Colombia

Revelan video de la captura del poderoso empresario Arvey Duque en Cúcuta: el también líder gremial que habría impulsado el comercio entre Colombia y Venezuela durante el Gobierno Petro lo investigan por lavado de activos por más de $425 mil millones

El dirigente gremial detenido figuró en reuniones sobre Refinorte y sobre mecanismos de pago para el comercio entre Colombia y Venezuela

Captura del empresario Arvey Duque en Cúcuta por presunto lavado de activos (Fiscalía General de la Nación)
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La captura en Cúcuta del empresario Arvey Duque Villamizar, investigado por la Fiscalía por su presunta participación en una red de lavado de activos, abrió interrogantes sobre su vínculo con proyectos de integración económica entre Colombia y Venezuela, entre ellos la zona franca agroindustrial Refinorte, proyectada en El Zulia, Norte de Santander.

Según la Fiscalía, Duque Villamizar y otras seis personas habrían utilizado exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador para ingresar al país más de $ 425 mil millones. Los recursos, de acuerdo con la investigación, habrían llegado desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú.

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El empresario fue detenido el martes en el marco de un proceso que se originó en Ipiales, Nariño. También fueron capturados Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales que figuraban como exportadoras en las operaciones bajo sospecha.

La estructura habría contado con funcionarios de la Dian

La investigación involucra a cinco comercializadoras internacionales, una agencia de aduanas y cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), según la Fiscalía.

La hipótesis del ente investigador sostiene que los implicados habrían presentado operaciones comerciales inexistentes para justificar la entrada de dinero al país. Las autoridades deberán establecer el alcance de la participación de cada uno de los detenidos y de los demás vinculados al expediente.

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Captura del empresario Arvey Duque en Cúcuta por presunto lavado de activos (Fiscalía General de la Nación)
Captura del empresario Arvey Duque en Cúcuta por presunto lavado de activos (Fiscalía General de la Nación)

Las primeras imágenes de la captura mostraron a Duque Villamizar esposado durante su traslado al búnker de la Fiscalía en Cúcuta. Hasta ahora, el empresario no ha emitido un pronunciamiento público sobre los señalamientos.

La Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial), entidad que preside, sí difundió un comunicado. La organización afirmó que el caso “se trata de un malentendido” y expresó su expectativa de que “las circunstancias serán debidamente aclaradas y se conocerá la realidad de los hechos”, de acuerdo con Semana.

Su nombre estuvo ligado a la zona franca Refinorte en El Zulia

La detención se conoció meses después del anuncio de una zona franca binacional entre Colombia y Venezuela, impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como parte de la estrategia de integración económica en la frontera.

El proyecto funcionará en El Zulia bajo la denominación Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinadora del Norte – Refinorte S. A. S. La autorización fue otorgada mediante la Resolución N.° 0519 del 26 de marzo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Fiscalía - Dian - Exportaciones ficticias - Ipiales - Nariño (Fiscalía General de la Nación)

De acuerdo con un documento de MinComercio conocido por el medio de comunicación, Refinorte forma parte de las 110 zonas francas habilitadas en Colombia y será la segunda de Norte de Santander. El complejo agroindustrial había sido anunciado desde 2024.

Duque Villamizar se presenta como fundador de la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte y ocupa la presidencia de Corpoindustrial. Desde esa organización participó en actividades públicas relacionadas con seguridad, formalización y desarrollo económico en la frontera.

En febrero de 2025 fue invitado a una audiencia pública territorial de la Cámara de Representantes en Norte de Santander. Durante esa intervención habló sobre la generación de oportunidades en el Catatumbo, zona afectada por la disputa armada entre el Frente 33 de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El 18 de marzo de 2025 también asistió a la Cuadragésima Sexta Asamblea Anual de la Cámara Colombo Venezolana, realizada en Bogotá, junto con empresarios y representantes de ambos países.

Duque habló sobre las restricciones del sistema Swift

En agosto de 2025, durante una entrevista con Radio Uno, Duque Villamizar se refirió a una reunión de socialización sobre la propuesta binacional. Según indicó, participaron más de 1.500 empresarios, emprendedores y comerciantes de Norte de Santander.

El empresario señaló que en ese encuentro abordaron las limitaciones del sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), que dificulta algunas operaciones financieras relacionadas con Venezuela por las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro.

Vamos a trabajar en el tema del código Swift para el pago a nuestras importaciones y exportaciones”, afirmó entonces. En esa actividad participaron César Pachón, quien dirigía la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), y Manuel Chacón, director de Integración Económica de MinComercio.

Tras la captura, surgieron versiones sobre denuncias presentadas por personas que invirtieron en el proyecto de refinería. Algunas lo señalan de una presunta estafa y cuestionan el origen de parte de su capital. Esas acusaciones deberán ser examinadas por las autoridades dentro de las actuaciones judiciales.

La Fiscalía no informó si solicitará medidas adicionales contra los capturados ni precisó la situación jurídica de los otros investigados por el supuesto esquema de exportaciones ficticias.

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