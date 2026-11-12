Más de 200 estudiantes del colegio donde estudiaba la niña Valeria Afanador antes de su muerte, el Gimnasio Campestre Los Laureles, pidieron evitar el cierre de la institución: enviaron carta al presidente Abelardo de la Espriella

Caso Valeria Afanador: Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá, Cundinamarca (Gimnasio campestre)

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Más de 200 estudiantes del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, enviaron una carta al presidente Abelardo de la Espriella, a la primera dama Ana Lucía Pineda y al vicepresidente José Manuel Restrepo para pedir que su situación sea considerada en la decisión sobre el futuro de la institución.

La carta, fechada el 9 de noviembre de 2026, fue impulsada por alumnos de décimo grado, promoción 2027, y recibió el apoyo de estudiantes de otros cursos. La comunidad educativa busca que se mantenga la continuidad académica en el colegio donde estudiaba Valeria Afanador.

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La licencia de funcionamiento está en discusión ante la justicia

La Gobernación de Cundinamarca retiró la licencia de funcionamiento del plantel, una medida que se encuentra bajo revisión judicial. La decisión final definirá la permanencia de Los Laureles.

Los estudiantes afirmaron que no pretenden desconocer la gravedad de la muerte de Valeria Afanador, de 10 años, que desapareció el 12 de agosto de 2025 y fue encontrada sin vida en inmediaciones del río Frío. También solicitaron que la investigación continúe.

“Sabemos que lo sucedido con Valeria es muy grave. No queremos que se olvide, que se ignore el dolor de su familia o que dejen de investigarse los hechos”, indicaron en la comunicación.

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Los alumnos plantearon el impacto educativo y emocional de un eventual cierre

Los estudiantes de décimo señalaron que esperan finalizar su bachillerato en 2027 junto a sus compañeros. Además, mencionaron la incertidumbre y los señalamientos que, según dijeron, han enfrentado durante los últimos meses.

“Somos niños y jóvenes. También tenemos sentimientos, también necesitamos tranquilidad y también merecemos estabilidad emocional”, expresaron.

Cerca de 100 trabajadores apoyaron la solicitud

La petición también contó con el respaldo de cerca de 100 empleados, entre docentes y personal administrativo, de cocina, mantenimiento y transporte, además de proveedores vinculados a la institución.

Los alumnos señalaron que la continuidad del colegio tiene impacto en las familias de quienes trabajan allí. “Queremos que nuestra voz tenga un lugar en las decisiones que afectan nuestro presente y nuestro futuro”, concluyeron.

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El cuerpo de Valeria Afanador fue hallado en una zona contigua al río Frío (Google Maps)

Desaparición y muerte de Valeria Afanador

Valeria Afanador, de 10 años, desapareció el 12 de agosto de 2025 mientras asistía a clases en el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón de Cajicá, Cundinamarca. La investigación estableció que la menor salió del aula a las 9:54 a. m., antes del horario previsto para el descanso. El colegio activó una alarma cerca del mediodía y notificó a la madre hacia las 12:50.

Tras el reporte, Bomberos, Policía, Ejército, Fiscalía, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Defensa Civil y voluntarios iniciaron la búsqueda en el colegio, sus alrededores y el río Frío. Las autoridades emplearon drones, caninos y equipos de rastreo terrestre. El 14 de agosto, la Alcaldía de Cajicá ofreció $ 20 millones por información que permitiera ubicarla; la Gobernación de Cundinamarca elevó la recompensa primero a $ 50 millones y luego a $ 70 millones.

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El 18 de agosto, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una circular amarilla para ampliar la búsqueda. Durante los días posteriores surgieron cuestionamientos sobre los protocolos del colegio y la demora en el reporte de la desaparición. También se difundieron videos que ubicaban a Valeria cerca de la malla perimetral de la institución antes de perderse su rastro.

Son más de 15 días de desaparición de la menor mientras estaba en las instalaciones de un colegio en Cajicá, Cundinamarca (redes sociales/X)

El 29 de agosto de 2025, un campesino alertó a la línea 123 sobre la presencia de un cuerpo en el río Frío, en el sector de Fagua. Las autoridades confirmaron que se trataba de Valeria Afanador. El hallazgo ocurrió en una zona cercana al colegio, a menos de 300 metros de la sede educativa, después de 18 días de búsqueda.

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Los análisis forenses concluyeron que la niña murió por ahogamiento por sumersión. De acuerdo con los reportes conocidos, Medicina Legal no encontró indicios de violencia física o abuso sexual. La investigación se concentró entonces en establecer cómo salió del colegio y si hubo omisiones en los deberes de cuidado y seguridad.

El 2 de junio de 2026, la Fiscalía solicitó imputar por homicidio culposo a Emely Fuentes, docente vinculada al cuidado de la menor, y a Danny Javier Ochoa, quien tenía responsabilidades relacionadas con la seguridad y la infraestructura del colegio. El 23 de junio, ambos fueron imputados. La Fiscalía sostuvo que existieron presuntas fallas en la vigilancia de Valeria y en el mantenimiento de la malla perimetral por donde habría salido hacia el río Frío. Los dos procesados no aceptaron los cargos.

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