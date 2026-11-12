Colombia

Denuncian que un gato quedó al borde de la muerte después de que estudiantes de universidad colombiana lo operaran como parte de sus prácticas

La senadora Andrea Padilla señaló que el animal recibió tratamientos de urgencia después de una intervención denunciada ante autoridades penales y de ética veterinaria

La senadora Andrea Padilla expuso un caso de presunto maltrato animal relacionado con intervenciones quirúrgicas en instalaciones vinculadas a la Fundación Universitaria San Martín (Andrea Padilla/X)

Guardar

La senadora Andrea Padilla pidió investigar presuntas prácticas quirúrgicas en un gato que habría sido utilizado por estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, en Colombia. El caso llegó a la Fiscalía y se centra en Rogelio, un felino que permanece bajo atención veterinaria tras presentar lesiones y un cuadro clínico complejo.

Según la denuncia difundida por la congresista el 11 de noviembre de 2026, el animal habría sido sometido a intervenciones en el tórax y el esófago como parte de una práctica académica.

PUBLICIDAD

Padilla afirmó que el objetivo habría sido que un grupo de estudiantes adquiriera destrezas manuales. De comprobarse, esa conducta vulneraría las normas de protección animal vigentes en el país.

Al gatico Rogelio presuntamente le abrieron el pecho para quitarle parte de un pulmón y le intervinieron el esófago con el único fin de que un grupo de estudiantes practicara en él. Al terminar y dejarlo prácticamente moribundo, la orden era aplicarle la eutanasia, pero uno de los estudiantes lo impidió y hoy Rogelio lucha por sobrevivir”, dijo la senadora.

Un gato blanco y negro recostado sobre una mesa médica y el mismo animal envuelto en una manta junto a una persona con uniforme clínico.
La senadora Andrea Padilla señaló que el animal recibió tratamientos de urgencia después de una intervención denunciada ante autoridades penales y de ética veterinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rogelio quedó con heridas, anemia e hipotermia

El gato ingresó el 4 de noviembre a la clínica que actualmente lo atiende. En ese momento, presentaba vómito, debilidad generalizada, reflujo, hipotermia y anemia, además de dos incisiones y tres heridas, según los datos divulgados por Padilla. Su estado requirió la instalación de una sonda para alimentarlo, una transfusión sanguínea y una infusión de potasio.

PUBLICIDAD

Padilla destacó que el profesional que lo atendió asumió su recuperación como paciente y aportó parte de los elementos materiales que ahora hacen parte de la investigación. El veterinario también habría presentado una queja ante el Tribunal de Ética Veterinaria, instancia llamada a evaluar posibles faltas relacionadas con el ejercicio profesional.

Patas delanteras de un gato con pelaje naranja y blanco amasan un almohadón azul. Se ven las almohadillas rosadas de las patas.
Las autoridades piden protección para este y otros animales que podrían estar en riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía, la universidad y Educación deberán revisar el caso

La denuncia, radicada ante la Fiscalía General de la Nación, tendrá que establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Padilla señaló que el caso podría investigarse bajo la Ley Ángel, una norma colombiana que fortaleció las medidas contra el maltrato animal y contempla sanciones cuando se causa daño o sufrimiento a un animal.

“Ahora, a las autoridades les corresponde investigar”, afirmó la senadora, que pidió que la revisión involucre a la institución educativa señalada y al Ministerio de Educación. La Fundación Universitaria San Martín fue consultada por Infobae Colombia y respondió que trabajaba en una comunicación oficial sobre la denuncia para aclarar lo sucedido.

En su video, la senadora también solicitó que el gato no sea entregado a los estudiantes que lo reclaman: “Hoy pedimos que Rogelio, que ya hace parte de un proceso de investigación en Fiscalía, no sea devuelto a los estudiantes que lo reclaman, probablemente advertidos de la gravedad de lo que hicieron”.

A su juicio, el animal debe permanecer protegido mientras avanza el proceso judicial y se aclara si fue utilizado en actividades contrarias a la legislación.

Lesiones felinas, síndrome del gato volador, caídas, altura, entorno urbano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades piden verificar que todos los animales sean tratados con precaución y sin causarles ningún daño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prácticas educativas con animales tienen límites legales y éticos

Padilla advirtió que su oficina recibió otros reportes sobre presuntos cursos de corta duración que incluirían ejercicios con animales vivos, incluso para estudiantes de programas técnicos de auxiliar veterinario, lo que calificó como “abiertamente ilegal” y reiteró que la información está siendo verificada por parte de su equipo y en compañía de las autoridades.

Denunciar posibles casos de maltrato resulta clave para activar la respuesta de autoridades judiciales, administrativas y disciplinarias. Los ciudadanos pueden aportar fotografías, historias clínicas, testimonios y otros soportes que permitan verificar los hechos, siempre sin exponer al animal a nuevos riesgos.

Mientras continúa la investigación, la senadora pidió “justicia para Rogelio” y una revisión de la ética institucional alrededor de la formación con animales.

Temas Relacionados

Maltrato animalGatoAndrea PadillaSan MartínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

Tres imitadores buscan el respaldo de los televidentes para convertirse en el nuevo ganador del formato musical infantil

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

Grandes inversiones en Colombia podrían tener nuevas reglas para los próximos 30 años: esta es la propuesta del Partido Conservador y los gremios

La iniciativa radicada ante la Cámara de Representantes permitiría restituir las condiciones originales o compensar perjuicios si estas cambian

Grandes inversiones en Colombia podrían tener nuevas reglas para los próximos 30 años: esta es la propuesta del Partido Conservador y los gremios

Cuándo terminan las clases en los colegios públicos de Colombia: calendario de las últimas seis semanas de vacaciones en 2026

Las secretarías territoriales fijaron las fechas clave de las instituciones oficiales, con base en las 40 semanas lectivas exigidas y las 12 de descanso estudiantil establecidas por el Ministerio de Educación Nacional

Cuándo terminan las clases en los colegios públicos de Colombia: calendario de las últimas seis semanas de vacaciones en 2026

El Gobierno derogó oficialmente todas las APPA: la decisión cobija a un millón de hectáreas en seis departamentos

La culminación del proceso de derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos fue anunciada luego de que la Corte Constitucional indicara que se pueden eliminar, pero no sin antes adelantar un proceso efectivo de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales

El Gobierno derogó oficialmente todas las APPA: la decisión cobija a un millón de hectáreas en seis departamentos

Así protege Antioquia a más de 12.500 personas de la erosión costera en el litoral de Urabá

El Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento informó que la intervención incluyó taludes, cunetas, enrocado y disipadores para reducir el impacto del oleaje, mientras la construcción de dunas en la localidad de Uveros supera el 90% de avance

Así protege Antioquia a más de 12.500 personas de la erosión costera en el litoral de Urabá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

M.A.D. Fellaz contó cómo pasaron de trabajar en un ‘call center’ a vivir de la música y cantar en Hip Hop al Parque: hablaron del error de Bad Bunny que evitaron

Chayanne en Colombia: ‘setlist’ del cantante y todo lo que debe tener en cuenta para asistir a sus presentaciones en el país

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Deportes

El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

La colombiana Evelin Trejos disputará la final de boxeo de los Juegos Olímpicos de Juventud 2026: un incidente con su pasaporte casi le impide viajar

Arnulfo Valentierra, ídolo del Once Caldas, le dejó la vara alta al equipo para buscar la Liga BetPlay y Copa Colombia: "Hay que ser ambicioso"

Esta es la convocatoria de la selección Colombia Sub-17 para el Mundial de Qatar: hay un jugador del Real Madrid

El gol de James Rodríguez “le lavó la cara a un Atlético Nacional sin profundidad”: la nueva crítica de Carlos Antonio Vélez