“Tony Montana”, hermano de “El Mencho” y líder del CJNG, recibe más de 20 años de prisión: Fiscalía pidió 30

Antonio Oseguera, "Tony Montana", hermano del "Mencho", fue detenido en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, por la Sedena y la FGR. (Cuartoscuro/DEA)

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La jueza federal Beryl A. Howell sentenció este viernes a Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, a 22 años y medio de prisión en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de posesión de armas vinculadas al narcotráfico. Su hermano era Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien colabora con el Cártel de Sinaloa, actualmente con la facción de Los Chapitos.

La condena quedó dividida en 17 años y medio por el delito de conspiración para distribuir narcóticos y cinco años adicionales por posesión de armas. Oseguera Cervantes se declaró culpable de traficar cocaína y metanfetamina para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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La Fiscalía de Estados Unidos había solicitado una pena de 30 años de prisión para el acusado, mientras que su defensa pidió 20 años al argumentar razones relacionadas con su edad y estado de salud. La jueza impuso una condena intermedia entre ambas solicitudes.

Oseguera Cervantes es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CNJG abatido en febrero de 2026. Antes de conocer la sentencia, “Tony Montana” envió una carta en la que pidió clemencia por motivos de salud, pero la petición no modificó el fallo de la jueza.

"Tony Montana" fue asegurado con varias armas, según la Sedena (Foto: Archivo)

La resolución se emitió en la Corte de Distrito de Columbia, en Washington. El caso involucró cargos por el envío de narcóticos con destino a Estados Unidos y por el uso de armas relacionadas con actividades de tráfico de drogas.

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Tony Montana, de 68 años, se declaró culpable el 31 de julio de 2026 de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, y de portar un arma de fuego para facilitar esos delitos.

Fue trasladado a territorio estadounidense el 27 de febrero de 2025, junto con otros 28 narcotraficantes de alto perfil entregados por México en la llamada “expulsión”, no extradición, que incluyó también a Rafael Caro Quintero.

Nació en un rancho cerca de Aguililla y dejó la escuela en sexto grado

EEUU lanzó acusaciones en contra de "Tony Montana" en enero pasado (Foto: captura de pantalla/Twitter/@DEALOSANGELES)

De acuerdo con el memorándum, Antonio Oseguera nació en 1958 en una comunidad rural cerca de Aguililla, Michoacán, y fue el tercero de siete hermanos. Su padre trabajaba como jornalero migrante en Estados Unidos y regresaba a visitar a la familia una vez al año, hasta que, cuando Antonio tenía cerca de 10 años, dejó de volver y también de enviar dinero.

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Para ayudar a sus hermanos menores, Antonio abandonó la escuela después del sexto grado y comenzó a trabajar tiempo completo en el campo. El documento señala que la familia atravesó una etapa de pobreza severa tras la partida del padre, con periodos en los que no había suficiente alimento para todos.

A los 16 años, Antonio viajó a buscar a su padre y a conseguir empleo. Lo localizó cerca de Los Ángeles, se mudó con él y trabajó a su lado en una fábrica de cercas de malla. Un año después, por recomendación de amigos, se mudó a San Francisco para trabajar en restaurantes, donde pasó las siguientes dos décadas.

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Trabajó veinte años en restaurantes italianos antes de su primer arresto

El periodista expresó su percepción sobre el mensaje que enviaría la Sedena con la captura del hermano de "El Mencho" (Captura de pantalla)

En el distrito de North Beach, en San Francisco, Tony Montana comenzó como lavaplatos, aprendió preparación de alimentos y cocina, y más tarde se desempeñó como mesero y cantinero, combinando ese empleo diurno con un segundo trabajo nocturno en clubes de la ciudad.

Durante ese periodo se casó y tuvo dos hijas de su primer matrimonio. El memorándum indica que, mientras trabajaba en restaurantes y bares, Antonio cayó en un patrón de consumo excesivo de alcohol y además probó la cocaína, de la que se volvió adicto. Según el documento, su propia adicción lo llevó a participar en la venta ilícita de drogas como forma de costear su adicción.

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En noviembre de 1996, veinte años después de haber llegado a Estados Unidos, Antonio fue arrestado como uno de cuatro acusados en una conspiración federal de distribución de heroína y sentenciado a 63 meses de prisión. Al cumplir la condena en 2001 fue deportado a México, perdió su residencia legal permanente y su esposa se divorció de él.

Operó en Jalisco desde 1998 y reportó directamente a “El Mencho” desde 2010

Una ilustración reúne a Nemesio Oseguera Cervantes junto a sus hermanos Antonio y Abraham frente a tres siluetas que representan a otros familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos revelados, de regreso en México, Antonio Oseguera se instaló primero en Apatzingán y después en Uruapan, Michoacán, donde trabajó en un almacén de materiales de construcción y, posteriormente, como comerciante de agave. Para entonces, sus hermanos menores Juan y Rubén, “El Mencho”, ya se encontraban metidos en el mundo del narcotráfico tras haber vivido también en California.

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Según documentos judiciales citados por Infobae el 31 de julio de 2026 -revelados cuando se declaró culpable-, las actividades de Tony Montana en el tráfico de drogas arrancaron desde al menos 1998, aunque no hay confirmación de dónde operó en los cuatro años previos a su ingreso al Cártel del Milenio en 2002.

Bajo los alias “Chucho”, “Toño”, “El 4” y “Joel Mora Garibay”, supervisó la venta de narcóticos en Jalisco, protegió territorios frente a cárteles rivales, dirigió laboratorios de metanfetamina y tuvo al menos cinco personas bajo su mando, mientras obtenía precursores químicos para la producción de la droga.

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Pese a su creciente participación en el narcotráfico, Antonio continuó luchando contra el alcoholismo y la adicción a la cocaína, al punto de pasar un año completo, de abril de 2004 a abril de 2005, en un programa residencial de rehabilitación en Tlajomulco, Jalisco.

Dos expedientes en Estados Unidos revelan cómo promotores de conciertos en México lavaron dinero para el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa. Crédito: Especial

Alrededor de 2010, tras el arresto de Óscar Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”, entonces líder del Cártel del Milenio, “El Mencho” y otros fundaron el CJNG, que desde su origen se alió con Los Cuinis a raíz del matrimonio de “El Mencho” con Rosalinda González Valencia.

A partir de ese momento, de acuerdo con el memorándum, Antonio recibía cargamentos de cocaína de Los Cuinis para su distribución, gestionaba el transporte de precursores químicos hacia los laboratorios del cártel y manejaba el lavado de dinero de la organización, incluidas transferencias de ganancias desde Estados Unidos hacia México a través de casas de cambio.

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El documento detalla que, en otras dos relaciones de largo plazo en México, tuvo cuatro hijos, de 22, 20, 6 y 2 años, y que su segunda hija lo describió ante el Oficial de Libertad Vigilada como un padre trabajador y cariñoso durante su infancia.

Al menos siete personas con el rostro cubierto y una escolta de diez llegaron el lunes al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, donde descansan los restos del exlíder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes. (Tomadas de @JaliscoRojo/@alexsflorerias)

Los mismos documentos judiciales, reportados por Infobae el 31 de julio, revelaron comunicaciones interceptadas de Tony Montana: el 10 de junio de 2013 discutió por BlackBerry Messenger, bajo los alias “T.M.” y “Tony”, la capacidad de 60 kilogramos de un compartimento oculto en un camión para transportar metanfetamina, y el 4 de septiembre de ese año habló de la escasez de un precursor químico al que llamaban en clave “desodorante”.

Su trayectoria criminal terminó el 20 de diciembre de 2022, cuando fue capturado a las 5:20 de la mañana en Tlajomulco de Zúñiga, el mismo municipio donde ya había sido detenido en 2015, en un operativo donde se aseguró aseguraron seis armas cortas, una larga, dos vehículos y nueve cargadores. Su hermano, “El Mencho”, fue abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.