Karla Souza sacude al universo de Grey’s Anatomy como protagonista de su nuevo spin-off

La actriz mexicana protagonizará el nuevo spin-off de Gray's Anatomy (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actriz mexicana, Karla Souza, encabezará el nuevo spin-off de la serie de televisión, Grey’s Anatomy, como Carolina “Lina” Hall, una médica descrita como atormentada y escéptica que dirige un centro de salud en un pequeño pueblo del oeste de Texas. La nueva propuesta llevará la franquicia hospitalaria a una zona rural y está previsto para la temporada 2027-2028.

El proyecto todavía no tiene título oficial pero Karla Souza es la primera integrante de su elenco anunciado. La producción de Grey’s Anatomy se centrará en un equipo médico cuya clínica funciona como la última posibilidad de atención para pacientes que viven a kilómetros de distancia de otros servicios.

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La llegada de la actriz de cine supone su regreso a Shondaland, productora de Shonda Rhimes, —guionista y productora de televisión estadounidense—. Karla Souza ya había trabajado con ese sello durante seis temporadas de How to Get Away with Murder, el drama legal en el que interpretó a Laurel Castillo junto a Viola Davis.

Personaje de Karla Souza dirigirá un centro médico en el oeste de Texas

Un anuncio promocional presenta la incorporación de la actriz Karla Souza a la serie derivada de Grey's Anatomy en el papel de Carolina Lina Hall. (shondaland)

Souza dará vida a Carolina “Lina” Hall, una médica marcada por su pasado y de carácter escéptico. El personaje de la mexicana estará al frente de una institución situada en una localidad pequeña del oeste de Texas, un entorno alejado de los grandes hospitales que suelen dominar el universo de Grey’s Anatomy.

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La descripción anticipa una protagonista con una mirada endurecida por experiencias previas, aunque no se ha revelado qué hechos explican el pasado de Lina Hall, médica que interpretará Karla Souza. El planteamiento cambia el escenario habitual de la franquicia. La serie, Grey’s Anatomy, se ha desarrollado principalmente en Seattle y alrededor del Grey Sloan Memorial Hospital, mientras que la nueva historia pondrá el foco en la atención de comunidades con acceso limitado a servicios médicos.

La sinopsis oficial sitúa a la clínica de Carolina Hall en una región donde una emergencia médica puede depender de recursos escasos y de largos traslados. El reto de Karla Souza será sostener una trama médica con un registro distinto al de Laurel Castillo, la estudiante de derecho que poco después se convirtió en abogada dentro de How to Get Away with Murder.

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Karla Souza asume el papel central en la nueva apuesta de Shonda Rhimes en Grey’s Anatomy

Interpretará a Carolina Lina en el nuevo spin-off. REUTERS/Kevork Djansezian

La mexicana, Karla Souza, volverá a trabajar con Shonda Rhimes y Betsy Beers después de haber interpretado a Laurel Castillo en How to Get Away with Murder, que se emitió entre 2014 y 2020. Su fichaje marca el primer anuncio de elenco del nuevo proyecto de Grey’s Anatomy. La actriz y cantante será la figura principal de la tercera producción del spin-off de la serie dramática.

Aunque la historia estará ambientada en el oeste de Texas, la producción se filmará en Albuquerque, Nuevo México. Será la primera serie de la franquicia en rodarse fuera de Los Ángeles en sus 23 años de historia. Las grabaciones están previstas para febrero o marzo de 2027.

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Meg Marinis, actual showrunner de Grey’s Anatomy, adelantó que el equipo creativo aún trabaja en la manera de conectar la nueva producción con la serie original. Aunque analizan la posibilidad de un cruce entre ambas historias, aún no desvelan qué personajes podrían participar ni cuándo ocurriría.

Karla Souza pasó del cine mexicano a la televisión de Estados Unidos

La mexicana brilla en el extranjero por su travesía como actriz de cine y teatro. REUTERS/Lauren Justice

Karla Susana Olivares Souza nació en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1985. Pasó parte de su infancia en Aspen, Colorado y después se formó como actriz en México, Francia e Inglaterra. Estudió en la Central School of Speech and Drama de Londres y se graduó en 2008.

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Antes de consolidar su carrera en Estados Unidos, apareció en producciones mexicanas como Terminales, Verano de amor, Los héroes del norte, Niño Santo y La clínica. Su trabajo en televisión le dio continuidad antes de convertirse en una mujer referente del cine comercial mexicano.

En 2013 interpretó a Bárbara Noble en Nosotros los Nobles, una comedia dirigida por Gary Alazraki que se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla en el cine mexicano. Ese mismo año participó en No se aceptan devoluciones, dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez.

La actriz también encabezó ¿Qué culpa tiene el niño?, cinta en la que dio vida a Maru y trabajó como productora en Todos queremos a alguien. Selló su salto a la televisión estadounidense en 2014 con How to Get Away with Murder. Después formó parte de Home Economics, comedia en la que encarnó a Marina Hayworth entre 2021 y 2023. También apareció junto a Jamie Foxx en la película de Netflix Day Shift y protagonizó la adaptación televisiva de 56 Days en streaming.

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El Emmy Internacional por La caída figura entre los mayores reconocimientos de Karla Souza

La actriz mexicana Karla Souza posa con el premio Emmy. EFE/EPA/PETER FOLEY

Uno de los trabajos más reconocidos de Karla Souza es la cinta de La caída, en la que encarnó a Mariel, una clavadista mexicana de alto rendimiento que enfrenta una decisión personal mientras se prepara para su competencia. Además de protagonizarla, participó como productora del proyecto.

La interpretación le valió el premio a Mejor Actuación de una Actriz y Mejor Película para Televisión / Miniserie en los International Emmy Awards del 2023. La caída fue reconocida entre los programas y actuaciones premiados de nueve países durante la ceremonia realizada en Nueva York. El galardón posicionó a Karla Souza entre las actrices mexicanas distinguidas por la academia internacional.

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Antes había recibido reconocimientos por su trabajo cinematográfico en México, incluido el premio a Mejor Actriz del Festival Pantalla de Cristal por Nosotros los Nobles. Su carrera artística reúne comedia, drama, cine comercial, producciones de plataformas y televisión abierta en ambos lados de la frontera.