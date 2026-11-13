México

Secretaria de Cultura adelanta dato sorpresa en La Mañanera y vive momento incómodo con Shienbaum: “Ese dato apenas lo íbamos a comentar”

La funcionaria adelantó la cifra de inversión para el nuevo conservatorio de música para jóvenes en Tultepec

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, vivió un incómodo momento durante La Mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum.
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La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, vivió un momento incómodo con la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa matutina al adelantarse y presentar una cifra que estaba reservada como una sorpresa, según consideró la mandataria federal.

Desde Palacio Nacional, este viernes 13 de noviembre, Claudia Curiel dio a conocer la creación del Conservatorio y Centro Cultural Tultepec, una de las promesas de campaña de la presidenta y que, a dos años de asumir el cargo, finalmente se está materializando.

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Durante su participación, la funcionaria federal compartía los detalles del nuevo conservatorio, cuando reveló que se destinarán 40 millones de pesos para instrumentos musicales, equipamiento general y tecnológico, así como para el proyecto ejecutivo.

Sin embargo, apenas mencionó la cifra, la presidenta Claudia Sheinbaum la interrumpió y le comentó que esa información apenas se iba a comentar. Apenada y luego de pedir disculpas, Claudia Curiel continuó con su participación: “Yo ya me puse a dar la primicia, presidenta” y señaló que ese dato fue proyectado por la funcionaria antes de ella.

Anuncian inversión de 40 mdp para el nuevo conservatorio de música en Tultepec, Estado de México, una de las promesas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum
Anuncian inversión de 40 mdp para el nuevo conservatorio de música en Tultepec, Estado de México, una de las promesas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum

Conservatorio será financiado con recursos del combate a la corrupción

Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), fue la primera en dar a conocer la creación del conservatorio, pues se trata de un proyecto financiado con los recursos que la dependencia, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha obtenido en el marco del combate a la corrupción.

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Fernández Balboa explicó que el organismo redefinió su misión bajo una visión de justicia social para transformar los bienes y activos transferidos en acciones y obras orientadas al bienestar de la población. En ese contexto, señaló que el proyecto del Conservatorio de Música de Tultepec será financiado con recursos derivados de procesos de procuración de justicia y aprobados por el Gabinete Social de la Presidencia de la República.

La funcionaria recordó que, en 2024, Sheinbaum visitó la Escuela de Música de Tultepec, donde escuchó las necesidades, carencias y limitaciones que enfrentaban alumnos y maestros para realizar sus actividades de formación. Afirmó que, pese a desarrollarse en un entorno social difícil, las niñas, niños y jóvenes de la agrupación mantienen un esfuerzo de superación mediante la práctica artística.

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“Hoy se materializa ese compromiso y se entrega para los niños músicos los recursos para el proyecto integral para el desarrollo del Conservatorio de Música para los jóvenes de Tultepec del Estado de México”, declaró.

La directora del INDEP indicó que el financiamiento permitirá contar con instalaciones, equipamiento e instrumentos para continuar la formación cultural y artística de los jóvenes. Sostuvo que la entrega de recursos representa la aplicación del principio de devolver al pueblo lo robado, al destinar bienes y fondos recuperados a obras y servicios que atiendan necesidades de la población.

Claudia Sheinbaum
(Presidencia)

Momento incómodo entre Curiel y Sheinbaum

Al final de su presentación, Mónica Fernández presentó una diapositiva en donde se leía el monto total de inversión del gobierno federal para este proyecto, sin embargo, no lo mencionó ni lo señaló, únicamente aparecía en la presentación.

Por su parte, cuando tocó el turno a la secretaria de Cultura de explicar los detalles con los que contará esta nueva escuela, casi al finalizar su presentación, fue que mencionó la cifra millonaria de inversión, dato que hasta entonces si bien había sido incluido en una presentación, no había sido especificado.

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“La construcción está a cargo del gobierno municipal y su conclusión está prevista para el 2028. Ya se comentó que se aportará una inversión de cuarenta millones de pesos destinada a instrumentos musicales...”, comentaba Curiel de Icaza antes de ser interrumpida por la presdienta.

Tras el “ese dato apenas lo íbamos a presentar” de la mandataria, Curiel pidió disculpas y aclaró que dijo la cifra porque ya había sido presentada en una diapositiva. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue reírse ante la confusión.

Anuncian inversión de 40 mdp para el nuevo conservatorio de música en Tultepec, Estado de México, una de las promesas de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum

Conservatorio y centro cultural ampliarán la enseñanza artística en Tultepec

Curiel de Icaza explicó que el proyecto nació a partir de una solicitud de la comunidad de Tultepec, municipio que, dijo, mantiene una tradición musical.

El nuevo recinto buscará ampliar la formación artística que ya existe en el municipio y ofrecer continuidad a la enseñanza musical comunitaria hasta el nivel profesional.

“El nuevo conservatorio y además centro cultural va a tener una ampliación en la formación artística que ya existe en el municipio y también va a dar continuidad a la enseñanza musical comunitaria hasta el nivel profesional”, declaró.

La secretaria indicó que la construcción estará a cargo del gobierno municipal y que la conclusión se prevé para 2028. La Secretaría de Cultura acompañará el diseño técnico de los espacios especializados y dará asesoría para definir los instrumentos y el equipamiento tecnológico.

El conservatorio tendrá 24 salones de práctica musical, 16 espacios de ensayo doble, áreas para ensayos y grupos de percusión. También contará con zonas para danza, arte digital, cartonería y actividades multidisciplinarias.

El proyecto incluirá una sala de ensayos y una concha acústica para conciertos al aire libre, que podrá ser utilizada por habitantes de comunidades aledañas.

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