México alista app con IA para realizar consultas de salud: Sheinbaum adelanta acuerdo con empresas para fortalecer sistema de salud pública

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza la Conferencia del Pueblo desde Palacio Nacional. (Youtube)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno federal negocia con OpenAI y otras empresas de inteligencia artificial el desarrollo de una aplicación propia de la Secretaría de Salud para orientar consultas médicas, luego de que cerca de 15 millones de mexicanos ya recurran a chatbots como ChatGPT o Gemini ante síntomas físicos o emocionales.

La mandataria explicó, durante su conferencia matutina, que el proyecto busca dos objetivos paralelos: incorporar IA en la interpretación de estudios de imagen como radiografías y mastografías, y crear una herramienta certificada que evite recomendaciones riesgosas para la salud de la población, en especial de los jóvenes.

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La mandataria explicó, durante su conferencia matutina, que el proyecto busca dos objetivos paralelos: incorporar IA en la interpretación de estudios de imagen como radiografías y mastografías (Composición fotográfica/Mañanera del Pueblo)

La reunión con el cofundador de OpenAI

El anuncio llegó después de que Sheinbaum recibiera en Palacio Nacional a Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, el miércoles 11 de noviembre de 2026. La mandataria informó del encuentro a través de su cuenta oficial en X, acompañado de fotografías junto al directivo y su equipo.

“En Palacio Nacional, recibimos al presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y a su equipo; conversamos sobre las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial, particularmente en el sector Salud”, escribió la presidenta en esa publicación.

Sheinbaum añadió que ambas partes coincidieron en el potencial de la tecnología para el sistema sanitario: “Coincidimos en que esta tecnología puede generar beneficios en atención médica”, afirmó.

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La mandataria no detalló posibles acuerdos o proyectos concretos derivados de ese encuentro. Hasta el momento no se informó si OpenAI participará en algún proyecto específico de digitalización del Gobierno mexicano ni si existirán mesas de trabajo posteriores.

Durante la conferencia de prensa posterior, un periodista le preguntó directamente a la presidenta si de ese encuentro se desprendía alguna colaboración formal con la empresa. Sheinbaum respondió que el trabajo se realiza “con varias empresas” y detalló los dos ejes que persigue la Secretaría de Salud en materia de inteligencia artificial.

Diagnóstico por imagen asistido por inteligencia artificial

El primer objetivo que describió la presidenta es el uso de IA para la interpretación de radiografías, resonancias magnéticas y mastografías. “La inteligencia artificial hoy se ha demostrado que fortalece la capacidad de hacer diagnósticos en menos tiempo”, señaló Sheinbaum, quien calificó la herramienta como un apoyo a los médicos radiólogos y a los especialistas en interpretación de imágenes.

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La mandataria explicó que esta tecnología ya se utiliza en distintos países y que el Gobierno mexicano busca no quedarse atrás. Detalló que algunos de los equipos médicos que se están adquiriendo ya incorporan inteligencia artificial de fábrica, mientras que en otros casos se trabaja para integrarla de forma adicional.

Sheinbaum mencionó también que la IA ya se aplica en intervenciones quirúrgicas en distintos pacientes, aunque no ofreció detalles adicionales sobre esos procedimientos durante la conferencia.

Este avance no parte de cero. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) ya implementó un software de inteligencia artificial, desarrollado en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca, para apoyar la detección temprana de cáncer de pulmón, tuberculosis, EPOC y neumonías, según un comunicado de la Secretaría de Salud.

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El jefe del Servicio de Oncología del INER, Jorge Arturo Alatorre Alexander, explicó que el instituto realiza aproximadamente 24 mil radiografías al año y que el sistema se integra al visor institucional de imágenes para que los médicos visualicen hallazgos automáticos sin necesidad de plataformas externas. Alatorre Alexander adelantó que, en una segunda etapa, el instituto trabajará para extender la tecnología a centros de salud y hospitales de la alcaldía Tlalpan.

En marzo de 2026, el entonces secretario de Salud, David Kershenobich, ya había señalado que la inteligencia artificial se utiliza en el análisis de biopsias y en la distribución de medicamentos, además de los estudios clínicos de investigación. “La inteligencia artificial llegó para quedarse”, afirmó Kershenobich en esa ocasión.

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Ese mismo mes, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, describió cómo opera un sistema de IA en el Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora”, en la alcaldía Gustavo A. Madero, al que calificó como superior a un panel de expertos en la detección de ciertos padecimientos.

FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración, creada el 11 de junio de 2026, se ve el logotipo de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

Millones de consultas de salud a través de chatbots

El segundo eje que detalló Sheinbaum durante la conferencia es la preocupación del Gobierno por el uso masivo de chatbots de inteligencia artificial para resolver dudas de salud. La presidenta precisó que cerca de 15 millones de mexicanos consultan aplicaciones abiertas y gratuitas, como ChatGPT o Gemini, ante síntomas como dolor de cabeza o somnolencia.

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Cerca de 15 millones de personas en México usan aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini para resolver dudas de salud, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La funcionaria explicó que el Gobierno busca desarrollar una aplicación propia de la Secretaría de Salud que garantice respuestas seguras y supervisadas, especialmente ante consultas de orientación psicológica entre jóvenes.

Sheinbaum subrayó que muchos jóvenes utilizan estas plataformas incluso para pedir orientación psicológica, ante frases como sentirse deprimidos o mal anímicamente. “Nuestra preocupación, pues es qué están contestando”, planteó la mandataria, en referencia a la falta de control sobre el contenido que generan esas aplicaciones ante consultas sensibles.

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Por esa razón, dijo, la Secretaría de Salud trabaja con distintas aplicaciones telefónicas y empresas de inteligencia artificial para que puedan colaborar en el desarrollo de una herramienta propia, con el fin de evitar recomendaciones que puedan tener implicaciones negativas para la salud de los usuarios.

Una aplicación propia para la Secretaría de Salud

Sheinbaum detalló que el objetivo final es que el sistema o servicio universal de salud que el Gobierno desarrolla cuente con una aplicación propia basada en inteligencia artificial. La presidenta insistió en que los datos de las personas deberán estar resguardados y que la herramienta formará parte de la visión del sistema nacional de salud pública.

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“En su momento ya vamos a dar esta información”, adelantó la mandataria, sin precisar una fecha concreta de presentación ni los nombres de las empresas que participarán en el desarrollo final del proyecto.

Un periodista le preguntó si esta aplicación, pensada para ofrecer respuestas certificadas por la Secretaría de Salud, podría derivar en que plataformas como ChatGPT limiten sus propias respuestas en temas médicos. Sheinbaum respondió que sí podría ocurrir, y que ese límite también implicaría apoyo médico directo.

Sheinbaum recibió al presidente y cofundador de OpenAI en Palacio Nacional. (Claudia Sheinbaum)

“La inteligencia artificial no debería recetar un medicamento”, afirmó la presidenta, quien explicó que estas herramientas pueden dar orientaciones generales, pero que la indicación sobre el uso de un fármaco debe contar siempre con respaldo médico. Sheinbaum señaló que el interés del Gobierno radica en que el uso de estas aplicaciones, cada vez mayor entre la población, se enmarque en la salud preventiva y en la atención médica formal.

Este anuncio se suma a otras iniciativas digitales presentadas antes por el Gobierno federal. El 23 de octubre, Sheinbaum había anunciado un sistema apoyado en inteligencia artificial para mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos en hospitales públicos, con el objetivo de dar seguimiento en tiempo real a inventarios, rutas de entrega y necesidades de abasto. La primera etapa de ese sistema tiene una implementación prevista a partir de enero de 2027.

Ese mismo día, la presidenta integró un Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, conformado por especialistas en inteligencia artificial, logística y distribución, enfocado en fortalecer procesos como el suministro de medicamentos y la operación hospitalaria.

El Gobierno también anunció un sistema digital de salud que contempla expedientes clínicos electrónicos y orientación mediante inteligencia artificial a partir de 2027, pensado para que los usuarios consulten antecedentes médicos, identifiquen síntomas de riesgo y reciban recomendaciones sobre alimentación y actividad física.

Antecedentes y reacciones al anuncio

El encuentro con Brockman no es la primera vez que Sheinbaum aborda el tema de la regulación de la inteligencia artificial en el país. En septiembre de 2026, la mandataria había planteado abrir una discusión nacional sobre esta tecnología, con la participación de especialistas, académicos y ciudadanos, para evaluar sus efectos y determinar qué aspectos deberían regularse.

El acercamiento con OpenAI no estuvo exento de críticas. Sectores ciudadanos cuestionaron a la presidenta por priorizar el desarrollo de inteligencia artificial mientras persisten problemas urgentes en el país, entre ellos el desabasto de medicamentos, el aumento de la actividad criminal y necesidades sociales en materia de salud.

Hasta el cierre de la conferencia de prensa, el Gobierno no había precisado fechas específicas para el lanzamiento de la aplicación propia de la Secretaría de Salud ni los términos exactos de la colaboración con OpenAI u otras empresas de inteligencia artificial mencionadas por Sheinbaum.