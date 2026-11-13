México

Aerolíneas mexicanas reaccionan a la suspensión de vuelos en EEUU: Volaris alerta sobre posibles demoras o cancelaciones

La FAA ordenó una suspensión nacional de vuelos de salida por razones de seguridad, lo que provocó demoras y cancelaciones en rutas entre México y Estados Unidos. Volaris pide a sus pasajeros verificar el estado de su vuelo antes de ir al aeropuerto

Fotografía de archivo donde se muestra un avión de la aerolínea Volaris, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Fotografía de archivo donde se muestra un avión de la aerolínea Volaris, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
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Volaris advirtió este viernes que vuelos hacia y desde Estados Unidos podrían sufrir demoras o cancelaciones por restricciones operativas que las autoridades de aviación estadounidenses impusieron sobre el espacio aéreo de la frontera con México.

La aerolínea mexicana publicó un comunicado oficial en el que atribuye las afectaciones a decisiones ajenas a su operación. La FAA emitió una supensión nacional de todos los vuelos de salida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”.

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En su comunicado, Volaris señaló: “Estamos dando seguimiento puntual a la situación y trabajando en coordinación con las autoridades aeroportuarias para atender cualquier afectación y mantener informados a nuestros clientes”.

La aerolínea exhortó “a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Estados Unidos a consultar en nuestra app el estatus de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto. Agradecemos su comprensión y paciencia ante esta situación ajena a nuestra operación”.

La FAA prohíbe operaciones en el espacio aéreo fronterizo por razones de seguridad

El aviso de la autoridad aérea de los Estados Unidos restringió la operación de aeronaves en un tramo del espacio aéreo fronterizo del lado de Texas. También prohbió los vuelos de drones dentro de una franja de milla náutica hacia el interior de la frontera, salvo que cuenten con autorización previa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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Los pilotos que incumplan las disposiciones pueden ser interceptados, detenidos e interrogados. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) puede imponer sanciones administrativas, incluidas multas civiles y la suspensión o revocación de licencias.

El NOTAM, siglas del Notice to Air Missions o Aviso a las Misiones Aéreas, advirtió que el gobierno estadounidense podría emplear fuerza letal únicamente si determina que una aeronave representa una amenaza inminente para la seguridad.

La suspensión nacional de despegues ordenada este viernes por la FAA en Estados Unidos, puede provocar demoras y cancelaciones en vuelos de la aerolínea Volaris, desde y hacia México, mientras las aeronaves con destino al país vecino permanecen en tierra a la espera de una autorización para reanudar operaciones.

El secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la orden respondió a un problema de comunicaciones que alcanzó a los centros de control de tráfico aéreo en ruta. Técnicos de la FAA investigan la falla, sin que hasta el momento se haya fijado una hora para restablecer por completo los despegues.

Por su parte, Volaris había advertido este viernes que sus servicios hacia y desde Estados Unidos podrían registrar modificaciones por restricciones operativas impuestas por autoridades aeronáuticas estadounidenses en el espacio aéreo de la frontera con México.

Aeroméxico alerta por suspensión de operaciones aéreas hacia y desde Estados Unidos

Aeroméxico informó esta tarde en sus redes sociales que, por disposición de la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos, las operaciones aéreas desde y hacia ese país permanecen suspendidas hasta nuevo aviso. La compañía de transporte aéreo más grande del país advirtió que la medida puede generar afectaciones en diversos vuelos de su red.

La aerolínea solicitó a sus pasajeros consultar el estatus de su vuelo antes de acudir al aeropuerto. La revisión debe realizarse con el número de vuelo y la fecha de salida, ya que cada operación puede recibir una actualización distinta conforme se reanuden los servicios.

La suspensión puede ocasionar cambios en itinerarios posteriores debido a la rotación de aeronaves y tripulaciones. Por ello, un vuelo nacional en México también podría registrar demoras si el avión asignado permanece detenido o llega tarde desde Estados Unidos.

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