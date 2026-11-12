Denuncian que un gato quedó al borde de la muerte después de que estudiantes de universidad colombiana lo operaran como parte de sus prácticas

La senadora Andrea Padilla expuso un caso de presunto maltrato animal relacionado con intervenciones quirúrgicas en instalaciones vinculadas a la Fundación Universitaria San Martín (Andrea Padilla/X)

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La senadora Andrea Padilla pidió investigar presuntas prácticas quirúrgicas en un gato que habría sido utilizado por estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, en Colombia. El caso llegó a la Fiscalía y se centra en Rogelio, un felino que permanece bajo atención veterinaria tras presentar lesiones y un cuadro clínico complejo.

Según la denuncia difundida por la congresista el 11 de noviembre de 2026, el animal habría sido sometido a intervenciones en el tórax y el esófago como parte de una práctica académica.

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Padilla afirmó que el objetivo habría sido que un grupo de estudiantes adquiriera destrezas manuales. De comprobarse, esa conducta vulneraría las normas de protección animal vigentes en el país.

“Al gatico Rogelio presuntamente le abrieron el pecho para quitarle parte de un pulmón y le intervinieron el esófago con el único fin de que un grupo de estudiantes practicara en él. Al terminar y dejarlo prácticamente moribundo, la orden era aplicarle la eutanasia, pero uno de los estudiantes lo impidió y hoy Rogelio lucha por sobrevivir”, dijo la senadora.

La senadora Andrea Padilla señaló que el animal recibió tratamientos de urgencia después de una intervención denunciada ante autoridades penales y de ética veterinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rogelio quedó con heridas, anemia e hipotermia

El gato ingresó el 4 de noviembre a la clínica que actualmente lo atiende. En ese momento, presentaba vómito, debilidad generalizada, reflujo, hipotermia y anemia, además de dos incisiones y tres heridas, según los datos divulgados por Padilla. Su estado requirió la instalación de una sonda para alimentarlo, una transfusión sanguínea y una infusión de potasio.

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Padilla destacó que el profesional que lo atendió asumió su recuperación como paciente y aportó parte de los elementos materiales que ahora hacen parte de la investigación. El veterinario también habría presentado una queja ante el Tribunal de Ética Veterinaria, instancia llamada a evaluar posibles faltas relacionadas con el ejercicio profesional.

Las autoridades piden protección para este y otros animales que podrían estar en riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía, la universidad y Educación deberán revisar el caso

La denuncia, radicada ante la Fiscalía General de la Nación, tendrá que establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Padilla señaló que el caso podría investigarse bajo la Ley Ángel, una norma colombiana que fortaleció las medidas contra el maltrato animal y contempla sanciones cuando se causa daño o sufrimiento a un animal.

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“Ahora, a las autoridades les corresponde investigar”, afirmó la senadora, que pidió que la revisión involucre a la institución educativa señalada y al Ministerio de Educación. La Fundación Universitaria San Martín fue consultada por Infobae Colombia y respondió que trabajaba en una comunicación oficial sobre la denuncia para aclarar lo sucedido.

En su video, la senadora también solicitó que el gato no sea entregado a los estudiantes que lo reclaman: “Hoy pedimos que Rogelio, que ya hace parte de un proceso de investigación en Fiscalía, no sea devuelto a los estudiantes que lo reclaman, probablemente advertidos de la gravedad de lo que hicieron”.

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A su juicio, el animal debe permanecer protegido mientras avanza el proceso judicial y se aclara si fue utilizado en actividades contrarias a la legislación.

Las autoridades piden verificar que todos los animales sean tratados con precaución y sin causarles ningún daño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prácticas educativas con animales tienen límites legales y éticos

Padilla advirtió que su oficina recibió otros reportes sobre presuntos cursos de corta duración que incluirían ejercicios con animales vivos, incluso para estudiantes de programas técnicos de auxiliar veterinario, lo que calificó como “abiertamente ilegal” y reiteró que la información está siendo verificada por parte de su equipo y en compañía de las autoridades.

Denunciar posibles casos de maltrato resulta clave para activar la respuesta de autoridades judiciales, administrativas y disciplinarias. Los ciudadanos pueden aportar fotografías, historias clínicas, testimonios y otros soportes que permitan verificar los hechos, siempre sin exponer al animal a nuevos riesgos.

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Mientras continúa la investigación, la senadora pidió “justicia para Rogelio” y una revisión de la ética institucional alrededor de la formación con animales.