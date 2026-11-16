Colombia

Karol G fue nominada a Mejor Álbum de Pop Latino en los Grammy 2027: estos son todos los colombianos nominados

La lista de colombianos nominados también incluye a J Balvin, Feid, Ryan Castro, Shakira, Fonseca, Juanes y Grupo Niche, quienes figuran en distintas categorías de la próxima edición de los premios

Karol G viene de ganar en los Latin Grammy con su álbum Tropicoqueta (Mario Anzuoni/REUTERS)
Karol G viene de ganar en los Latin Grammy con su álbum Tropicoqueta (Mario Anzuoni/REUTERS)
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El 7 de febrero de 2027, en Los Ángeles, California, se realizará la 69.ª edición de los Grammy, que reconocerá lo mejor de la música en 2026.

El lunes 16 de noviembre de 2026 se dio a conocer la lista de artistas nominados, entre los que figuran los colombianos Karol G, Shakira, Juanes, J Balvin, Feid y Ryan Castro.

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Karol G, que viene de ganar en los Latin Grammy las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta y Mejor Interpretación de Reguetón por Verano Rosa, tema que grabó junto a Feid, fue nominada a Mejor Álbum de Pop Latino con No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

Karol G (@Grammys/x)
Karol G fue nominada a Mejor Álbum de Pop Latino con No Me Arrepiento de Sentir Tanto en los Grammy de 2027 (@Grammys/x)

La colombiana está nominada junto a Mon Laferte y su álbum Femme Fatale; Carín León, por Muda; Rawayana, por ¿Dónde es el after?; y Elena Rose, por Bendito verano.

Karol G también fue nominada a Mejor Canción Latina por Ahí, tema que interpreta junto al rapero Drake. En esa categoría competirá con Jorge Drexler, por ¿Cómo se ama?; Ca7riel y Paco Amoroso, junto a Sting, por Hasta Jesús tuvo un mal día; Rosalía, por La perla; y Milo J, por Niño.

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Karol G (@Grammys/X)
Karol G fue nominada a Mejor Canción Latina por Ahí, tema que interpreta junto al rapero Drake (@Grammys/X)

Otros colombianos nominados

En la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana fueron nominados Feid, por El Green Print: La Saga (Disc 1); J Balvin y Ryan Castro, por Ormeta; y Ryan Castro, en solitario, por Hopi Sendé. La lista se completó con Rauw Alejandro, por Cosa Nuestra: Capítulo 0; Álvaro Díaz, por Omakase; y Young Miko, por Do Not Disturb: Late Checkout.

Música Urbana (@Grammys/X)
En la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana fueron nominados Feid, por El Green Print: La Saga (Disc 1); J Balvin y Ryan Castro, por Ormeta; y Ryan Castro, en solitario, por Hopi Sendé (@Grammys/X)

A Mejor Álbum Latino de Rock/Alternativo fue nominado Juanes por Juanesteban, disco con el que ganó un Latin Grammy. El cantante paisa competirá con Ca7riel y Paco Amoroso, por Free Spirits; Jorge Drexler, por Taracá; Milo J, por La vida era más corta; y Fito Páez, por Shine.

En Mejor Álbum Tropical Latino fueron nominados los colombianos Fonseca, por Antes que el tiempo se vaya; Carlos Vives, por El último disco, vol. 1; y Grupo Niche, por Más que palabras. Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta, por País portátil, y Luis Enrique, por El alma en clave, completaron la categoría.

Álbum Tropical (@Grammys/X)
En Mejor Álbum Tropical Latino fueron nominados los colombianos Fonseca, por Antes que el tiempo se vaya; Carlos Vives, por El último disco, vol. 1; y Grupo Niche, por Más que palabras (@Grammys/X)

Shakira fue nominada a Mejor Interpretación Internacional por Dai Dai, canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Competirá con Rosalía y Dougie F, por Porcelana; Angélique Kidjo, Pharrell Williams y Quavo, por Bando (Orchestral); Devan Ekambaram y Susha, por Varuvaaiy; y KerreKe, Mireya Ramos y Alex E. Chávez, por Una flor en cada estrella.

Principales categorías

Mejor Artista Nuevo

  • Angine de Poitrine.
  • Don Toliver.
  • Ella Langley.
  • Geese.
  • Remi Wolf.
  • Sienna Spiro.
  • Slayyyter.
  • The Womack Sisters.

Canción del Año

  • Berghain, Rosalía, Björk y Yves Tumor.
  • Choosin’ Texas, Ella Langley.
  • Hate that i made you love me, Ariana Grande.
  • I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.
  • Man I Need, Olivia Dean.
  • Risk it All, Bruno Mars.
  • The cure, Olivia Rodrigo.
  • WHERE IS MY HUSBAND!, RAYE.

Mejor Interpretación Pop Solista

  • Man I Need, Olivia Dean.
  • Risk It All, Bruno Mars.
  • Sauvignon Blanc, Rosalía.
  • The cure, Olivia Rodrigo.
  • WHERE IS MY HUSBAND!, RAYE.

Grabación del Año

  • Berghain, Rosalía, Björk y Yves Tumor.
  • Choosin’ Texas, Ella Langley.
  • Dracula, Tame Impala con JENNIE.
  • I Just Might, Bruno Mars.
  • Man I Need, Olivia Dean.
  • The Fate of Ophelia, Taylor Swift.
  • The cure, Olivia Rodrigo.
  • WHERE IS MY HUSBAND!, RAYE.

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Getting Killed, Geese.
  • I Must Be Dreaming, Alabama Shakes.
  • Lost Weekend, Phoebe Bridgers.
  • LUX (Complete Works), Rosalía.
  • Music, Fashion, Film, Charli xcx.
  • The Mountain, Gorillaz.

Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo

  • Bring Your Love, Madonna y Sabrina Carpenter.
  • Click Clack Symphony., RAYE con Hans Zimmer.
  • Dracula, Tame Impala con JENNIE.
  • RUNWAY, Lady Gaga y Doechii.
  • The Life of a Showgirl, Taylor Swift y Sabrina Carpenter.

Álbum del Año

  • Dandelion, Ella Langley.
  • Lost Weekend, Phoebe Bridgers.
  • LUX (Complete Works), Rosalía.
  • The Art of Loving, Olivia Dean.
  • The Life of a Showgirl, Taylor Swift.
  • The Romantic, Bruno Mars.
  • THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE., RAYE.
  • You seem pretty sad for a girl so in love, Olivia Rodrigo.

Mejor Interpretación de Música Alternativa

  • Au Pays du Cocaine, Geese.
  • Fabienk, Angine de Poitrine.
  • Kill Me, Phoebe Bridgers.
  • Reliquia, Rosalía.
  • Showbiz, Hayley Williams.

Mejor Álbum Pop Vocal

  • Petal, Ariana Grande.
  • The Art of Loving, Olivia Dean.
  • The Romantic, Bruno Mars.
  • THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE., RAYE.
  • You seem pretty sad for a girl so in love, Olivia Rodrigo.

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