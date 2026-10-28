Rebeldes hutíes lanzaron un ataque contra el aeropuerto de Adén en Yemen. (EFE/ARCHIVO)

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Un misil hutí impactó este miércoles dentro del perímetro del aeropuerto de Adén, en Yemen, mientras un avión militar saudita se encontraba en la terminal, según informó a AFP una fuente policial local. La aeronave no fue alcanzada y despegó poco después del ataque.

El movimiento hutí llamó a evacuar de inmediato el aeropuerto tras el lanzamiento. Su vocero militar, Yahya Saree, aseguró que había en el lugar un avión de carga saudita que transportaba armas para combatir a los yemeníes.

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El ataque tuvo como blanco la zona del aeropuerto bajo control de las fuerzas sauditas, indicó el policía, que pidió mantener el anonimato por motivos de seguridad. El proyectil cayó poco antes del llamado de los hutíes a desalojar las instalaciones.

El ataque contra el aeropuerto de Adén ocurrió mientras se registraban bombardeos atribuidos a Arabia Saudita en zonas controladas por los hutíes. La ofensiva se produce tras la reanudación de la guerra en Yemen durante el verano, luego de la ruptura de la tregua acordada en 2022.

Ataques en Adén y víctimas en la provincia de Jawf

El portavoz hutí afirmó en Telegram: “Nuestras fuerzas armadas llaman a quienes se encuentran en el aeropuerto de Adén a evacuar inmediatamente”. Según Saree, la advertencia respondió a la presencia de una aeronave militar saudita en el recinto.

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El proyectil cayó en el sector bajo control de fuerzas sauditas y el avión despegó poco después sin daños confirmados. (REUTERS/ARCHIVO)

La fuente policial señaló a AFP que el misil impactó cuando el avión estaba en el aeropuerto, aunque precisó que “no fue alcanzado y despegó poco después”. El funcionario no detalló daños ni posibles víctimas en Adén.

Los hutíes han atacado Adén en varias ocasiones durante las últimas semanas. El mismo funcionario policial había informado el sábado que el grupo lanzó un ataque contra una posición militar de la coalición saudita cerca del aeropuerto.

Dos misiles también cayeron dentro del perímetro aeroportuario a comienzos de mes, un día después de que otro ataque con misiles golpeara el palacio presidencial de Adén y causara muertes, según el reporte.

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En la provincia noroccidental de Jawf, la emisora hutí Almasirah informó que ataques atribuidos a Arabia Saudita dejaron 14 muertos y 10 heridos, entre ellos mujeres y niños, en un mercado y una estación de servicio.

La escalada tras el fin de la tregua

La tregua de 2022 se desmoronó en julio después de que los hutíes permitieran el aterrizaje de un avión iraní en Saná, la capital yemení, pese al control saudita del espacio aéreo del país.

Después de ese episodio, los hutíes declararon un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y comenzaron a atacar sus buques, territorio e instalaciones petroleras. También tomaron zonas controladas por el gobierno yemení en la costa del mar Rojo durante una campaña rápida.

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El grupo respaldado por Irán intensificó sus operaciones contra Arabia Saudita mientras combate al gobierno apoyado por Riad en Adén. La escalada trasladó a Yemen parte de la confrontación regional iniciada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

Los hutíes han informado desde entonces sobre frecuentes ataques aéreos sauditas en las áreas bajo su control.