México

Sheinbaum presume proyecto hidroeléctrico de CFE en el cauce del río Grijalva

El Gobierno mexicano busca aprovechar el paso del agua en Chicoasén II

Claudia Sheinbaum realizó un recorrido de supervisión en las obras de la central hidroeléctrica en Chicoasén, Chiapas, el pasado 8 de noviembre. (Crédito: X/@Claudiashein)
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A través de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó la construcción de un proyecto hidroeléctrico en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el cauce del río Grijalva, en Chicoasén, Chiapas.

Se trata de Chicoasén II, una central que busca generar electricidad aprovechando el agua que ya fue utilizada por otra planta, sin necesidad de construir una gran presa ni desplazar comunidades.

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La mandataria compartió un video en el que mostró los avances de esta obra, que incorporará 240 megawatts (MW) de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional. Uno de los aspectos que más destaca del proyecto es su tecnología, diseñada para aprovechar el recurso hídrico con diferencias de altura relativamente pequeñas.

¿Cómo funcionará la nueva hidroeléctrica que presumió Sheinbaum?

De acuerdo con la explicación presentada en el video, Chicoasén II aprovechará los escurrimientos del río Grijalva y el agua que previamente pasó por las turbinas de la central Manuel Moreno Torres, también conocida como Chicoasén.

Chicoasén II aprovechará el agua del río Grijalva para generar electricidad. (Foto: CFE)
Chicoasén II aprovechará el agua del río Grijalva para generar electricidad. (Foto: CFE)

A diferencia de las hidroeléctricas convencionales, esta infraestructura no requiere una gran presa para generar electricidad. Su funcionamiento estará basado en tres turbinas tipo bulbo, con una capacidad de 80 MW cada una, que permitirán obtener energía a partir del movimiento del agua.

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Esta tecnología integra el generador eléctrico dentro de una estructura sellada con forma de bulbo. El paso del agua provoca el movimiento de la turbina y permite producir electricidad, incluso cuando la diferencia de altura es relativamente pequeña.

La presidenta destacó que se trata de una innovación desarrollada por la CFE y que representa una alternativa para ampliar la generación eléctrica sin recurrir al desplazamiento de poblaciones.

Chicoasén II: estos son los avances y la capacidad que tendrá la obra

Durante su recorrido de supervisión del 8 de noviembre, Sheinbaum constató que la construcción de la nueva central hidroeléctrica registraba un avance físico de 52.18 por ciento.

Chicoasén II no requerirá una gran presa ni desplazamiento de comunidades. (Foto: CFE)
Chicoasén II no requerirá una gran presa ni desplazamiento de comunidades. (Foto: CFE)

El proyecto también contempla infraestructura necesaria para transportar la electricidad que producirá e incorporarla a la red nacional. Entre sus principales componentes se encuentran:

  • Tres turbinas tipo bulbo de 80 MW cada una.
  • Una capacidad total de generación de 240 MW.
  • Una subestación de maniobras de 400 kilovolts.
  • Adecuaciones en las subestaciones Manuel Moreno Torres y Malpaso II.
  • Una línea de transmisión de cuatro kilómetros equipada con fibra óptica.

La fabricación de los equipos electromecánicos reportaba un avance de 92.06 por ciento, mientras que el contrato de obra mixta alcanzaba 49.38 por ciento.

Además, en el sitio trabajan más de mil 500 personas distribuidas en los diferentes frentes de construcción. La nueva central aportará energía limpia para el Sistema Interconectado Nacional y se estima que beneficiará a 184 mil 421 habitantes y 54 mil 241 hogares.

Caminos, escuelas y electrificación: los beneficios sociales de Chicoasén II

Claudia Sheinbaum supervisó los avances de Chicoasén II en Chiapas. (Foto: CFE)
Claudia Sheinbaum supervisó los avances de Chicoasén II en Chiapas. (Foto: CFE)

La construcción de esta hidroeléctrica no solamente contempla la generación de electricidad. El proyecto también incorpora un programa de inversión social de 250 millones de pesos para atender necesidades de las comunidades cercanas a la zona de la obra.

Entre las acciones previstas y desarrolladas se encuentran mejoras en infraestructura, servicios básicos y proyectos productivos que buscan generar oportunidades para la población.

El programa incluye:

  • Construcción y rehabilitación de caminos.
  • Mejoramiento de escuelas y construcción de canchas deportivas techadas.
  • Ampliación de redes de distribución eléctrica de media y baja tensión.
  • Implementación de una granja acuícola y programas de reforestación.
  • Capacitación de habitantes para el monitoreo y conservación de la flora y fauna.

Con este proyecto, la cuenca del río Grijalva sumará una nueva infraestructura a su capacidad de generación hidroeléctrica. Actualmente, sus cuatro centrales producen alrededor del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

El proyecto contempla una inversión social de 250 millones de pesos. (Foto: CFE)
El proyecto contempla una inversión social de 250 millones de pesos. (Foto: CFE)

Al concluir su mensaje, Sheinbaum destacó la importancia de recuperar la soberanía energética y reconoció el trabajo de quienes participan en la construcción de la central. Chicoasén II busca convertirse en una nueva alternativa para aprovechar el agua del Grijalva y aumentar la generación de electricidad sin depender de una presa convencional.

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