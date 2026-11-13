México

Sheinbaum descarta ‘roces’ con EEUU tras detención de Guillermo Zuany, exfiscal de Chihuahua por caso CIA, pide a Seguridad que de detalles

La mandataria mexicana aseguró que pedirá dar más detalles sobre el caso al gabinete de seguridad

Claudia Sheinbaum habla frente a micrófonos en un estrado con el escudo de México y un panel blanco con letras al fondo.
Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que puedan existir inconvenientes en la relación bilateral entre México y Estados Unidos ante la posibilidad de que Guillermo Zuany, exfiscal de Chihuahua se encuentre en territorio estadounidense bajo la protección del gobierno de EEUU.

“Una de las razones que nos comentó la fiscal, ella va al Gabinete de Seguridad una vez a la semana, una vez cada quince días, que fue tomada en cuenta para la acusación de traición a la patria del fiscal de Chihuahua, fue la modificación que hicimos al cuarenta constitucional, que fue tomada en cuenta por el Poder Judicial. Entonces eso lo conoce el Gobierno de Estados Unidos y también conoce nuestra posición de que cualquier persona del Gobierno de Estados Unidos que realiza actividades de seguridad en México”, señaló durante la conferencia matutina de este 13 de noviembre en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones se dan en un contexto donde el medio The New York Times publicó información sobre una supuesta huida por parte de Zuany a EEUU, tras coordinar con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) durante más de seis meses desde el año pasado, mientras entrenaban a fuerzas de seguridad de la entidad, se unían a misiones contra los cárteles y aportaban sus conocimientos durante las operaciones en tierra.

Sheinbaum evita dar detalles de la historia de Guillermo Zuany

Ante el cuestionamiento de este caso, la mandataria mexicana declaró que es una historia larga la de este personaje, por lo que no era el momento profundizar sobre diversos episodios de su trayectoria en la seguridad de la región.

PUBLICIDAD

“Tiene una historia de cómo es que, que la conoce el Gabinete de Seguridad, de cómo es que esta persona, que llegó a ser vicefiscal de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, colabora con las agencias de Estados Unidos. Pues es muy relevante, incluso para la relación bilateral.

Asimismo, pidió a las autoridades que proporcionaran todos los datos pertinentes sobre el exfuncionario, principalmente sobre dónde se encuentra actualmente. “Pero es muy relevante cómo es que esta persona, vinculada en su momento con actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada, después se acerca a las agencias de Estados Unidos”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGuillermo ZuanyEEUUCIAChihuahuamexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Secretaria de Cultura adelanta dato sorpresa en La Mañanera y vive momento incómodo con Shienbaum: “Ese dato apenas lo íbamos a comentar”

La funcionaria adelantó la cifra de inversión para el nuevo conservatorio de música para jóvenes en Tultepec

Secretaria de Cultura adelanta dato sorpresa en La Mañanera y vive momento incómodo con Shienbaum: “Ese dato apenas lo íbamos a comentar”

Mujer realiza peculiar ritual frente a una camioneta de valores para atraer mucho dinero y desata burlas en redes sociales

Los usuarios dividieron opiniones entre bromas, críticas y recomendaciones para conseguir ingresos mediante el trabajo

Mujer realiza peculiar ritual frente a una camioneta de valores para atraer mucho dinero y desata burlas en redes sociales

Sheinbaum niega que haya una caravana migrante rumbo a EEUU pese a reportes de avance en Chiapas: “No hay ninguna en tránsito”

Donald Trump replicó información en sus redes sociales sobre que el gobierno de México debería mandar a militares para frenar el libre tránsito de los extranjeros, sin embargo la presidenta detalló que han detenido a 24 caravanas

Sheinbaum niega que haya una caravana migrante rumbo a EEUU pese a reportes de avance en Chiapas: “No hay ninguna en tránsito”

Grupo realiza recorrido nocturno por Xochimilco y capta una misteriosa voz que causa temor: “¡Me los voy a llevar!”

Los sonidos registrados durante la noche provocaron que internautas relacionaran el episodio con algunas de las leyendas más conocidas de México

Grupo realiza recorrido nocturno por Xochimilco y capta una misteriosa voz que causa temor: “¡Me los voy a llevar!”

SEGOB se encargará de ‘La Mañanera’ la próxima semana, pero Sheinbaum se conectará desde China para informar sobre la APEC

La presidenta indicó que se buscará conectarse “todos los días” para dar un resumen de sus actividades y responder preguntas

SEGOB se encargará de ‘La Mañanera’ la próxima semana, pero Sheinbaum se conectará desde China para informar sobre la APEC
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tony Montana”, hermano de “El Mencho” y líder del CJNG, recibe más de 20 años de prisión: Fiscalía pidió 30

“Tony Montana”, hermano de “El Mencho” y líder del CJNG, recibe más de 20 años de prisión: Fiscalía pidió 30

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: sentencian al hermnao de “El Mencho” en EEUU

Herido de bala, “R2” intentó sobornar a marinos durante su captura: “Tú pide, échame la mano”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

Con gorras alusivas a “El Pez” y “El Fresa”, capturan a dos presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Mon Laferte pasa por mal momento y reconoce que no le gustó como cantó en su última presentación

Mon Laferte pasa por mal momento y reconoce que no le gustó como cantó en su última presentación

Mckenna Grace de ‘Los juegos del hambre’ recuerda a su familia mexicana y canta “Pimpón” en CDMX

Garbage sale en defensa de Muñeki77a tras confirmarse que no estará en su concierto en CDMX

Comunidades de Veracruz respaldan a ‘Manos Negras’ tras denuncias por presuntas irregularidades en el rodaje

Joseph Zada y Mckenna Grace desatan la emoción en CDMX durante la alfombra de ‘Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha’

DEPORTES

Jamaica, el rival de México en la Nations League 2026: sus goleadores, las figuras que militan en Europa y las bajas que enfrenta

Jamaica, el rival de México en la Nations League 2026: sus goleadores, las figuras que militan en Europa y las bajas que enfrenta

Camila “La Magnífica” Zamorano retiene el campeonato mundial átomo del CMB y se perfila para subir de división

Liga MX presenta el calendario oficial del torneo Clausura 2027: esta es la fecha de la Jornada 1

De estar a punto de retirarse a jugar con el Tri: ex entrenador de Armando León explica cómo el delantero se abrió camino en una cancha de rugby

Katia Itzel García vuelve a hacer historia: Concacaf la designa para un partido clave de la Nations League