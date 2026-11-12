Víctor, hermano del Canelo Álvarez, aparecería vinculado en fotografía con los detenidos en operativo contra el “R2″

La imagen atribuida a la cuenta Equis 727 no precisa el momento ni el motivo del encuentro y no sitúa al hermano del boxeador en el restaurante durante el despliegue federal. (Especial)

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Una fotografía difundida en redes sociales colocó a Víctor Álvarez Barragán, hermano de Saúl “Canelo” Álvarez, junto a al menos dos personas detenidas tras el operativo federal contra Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, en Jalisco.

La imagen, atribuida a un reporte periodístico publicado por Latinus, abrió dudas sobre la cercanía entre ellos, aunque por sí sola no acredita una participación del familiar del boxeador en los hechos investigados.

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Víctor Álvarez comercializaría automóviles en Jalisco y contaría con un antecedente en el boxeo bajo el apodo de El Matador, según reportes. (Foto: TikTok/ @juancarlosmarti52)

La publicación fue difundida por la cuenta Equis 727. Hasta los reportes públicos de este 11 de noviembre de 2026, las autoridades no han informado que Víctor Álvarez figurara entre los detenidos ni que enfrente una investigación relacionada con el caso.

La foto de Víctor Álvarez con dos presuntos detenidos abre dudas, pero no prueba un delito

La fotografía mostraría a Víctor Álvarez junto a dos hombres que posteriormente habrían sido asegurados durante el operativo en el restaurante Sabea. El material no precisa cuándo fue tomado, cuál era el motivo de la reunión ni qué tipo de relación sostenían quienes aparecen en la imagen.

La cuenta Equis 727 identificó a Víctor Álvarez con el apodo de “El Paletas” . Latinus retomó la publicación y señaló que aparecería junto a al menos dos de las personas detenidas durante el despliegue contra “El R2” .

El medio refiere que Víctor Álvarez se dedica a la venta de automóviles en Jalisco y que utiliza sus redes sociales para promocionar su negocio. Ese dato no establece una relación con las actividades atribuidas a Los Rs .

Publicaciones deportivas lo ubican como uno de los hermanos del Canelo Álvarez y recuerdan que tuvo un paso breve por el boxeo. Algunos textos lo mencionan con otro apodo: “El Matador” .

La fotografía no lo sitúa en el restaurante Sabea el 8 de noviembre, fecha en que ocurrió el operativo. Tampoco prueba que conociera la situación jurídica o los antecedentes de las personas con quienes aparece.

Una fotografía en redes sociales muestra a Víctor Álvarez Barragán con dos presuntas personas aseguradas tras el operativo contra El R2 en Jalisco. (Crédito especial: X/ @equis727)

Así, la imagen permite confirmar una coincidencia visual, pero no sustituye las indagatorias. Estar retratado junto a alguien que después fue detenido no equivale, por sí mismo, a una acusación penal o a un vínculo con la estructura investigada.

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El operativo contra “El R2” reunió a personas con perfiles distintos

Rafael Álvarez Ayala fue detenido el 8 de noviembre en Sabea, en Zapopan. La información oficial citada lo identifica como presunto líder de Los Rs, célula vinculada al CJNG, y señala que cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Durante la intervención federal hubo un enfrentamiento. “El R2” resultó lesionado y fue hospitalizado bajo custodia, mientras un integrante de la Marina también sufrió heridas, según el reporte basado en información oficial.

Los primeros reportes difundidos informaron sobre 19 personas detenidas junto con Rafael Álvarez Ayala . En publicaciones posteriores aparecieron variaciones sobre el número total de asegurados, por lo que conviene ceñirse a las cifras comunicadas por autoridad .

Entre las personas aseguradas habría presuntos integrantes de la célula , pero también empleados del restaurante y músicos que estaban en el establecimiento cuando ocurrió el operativo.

Familiares y defensas de trabajadores de Sabea e integrantes del grupo Los Arras sostienen que algunas de esas personas estaban ahí por motivos laborales. Esa versión debe revisarse de forma individual dentro de las investigaciones.

Las autoridades trasladaron a los presuntos involucrados al penal de Puente Grande para definir su situación jurídica este 11 de noviembre. (Foto: FGR)

Por ello, el contexto del operativo obliga a separar los perfiles de cada detenido. La presencia de músicos, meseros y trabajadores entre los asegurados impide presentar a todos como integrantes de la misma estructura criminal sin que exista una resolución de autoridad.

Víctor Álvarez no aparece entre los trasladados a Puente Grande

Las 19 personas detenidas junto con “El R2” fueron llevadas el 11 de noviembre a los juzgados federales ubicados en el penal de Puente Grande. Rafael Álvarez Ayala no formó parte de ese traslado porque permanecería hospitalizado.

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Los reportes señalaron que las personas trasladadas serían presentadas ante un juez para que se definiera su situación jurídica.

Víctor Álvarez Barragán no figura en la información publicada sobre quienes fueron llevados a Puente Grande .

Tampoco existe una comunicación pública de la SSPC , Semar o FGR que lo identifique como detenido, imputado o investigado por los hechos ocurridos en Sabea .

La información disponible lo relaciona únicamente con la fotografía difundida por Equis 727, en la que aparece junto a dos personas que después fueron detenidas.

Un enfrentamiento en el restaurante Sabea dejaría con lesiones al presunto líder criminal y a un elemento de la Marina. (Reuters/FGR)

La postal dejó al hermano de “Canelo” cerca de un caso que sacudió a Jalisco, pero los datos comprobables deben conservar la cautela oficial: Víctor Álvarez aparecería en una imagen junto a dos personas que posteriormente fueron detenidas; las autoridades no lo han incluido públicamente entre los investigados por el operativo contra “El R2”.