensajes, por lo que el nombre definitivo deberá ser precisado en la programación detallada.

El tercer punto de encuentro será el Parque Metropolitano El Tunal, donde se desarrollará ¿Qué le pasó a la Navidad?. Los tres montajes estarán a cargo de los artistas seleccionados en disciplinas escénicas y musicales.

El centro comercial Portal 80 programó su encendido de luces para el 20 de noviembre y anunció el acceso sin costo a La Casita de Santa (Ruta de la Navidad Bogotá)

“La Navidad está por llegar a Bogotá y este año tiene nuevos rostros, nuevas historias y miles de razones para emocionarnos”, señaló la Secretaría de Cultura en la presentación de los elencos. La entidad indicó que los participantes convertirán sus propuestas en experiencias para los asistentes a los espectáculos.

La programación, identificada como Navidad es Cultura 2026, plantea actividades para públicos familiares. Hasta ahora, el Distrito confirmó el inicio de la agenda, los escenarios principales, las obras y el número de artistas vinculados, pero no detalló los horarios ni la distribución completa de las más de 800 actividades anunciadas.

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Centros comerciales anticipan sus programaciones de fin de año

El centro comercial Portal 80 programó su encendido de luces para el 20 de noviembre y anunció el acceso sin costo a La Casita de Santa (Centro Comercial Portal 80)

Mientras la agenda distrital se prepara para comenzar en diciembre, varios centros comerciales de Bogotá ya anunciaron actividades navideñas. Portal 80 programó el encendido de luces para el viernes 20 de noviembre, a las 6:00 p. m., con una presentación musical de Iván y sus Bam Band.

El establecimiento también abrirá una versión renovada de La Casita de Santa. El espacio incluirá ambientes como una pastelería, una estación artística, un lugar para escribir cartas, una fábrica de juguetes y un punto de fotografías con Papá Noel. La actividad será de acceso gratuito, de acuerdo con la información compartida por el centro comercial.

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Avenida Chile Centro Comercial y Financiero fijó la inauguración de su alumbrado para el 13 de noviembre con la propuesta de Navidad Literaria (Centro Comercial Avenida Chile)

Avenida Chile Centro Comercial y Financiero inaugurará el 13 de noviembre su alumbrado bajo el concepto de Navidad Literaria. La propuesta tendrá un “Árbol de los Relatos” en la plazoleta exterior, arcos luminosos y una ambientación dedicada a la lectura. El evento de apertura contempla un show musical desde las 5:00 p. m.

Santa Fe, Hayuelos y Multiplaza suman actividades hasta enero

El centro comercial Santa Fe habilitó su programación desde el 29 de octubre. El Parque Mágico y el Expreso de Santa funcionarán hasta el 11 de enero de 2027, mientras que la pista de hielo estará disponible entre el 20 de noviembre y el 12 de enero. Los espectáculos musicales y de personajes se concentrarán los fines de semana y tendrán funciones diarias del 12 al 24 de diciembre.

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La pista de hielo del centro comercial Santa Fe funcionará entre el 20 de noviembre y el 12 de enero (Centro Comercial Santafe/Instagram)

El 14 de noviembre, Hayuelos abrió su Villa Navidad con el espectáculo “Encantos de Navidad”. Las actividades arrancaron a las 4:00 p. m., mientras que el encendido oficial ocurrió hacia las 7:00 p. m. Hasta el 9 de enero de 2027, la programación ofrecerá fotografías con Santa, talleres y música en vivo.

Multiplaza, ubicado en el barrio La Felicidad, anunció un encendido de luces con artistas, una visita de Santa y un show láser. La programación contempla además una cabina de sueños, una casa de los espejos, un carrusel y un árbol de 12 metros con más de 1.200 adornos.

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El centro comercial Multiplaza anunció la instalación de un árbol de 12 metros con más de 1.200 adornos y espectáculos de luces (Multiplaza/Instagram)

Con el desfile y los espectáculos del 7 de diciembre, la programación de Navidad es Cultura marcará el inicio de la agenda distrital, mientras los centros comerciales mantendrán actividades en distintos sectores de Bogotá durante noviembre, diciembre y los primeros días de enero.