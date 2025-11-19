Georgia O’Keeffe y Georges Seurat, protagonistas de una polémica subasta en Nueva York

La Colección Phillips subastará obras maestras de O'Keeffe, Dove y Seurat en Sotheby's para financiar nuevas adquisiciones

La Colección Phillips subasta esta semana obras maestras de Georgia O’Keeffe, Arthur Dove y Georges Seurat en Sotheby’s, Nueva York. El director Jonathan Binstock afirmó que los fondos recaudados se destinarán, en su mayor parte, a encargar nuevas obras a artistas vivos; sin embargo, el plan ha generado una fuerte oposición por parte de algunos influyentes partidarios de la Colección Phillips, incluyendo miembros de un consejo asesor.

Las obras, adquiridas por el fundador del museo, Duncan Phillips, y su esposa, Marjorie, se venderán en una subasta nocturna el jueves 20 de noviembre en la nueva sede de Sotheby’s, el antiguo edificio del Museo Whitney diseñado por Marcel Breuer en Madison Avenue. Sotheby’s estima que el cuadro de O’Keeffe tiene un valor de entre 6 y 8 millones de dólares. Se espera que el dibujo de Seurat, realizado con lápiz Conté, alcance entre 3 y 5 millones de dólares, y el cuadro de la paloma, entre 1,2 y 1,8 millones de dólares.

“Al igual que muchos de mis colegas de museos”, dijo Eliza Rathbone, curadora jefe emérita del Phillips, “me entristece y horroriza profundamente que la Colección Phillips dañe de forma tan irreparable la visión del fundador al vender obras tan cuidadosamente seleccionadas”.

La subasta se realizará el jueves 20 de noviembre en la sede de Sotheby's en Nueva York (Foto: EFE/EPA/Teresa Suárez)

La disputa, que se ha desarrollado durante más de 18 meses en gran medida a puerta cerrada, llegó a su punto culminante la semana pasada. En el último momento, la dirección del museo y los opositores a las ventas alcanzaron un acuerdo que permitirá que la subasta prevista siga adelante, pero restringirá futuras ventas de la colección.

Las nuevas restricciones se refieren a qué obras pueden y no pueden ser excluidas de la colección, una práctica conocida como desincorporación. Según la política de desincorporación anterior, desde el año 2000, cualquier obra publicada en un catálogo titulado El ojo de Duncan Phillips se consideraba perteneciente a la colección principal y, por lo tanto, no podía ser excluida. Sin embargo, dicha publicación de 1999 solo incluía una pequeña parte de la colección permanente, lo que implicaba que el resto podía venderse.

Ahora, tras un acuerdo entre el Patronato y un órgano asesor denominado “Miembros” —consultado sobre las desincorporaciones y compuesto por miembros de la familia Phillips y profesionales del arte—, la colección principal se definirá no por lo que figura en El ojo de Duncan Phillips, sino por una publicación mucho más completa de 1985: La Colección Phillips: Catálogo Resumen. En adelante, ninguna obra incluida en dicho catálogo podrá ser desincorporada “salvo excepción especial”.

Al preguntarle si le decepcionaba que las subastas de noviembre siguieran adelante, Liza Phillips, nieta de Duncan y Marjorie Phillips y presidenta de la Junta de Miembros, respondió: “Sí, muchísimo. Apreciamos mucho esas piezas. Son esenciales para la identidad del museo. Pertenecen al público. Ahora probablemente pasarán a manos privadas. Es una verdadera lástima”.

El plan de venta de la Colección Phillips genera controversia entre miembros del consejo asesor y defensores del legado de Duncan Phillips

Binstock, en dos entrevistas telefónicas, insistió en que el plan de desincorporación estaba en línea con la visión de Duncan Phillips sobre el museo y contaba con un apoyo abrumador. “Se trata de fortalecer la institución”, dijo. “Todas estas ventas generarán fondos que se destinarán a un fondo de dotación con restricciones permanentes para realizar adquisiciones”.

Binstock se unió al Phillips en marzo de 2023. Su nuevo plan estratégico para el museo, que “honra el pasado” al tiempo que se centra en adquirir artistas vivos y diversificar el arte y el público del museo, fue aprobado por unanimidad por los fideicomisarios en junio de 2024.

Sotheby’s también subastará obras de la Colección Phillips de Anish Kapoor, Leland Bell y Howard Mehring en su venta de arte contemporáneo el 19 de noviembre y una naturaleza muerta del francés del siglo XIX Henri Fantin-Latour el 21 de noviembre. Venderá una escultura de Pablo Picasso y una obra sobre papel de Milton Avery en fechas posteriores aún por determinar. Según Binstock, las obras que se venden “no aportan suficiente valor añadido a la capacidad del Museo Phillips para representar la voz de estos artistas y el legado de Duncan Phillips”.

Los debates sobre la desincorporación de obras han sacudido el mundo del arte durante años, ya que los museos se enfrentan a presiones financieras exacerbadas por la pandemia del coronavirus. Los museos de arte, con gastos generales cada vez mayores y la necesidad de mantenerse actualizados, poseen colecciones permanentes valoradas en millones, y en algunos casos miles de millones, de dólares; gran parte de ellas son obras de arte que el público rara vez ve expuestas. La tentación siempre está presente al considerar estas obras como activos que podrían venderse o alquilarse.

El proceso se rige por estrictas restricciones, impuestas por organizaciones externas como la Asociación de Directores de Museos de Arte, así como por directrices internas. Los museos que ignoren estas directrices pueden ser marginados por la comunidad museística o sancionados de otro modo.

Entre los argumentos en contra de la desincorporación de obras se incluyen que vulnera la confianza pública, pone en peligro la condición fiscal de los museos como entidades sin ánimo de lucro y desalienta la filantropía. (¿Por qué iban a donar dinero u obras de arte si supieran que el museo podría obtener ingresos vendiéndolas?)

Las obras subastadas, valoradas en millones de dólares, incluyen piezas icónicas que han formado parte de la colección durante décadas

Binstock es miembro de la junta directiva de la Asociación de Directores de Museos de Arte. Dijo que había escuchado los argumentos en contra de la venta de las obras.

“Hemos prestado mucha atención. Según la investigación que hemos realizado, los argumentos no son sólidos. No son buenos argumentos. No son mejores argumentos que los que ya tenemos.”

“Georges Seurat”, dijo Binstock, “no es un artista por el que uno venga al Phillips”.

Un texto sobre el dibujo de Seurat, escrito por Rathbone y enviado a la dirección en nombre de los miembros con la esperanza de persuadirlos de no vender la obra, discrepaba. Señalaba que el dibujo de Seurat había formado parte de la Colección Phillips durante 85 años. “Si saliera de la Colección Phillips, sería una tragedia mayúscula, y aún peor si pasara a manos privadas".

Duncan Phillips, según se indica en la carta, admiraba profundamente El desfile de circo de Seurat, el cuadro del Museo Metropolitano de Arte para el cual el dibujo de Phillips constituye un estudio previo. Adquirió el dibujo en 1939, el mismo año en que el cuadro de Seurat del Met se exhibió en la Feria Mundial de Nueva York.

“Phillips debió de estar encantado de descubrir este dibujo en particular y de añadirlo a la colección de su museo. Sabía, cuando lo compró, que se trataba del primer dibujo para La Parade”.

La obra más valiosa de la Colección Phillips que se subasta en Sotheby’s es el cuadro de O’Keeffe titulado Grandes hojas de color rojo oscuro sobre fondo blanco, de 1925. Un segundo texto enviado por los miembros a la dirección de la Colección Phillips la describía como “la más representativa de O’Keeffe de todas” y la “más icónica” de las seis pinturas de O’Keeffe que forman parte de la Colección Phillips.

Phillips concibió su colección en términos de “unidades”: pequeños grupos de obras representativas de artistas individuales que guardaban resonancia entre sí. “Desarmar la Unidad O’Keeffe, creada con esmero y dedicación durante casi veinte años, es indefendible", afirmaba el texto.

El acuerdo entre la dirección y los opositores restringe futuras desincorporaciones y redefine qué obras pueden ser vendidas

Se admiten excepciones a las estrictas directrices sobre la desincorporación de obras en situaciones de emergencia (como por ejemplo durante los cierres relacionados con una pandemia). No obstante, en general, los ingresos procedentes de la desincorporación deben destinarse únicamente a financiar nuevas adquisiciones o (según una modificación más reciente) al mantenimiento directo de la colección existente.

Cuando los museos venden obras que han dado de baja de sus colecciones, se ven obligados a intentar obtener el mayor beneficio posible. Inevitablemente, esto los coloca en una situación difícil: para justificar la venta, deben restar importancia a las obras que venden. Para obtener el máximo precio, ellos (o sus agentes) deben resaltar la importancia de las obras ante los posibles compradores.

“Los directores de museos no tienen la ventaja de tomar la decisión ideal”, dijo Binstock. “Toman la mejor decisión. Nos centramos en el legado de Duncan Phillips. Ese legado no depende del Seurat ni del O’Keeffe“. Duncan Phillips no concebía la Colección Phillips como algo atrapado en ámbar, afirmó Binstock, quien, al igual que su predecesora, Dorothy Kosinski, destaca la visión de Duncan Phillips del museo como un espacio de experimentación. Era “un radical con traje de tres piezas”, dijo Binstock. Si bien algunos comparan el museo con un “joyero”, añadió, “en esencia no lo es”.

En cambio, dijo, el Phillips es “una institución en su adolescencia. Si la miras de otra manera, estás perdiendo la oportunidad de imaginar un futuro audaz: llegar a más personas y dar la bienvenida a más personas, personas más diversas, comunidades más diversas”. Añadió que la desincorporación de obras es “un procedimiento estándar en los museos. Es parte de nuestro trabajo diario”.

Binstock admite que el inusual plan —utilizar el dinero recaudado en las ventas no para comprar obras de arte ya existentes y de valor reconocido, sino para encargar nuevas— conlleva riesgos. Sin embargo, desea que el Museo Phillips “brinde oportunidades a los artistas para que desarrollen su trabajo”. Duncan Phillips, señaló, “apoyó literalmente a artistas vivos. Le entregó un cheque mensual a Arthur Dove durante la Gran Depresión y durante quince años".

Binstock afirmó que estas recientes decisiones de desincorporación llevan la “huella digital de Duncan Phillips”, y añadió que al vender las obras “se honra el legado que dejó”.

La política de desincorporación ahora se basa en el catálogo de 1985, ampliando la protección de piezas clave de la Colección Phillips. El director Jonathan Binstock defiende la venta como una estrategia para fortalecer el museo y apoyar a artistas vivos

Es cierto que el propio Duncan Phillips estaba dispuesto a desprenderse de algunas obras, al igual que su esposa, Marjorie. Como señaló el crítico de arte del Washington Post, Paul Richard, en 1987, cuando los Phillips intentaban vender un cuadro de Georges Braque, Duncan escribió en una ocasión: “Cuando necesitamos recaudar fondos con urgencia y nos encontramos bajo una presión financiera inusual, solo nos queda una opción: vender”. También afirmó que “solo se venden las cosas buenas, y por lo tanto, hay que sacrificarlas”.

Pero Rathbone, quien dirigió el departamento de curaduría del museo durante casi 30 años, cree que Binstock se equivoca. Si bien Phillips consideraba su museo como una especie de “estación experimental” (en sus propias palabras) en sus inicios, para cuando falleció, la colección ya estaba bastante consolidada. Aunque fomentaba la renovación de las exposiciones y la adquisición de algunas piezas nuevas cada año, no deseaba cambios drásticos. “Una vez alcanzada esta concepción creativa”, escribió sobre su museo, “debe mantenerse y no modificarse en el futuro”.

Más allá de los matices de interpretación, la decisión de vender obras de artistas tan aclamados universalmente —y tan queridos por Duncan Phillips— como Seurat, O’Keeffe y Dove ha sorprendido a muchos. “Si bien es cierto que Duncan y Marjorie vendieron ocasionalmente obras en el proceso de conformar su colección”, dijo Rathbone, “desde que asumieron el cargo, nadie ha sugerido jamás desprenderse de obras maestras adquiridas por Duncan Phillips”.

Liza Phillips dijo que comprendía que, en ocasiones, la desincorporación de piezas puede ser necesaria para optimizar la colección y seguir adelante. “¿Pero qué pasa con la recaudación de fondos?”, preguntó. La familia Phillips, señaló, no estipuló que las cosas nunca debían venderse. “Pero nunca imaginamos esto”, dijo.

