Sheinbaum descarta ‘roces’ con EEUU tras detención de Guillermo Zuany, exfiscal de Chihuahua por caso CIA, pide a Seguridad que de detalles

Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que puedan existir inconvenientes en la relación bilateral entre México y Estados Unidos ante la posibilidad de que Guillermo Zuany, exfiscal de Chihuahua se encuentre en territorio estadounidense bajo la protección del gobierno de EEUU.

“Una de las razones que nos comentó la fiscal, ella va al Gabinete de Seguridad una vez a la semana, una vez cada quince días, que fue tomada en cuenta para la acusación de traición a la patria del fiscal de Chihuahua, fue la modificación que hicimos al cuarenta constitucional, que fue tomada en cuenta por el Poder Judicial. Entonces eso lo conoce el Gobierno de Estados Unidos y también conoce nuestra posición de que cualquier persona del Gobierno de Estados Unidos que realiza actividades de seguridad en México”, señaló durante la conferencia matutina de este 13 de noviembre en Palacio Nacional.

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Estas declaraciones se dan en un contexto donde el medio The New York Times publicó información sobre una supuesta huida por parte de Zuany a EEUU, tras coordinar con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) durante más de seis meses desde el año pasado, mientras entrenaban a fuerzas de seguridad de la entidad, se unían a misiones contra los cárteles y aportaban sus conocimientos durante las operaciones en tierra.

Sheinbaum evita dar detalles de la historia de Guillermo Zuany

Ante el cuestionamiento de este caso, la mandataria mexicana declaró que es una historia larga la de este personaje, por lo que no era el momento profundizar sobre diversos episodios de su trayectoria en la seguridad de la región.

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“Tiene una historia de cómo es que, que la conoce el Gabinete de Seguridad, de cómo es que esta persona, que llegó a ser vicefiscal de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, colabora con las agencias de Estados Unidos. Pues es muy relevante, incluso para la relación bilateral.

Asimismo, pidió a las autoridades que proporcionaran todos los datos pertinentes sobre el exfuncionario, principalmente sobre dónde se encuentra actualmente. “Pero es muy relevante cómo es que esta persona, vinculada en su momento con actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada, después se acerca a las agencias de Estados Unidos”.

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