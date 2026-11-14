Colombia

Lotería de Risaralda: resultados del premio mayor de este sábado 14 de noviembre

Un tradicional juego de azar se ha convertido en una herramienta clave para financiar iniciativas en comunidades locales

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
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Los resultados de la Lotería de Risaralda ya están disponibles para consulta. Este tradicional sorteo, que ha estado presente en la vida de los colombianos desde 1981, no solo ofrece la posibilidad de transformar la vida de sus ganadores, sino que también se ha consolidado como un pilar fundamental para el financiamiento de proyectos sociales, culturales y educativos en el departamento de Risaralda.

Desde su creación, hace más de cuatro décadas, tuvo como objetivo principal generar recursos para el desarrollo de la región. Desde entonces, los ingresos obtenidos a través de este juego han sido destinados a iniciativas que impactan directamente a las comunidades locales, especialmente en el Eje Cafetero, una de las zonas más emblemáticas de Colombia.

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Los fondos recaudados han sido utilizados para fortalecer áreas clave, contribuyendo al progreso de miles de personas en el departamento. Este modelo de redistribución de recursos ha permitido que el juego de azar trascienda su propósito inicial, convirtiéndose en un instrumento de transformación.

Los números ganadores del sorteo 2975

Fecha: 13 de Noviembre de 2025.

Números ganadores: 8362.

Serie: 118.

Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda?

Para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda, debes presentar los siguientes documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete o billete original premiado, que debe estar en buen estado.Documento de identidad original válido (cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello reciente o cédula de extranjería si aplica).Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad, para premios iguales o superiores a $100.000 pesos.Diligenciar en el reverso del formulario ganador los datos personales: nombres completos, dirección, teléfono y correo electrónico (opcional).Para premios iguales o superiores a $500.000 pesos, es necesario completar un formulario específico para el pago de premios.Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) y autorización para el pago del premio, especialmente para premios mayores (según PDF de procedimiento interno).Ten presente que se aplican retenciones legales, como la del 20% por ganancia ocasional para premios superiores a 48 UVT.

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El ganador tiene un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

Todo lo que debes saber sobre la Lotería de Risaralda

La Lotería de Risaralda, conocida como “Sentimiento de Todos”, se juega todos los viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), salvo en días festivos, cuando el sorteo se traslada al siguiente día hábil. Transmitida por el canal regional Telecafé, esta lotería se ha consolidado como una tradición en el país, ofreciendo premios millonarios a los afortunados ganadores.

El premio mayor asciende a $1.400 millones de pesos colombianos, pero no es el único incentivo para los participantes. El plan de premios incluye una amplia variedad de opciones:

1 Premio Mayor: $1.400.000.000

1 Premio Especial La Escalera Millonaria: $45.000.000

1 Seco Compra Auto: $45.000.000

2 Secos Pal Negocio: $40.000.000

3 Secos Cafetero: $35.000.000

4 Secos Para La Beca: $30.000.000

5 Secos de Lujo: $25.000.000

12 Secos de Paseo: $20.000.000

Con esta atractiva propuesta, la Lotería de Risaralda continúa motivando a miles de colombianos a probar suerte cada semana, sabiendo que, además de aspirar a estos grandes premios, están contribuyendo al desarrollo social, cultural y educativo del departamento.

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