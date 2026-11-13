Cómo eliminar el olor a humedad de un termo o vaso térmico

La limpieza y el secado completo ayudan a evitar el olor a humedad en termos y vasos térmicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un termo o vaso térmico con olor a humedad puede alterar el sabor del agua, el café o el mate. El problema suele aparecer cuando el recipiente queda cerrado con restos de líquido o sin secarse por completo. Más allá de la incomodidad, la higiene es relevante: un estudio alojado en la National Library of Medicine (NLM) detectó que el lavado redujo la carga microbiana medida en botellas reutilizables de uso diario.

El mal olor no permite saber, por sí solo, qué microorganismos pueden estar presentes. Sin embargo, suele ser una señal de humedad retenida, residuos de bebidas o una limpieza insuficiente. Por eso, además de recurrir a métodos caseros para disminuir el aroma, es importante lavar tapa, rosca, boquilla y juntas, y dejar que cada componente se seque antes de volver a armar el termo.

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Por qué los vasos térmicos o termos pueden tener mal olor

La causa más habitual es la humedad retenida en un recipiente cerrado. Luego de tomar una bebida, pueden quedar gotas en el fondo, el cuello, la rosca, la tapa y los sellos de silicona. Si el vaso térmico o termo se guarda de inmediato, sin circulación de aire, esos restos pueden generar un olor desagradable con el paso de las horas o los días.

Las bebidas con azúcar, leche, jugos, café o infusiones suelen dejar más residuos que el agua. También influye el modo de uso: beber directamente de la boquilla incorpora microorganismos de la boca, mientras que el contacto con las manos puede trasladar suciedad a la tapa y al exterior. Los sorbetes, tapones y juntas requieren atención especial porque concentran líquido en cavidades pequeñas y de difícil acceso.

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La investigación de PubMed Central sobre 30 botellas reutilizables —15 de PET y 15 de acero inoxidable— detectó una carga microbiana inicial mayor en los modelos de plástico que en los de acero inoxidable. Tras un lavado, el promedio medido bajó a 11,2 ± 2,3 unidades formadoras de colonias por mililitro, frente a registros superiores antes de la intervención. El trabajo no reemplaza las indicaciones de cuidado de cada fabricante, pero refuerza la importancia de una rutina de lavado.

El olor persistente tampoco se soluciona con aromatizantes. Antes de intentar neutralizarlo, hay que retirar restos de bebida y lavar a fondo. Si hay moho visible, suciedad en las juntas, piezas deterioradas o si el aroma vuelve poco después de la limpieza, conviene reemplazar las partes desmontables afectadas o seguir las instrucciones de cuidado del fabricante.

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Cómo eliminar el olor a humedad de un termo o un vaso térmico

Antes de aplicar cualquiera de estos métodos, se recomienda vaciar el recipiente y lavar interior, exterior, tapa y boquilla con agua tibia, detergente y un cepillo apto para botellas. Luego, es necesario enjuagar muy bien. En el caso de los termos, la temperatura del agua debe respetar las indicaciones del fabricante para evitar daños en sus componentes.

El bicarbonato, el vinagre blanco y el limón pueden ayudar a remover olores persistentes luego de una limpieza profunda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bicarbonato de sodio y agua caliente

Una opción consiste en disolver una cucharada de bicarbonato de sodio en agua caliente y colocar la mezcla dentro del termo o vaso térmico, hasta cubrir las paredes internas. Se puede dejar reposar durante una hora, frotar con un cepillo y enjuagar varias veces.

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Una tienda argentina especializada en productos relacionados con el mate propone extender ese reposo entre ocho y 12 horas para la limpieza interior, antes de cepillar y enjuagar.

Vinagre blanco con arroz crudo

Para ayudar a desprender residuos adheridos, se puede colocar media taza de vinagre blanco, una cucharada de arroz crudo y un poco de agua tibia. Con la tapa cerrada, hay que agitar durante unos 30 segundos y dejar reposar 15 minutos. El arroz genera una fricción suave sobre las paredes internas. Después, corresponde enjuagar con abundante agua hasta eliminar el olor a vinagre.

Vinagre blanco diluido para olores persistentes

Cuando el olor continúa después del lavado inicial, otra alternativa es usar una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y agua caliente. La solución puede permanecer dentro del recipiente durante una hora. Si el aroma es intenso, algunas recomendaciones sugieren dejarla durante la noche. Luego hay que desecharla, enjuagar varias veces y comprobar que no queden gusto ni olor antes de volver a usar el termo.

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Jugo de limón con agua tibia

El jugo de limón puede utilizarse como complemento luego del lavado. Se exprime una unidad dentro del termo, se agrega agua tibia y se deja reposar alrededor de una hora. Después, se enjuaga de manera completa. Este recurso puede ayudar a disminuir olores, pero no reemplaza el detergente ni el cepillado cuando hay residuos adheridos.

Carbón activado en el recipiente seco

El carbón activado es otra alternativa para absorber olores remanentes cuando el termo ya está limpio y seco. Se coloca una pequeña cantidad en el interior, se cierra y se deja actuar durante la noche. A la mañana siguiente, debe retirarse por completo y es necesario enjuagar el recipiente antes de cargar una bebida. También conviene revisar la tapa y la boquilla para asegurarse de que no queden partículas.

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La prevención empieza después de cada uso: vaciar el recipiente, enjuagarlo y dejarlo destapado y boca abajo en un lugar ventilado hasta que esté completamente seco. Mantener la tapa separada durante el secado y lavar con regularidad las roscas, los sellos y las piezas desmontables reduce la acumulación de humedad en las zonas menos visibles.