Falla eléctrica suspendió el control migratorio en el aeropuerto internacional de Rionegro, José María Córdova: esto explicó la operadora de la terminal aérea

Título: El aeropuerto José María Córdova normaliza sus sistemas tras una falla eléctrica (@AeropuertoMDE)

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Una novedad en la subestación principal provocó afectaciones en los sistemas eléctricos del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, y obligó a suspender temporalmente el control migratorio entre las 12:30 a. m. y las 5:55 a. m. de este jueves, 12 de noviembre de 2026.

La situación ocurrió durante las tareas de mantenimiento programadas en la infraestructura eléctrica de la terminal. Según informó la Operadora de Aeropuertos Norte, uno de los sistemas de protección presentó una falla técnica durante la madrugada.

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El inconveniente impactó sobre algunos circuitos eléctricos de la terminal de pasajeros, en especial los sistemas de iluminación. La baja visibilidad en el área de migración derivó en la interrupción del servicio durante cinco horas y 25 minutos.

La operadora indicó que los equipos técnicos trabajan para aplicar soluciones temporales, con el objetivo de recuperar de forma gradual los circuitos afectados y normalizar la operación de las zonas comprometidas.

Las plantas eléctricas y las comunicaciones continúan operativas

Una novedad en la subestación principal provocó afectaciones en los sistemas eléctricos del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, y obligó a suspender temporalmente el control migratorio entre las 12:30 a. m. y las 5:55 a. m. de este jueves, 12 de noviembre de 2026 (@AeropuertoMDE)

El aeropuerto informó que las unidades de respaldo se mantienen activas. Entre ellas figuran las plantas de energía, los sistemas de comunicaciones y los módulos de atención a pasajeros.

La administración de la terminal mantiene contacto con las autoridades y con las entidades que operan en el aeropuerto para reducir el impacto de la contingencia sobre los usuarios.

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Los pasajeros deben consultar directamente con sus aerolíneas el estado de los vuelos y seguir las actualizaciones oficiales del aeropuerto a través de la cuenta @aeropuertomde en la red social X.

Emergencias y contingencias en 2026 en el aeropuerto José María Córdova

El Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, registró al menos tres contingencias operativas durante 2026, además de su designación como terminal alterna ante una emergencia regional.

El aerouerto de Rionegro, José María Córdova, es uno de los más imporantes del páis, pero al mismo tiempo presenta varias contingencias en temas de opratividad (Colprensa)

4 de noviembre: una falla en los sistemas de visualización radar de la Aeronáutica Civil afectó las operaciones aéreas en varias terminales del país. En Rionegro se aplicó una mayor separación entre aeronaves, lo que redujo la capacidad operativa. Hubo cancelaciones y demoras, aunque la restricción preventiva fue levantada durante la tarde.

10 de octubre: la presencia de un dron en las inmediaciones de la terminal llevó a suspender las operaciones aéreas a las 22:28 p. m. La Fuerza Aeroespacial Colombiana activó el sistema antidrones y las actividades se reanudaron a las 22:45 p. m., tras la verificación de seguridad.

9 de octubre: la Aeronáutica Civil habilitó al José María Córdova como aeropuerto alterno para recibir vuelos internacionales desviados por la emergencia sísmica en Panamá. La medida no respondió a una emergencia dentro de la terminal de Rionegro, sino a un plan de contingencia regional.

Los cierres nocturnos de pista previstos entre el 11 y el 29 de noviembre, con un total de 88 horas de restricción, corresponden a mantenimiento programado y no a una emergencia.

Información del José María Córdova

El aeropuerto José María Córdova es la principal terminal aérea de Antioquia (@AeropuertoMDE/X)

El Aeropuerto Internacional José María Córdova está ubicado en Rionegro, Antioquia, y presta servicio a Medellín y al Valle de Aburrá. Es administrado por la concesionaria Airplan y está bajo supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

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La terminal enfrenta un aumento de pasajeros por encima de su capacidad inicial. Por esa razón, en 2026 comenzó un plan de ampliación y modernización que busca elevar su capacidad anual de 11 millones a 17,5 millones de pasajeros y aumentar la operación de 24 a 28 vuelos por hora. Las obras tienen prevista su finalización en abril de 2027.

Obras y mejoras previstas

El proyecto contempla una nueva sala de espera nacional de 2.150 metros cuadrados, con seis puertas de embarque; 24 nuevos módulos de check-in, que elevarán el total de 56 a 80; seis posiciones adicionales para estacionamiento de aeronaves; un centro de conexiones internacionales y mejoras en las zonas de migración, equipajes y filtros de seguridad. La inversión informada por la ANI asciende a $164.000 millones.

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