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Camila “La Magnífica” Zamorano retiene el campeonato mundial átomo del CMB y se perfila para subir de división

La pugilista atraviesa un excelente momento en su carrera, por lo que podría dar su siguiente paso en otra categoría

La joven promesa del boxeo azteca continúa con un récord positivo en su corta carrera.
La joven promesa del boxeo azteca continúa con un récord positivo en su corta carrera. (IG Camila “La Magnífica” Zamorano)
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La boxeadora mexicana Camila “La Magnífica” Zamorano consolidó su dominio en el boxeo femenil tras imponerse por decisión unánime a su compatriota Brenda “Hormiguita” Balderas, resultado con el que defendió por cuarta ocasión el campeonato mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Más allá de prolongar su calidad de invicta en el profesionalismo, la pugilista originaria de Hermosillo, Sonora, sorprendió al anunciar que analiza seriamente abandonar la categoría de las 102 libras debido al desgaste físico que le implica marcar el límite reglamentario en la báscula.

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Al término de los diez asaltos pactados, las tarjetas de los tres jueces reflejaron con claridad la superioridad ejercida por la monarca sonorense sobre el cuadrilátero, entregando puntuaciones oficiales de 98-92, 98-92 y 100-90.

Con esta contundente exhibición, Zamorano elevó su palmarés profesional a 16 triunfos —uno de ellos por la vía del nocaut— sin derrotas ni empates, reafirmándose como una de las figuras más sólidas de la nueva generación del pugilismo mexicano.

La boxeadora sonorense se mantiene invicta y buscará nuevos enfrentamientos.
La boxeadora sonorense se mantiene invicta y buscará nuevos enfrentamientos. (IG Camila “La Magnífica” Zamorano)

Una demostración de buena técnica y fuerza dentro del ring

Desde el campanazo inicial, Camila Zamorano apeló a sus ventajas físicas naturales, aprovechando su mayor estatura y alcance para imponer las condiciones tácticas del enfrentamiento.

La campeona estableció un plan de pelea inteligente basado en el uso constante del jab de izquierda, herramienta con la que mantuvo a raya los embates de Brenda Balderas e impidió que la retadora pudiera acortar la distancia para trabajar cómodamente en el terreno corto o castigar las zonas blandas.

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A lo largo de la contienda, Balderas fiel a su estilo combativo buscó presionar hacia el frente para cerrar los espacios y llevar el duelo al intercambio franco. Sin embargo, cada intento de avance encontró respuestas precisas por parte de la sonorense, quien supo administrar su movilidad y contragolpear con oportunidad para sumar puntos round tras round.

Pese a su juventud, ya cuenta con experiencia en el ámbito profesional.
Pese a su juventud, ya cuenta con experiencia en el ámbito profesional. (IG Camila Zamorano)

El momento de mayor apremio para la retadora llegó en la recta final del combate. Antes de que sonara la campana para concluir el octavo episodio, Zamorano encontró el hueco preciso para conectar un potente gancho de izquierda directo al hígado, golpe que logró estremecer visiblemente a Balderas y frenó en seco su ímpetu ofensivo.

Lejos de conformarse con la ventaja acumulada, “La Magnífica” cerró la pelea con autoridad durante los últimos dos asaltos. En el noveno y décimo capítulo, la campeona volvió a abrir espacios en la guardia de su oponente mediante combinaciones de golpes ascendentes y ganchos laterales, neutralizando cualquier intento de reacción tardía y asegurando el fallo unánime de los jueces.

La boxeadora sonorense se mantiene invicta y buscará nuevos enfrentamientos.
La boxeadora sonorense se mantiene invicta y buscará nuevos enfrentamientos. (IG Camila “La Magnífica” Zamorano)

El desgaste de las 102 libras y la mira puesta en Yokasta Valle

Tras bajar del encordado con el cinturón verde y oro en su poder, la campeona de Hermosillo reconoció la exigencia que representó medirse ante una rival de empuje constante como Balderas, destacando el trabajo realizado durante su campamento de entrenamiento para sostener el ritmo durante toda la ruta.

“Sabíamos que la pelea iba a ser así. Vimos cómo venía la rival, una guerrera que siempre va al frente. Hicimos una gran preparación en el gimnasio y afortunadamente se dio el resultado. La clave fue no dejar de tirar y meter los golpes con fuerza”, explicó la monarca tras concretar su cuarta defensa titular exitosa.

No obstante, el punto que mayor eco generó en sus declaraciones posteriores al combate fue la revelación sobre su futuro inmediato dentro de las divisiones inferiores. Zamorano admitió con franqueza que su desarrollo físico natural está convirtiendo el corte de peso en un obstáculo cada vez más complejo de superar antes de cada compromiso oficial.

Tengo pensado subir de categoría; la verdad me cuesta dar el peso y ya me afecta un poco bajar a esta división”, confesó la pugilista sonorense, dejando entrever que su etapa como soberana de las 102 libras podría estar llegando a su ciclo final.

La 'Magnífica' buscará ingresar a una nueva división para sus próximas peleas.
La 'Magnífica' buscará ingresar a una nueva división para sus próximas peleas. (IG Camila “La Magnífica” Zamorano)

En caso de concretar su ascenso de categoría, el objetivo natural de “La Magnífica” sería incursionar en la división de peso mínimo —también conocida como peso paja—, cuyo límite reglamentario se ubica en las 105 libras (47.6 kilogramos). Ese movimiento no solo le permitiría competir con mayor plenitud física y potencia, sino que abriría la puerta a enfrentamientos de alto calibre internacional en una división altamente competitiva.

Entre los posibles escenarios que se vislumbran en las 105 libras destaca un eventual choque frente a la experimentada peleadora costarricense Yokasta Valle, una de las campeonas mundiales más reconocidas y con mayor recorrido dentro del boxeo femenil contemporáneo. De materializarse este salto en la báscula, Camila Zamorano buscaría trasladar su invicto y su técnica depurada a un nuevo escalón en busca de conquistar un segundo campeonato mundial en distinta división.

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