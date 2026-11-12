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De elogiar a la afición mexicana a festejar su eliminación en el Azteca: Harry Kane revive el México vs Inglaterra como una de sus mejores noches

El Balón de Oro incluyó aquel partido del Mundial 2026 junto a su debut internacional en Wembley como los pasajes más decisivos de su carrera

El inglés agradeció el respaldo recibido por los seguidores en el Coloso de Santa Úrsula, donde los Tres Leones avanzaron en el Mundial 2026 luego de un encuentro cardíaco. REUTERS/ Paul Childs
El inglés agradeció el respaldo recibido por los seguidores en el Coloso de Santa Úrsula, donde los Tres Leones avanzaron en el Mundial 2026 luego de un encuentro cardíaco. REUTERS/ Paul Childs
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La noche del 5 de julio de 2026 dejó una marca profunda en Harry Kane. Inglaterra eliminó a México con un 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugó bajo la presión de 80 mil aficionados en el Estadio Azteca y con el Tri empujando hasta el cierre.

Semanas después de reconocer el ambiente que encontró entre los mexicanos, el Balón de Oro recordó aquella eliminatoria como uno de los pasajes que permanecieron en su memoria con los Tres Leones.

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Julián Quiñones y Raúl Jiménez descontaron para el la Selección Mexicana durante el duelo eliminatorio del Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Julián Quiñones y Raúl Jiménez descontaron para el la Selección Mexicana durante el duelo eliminatorio del Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El atacante no la definió como su mayor noche ni habló de una “conquista”. La colocó entre las eliminatorias de grandes torneos que más se le quedaron grabadas, junto con su debut en Wembley y la remontada frente a República Democrática del Congo.

El 3-2 ante la Selección Mexicana quedó entre las noches que marcaron la carrera de Harry Kane

La declaración surgió antes del Inglaterra vs Croacia de la UEFA Nations League, un partido que también quedó ligado a la carrera de Kane.

El Balón de Oro estaba por disputar su encuentro número 126 con los Tres Leones y superar a Peter Shilton como el jugador con más apariciones en la historia de la Selección Inglesa.

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Al hablar de sus recuerdos, Harry comenzó por su estreno internacional. El jugador del Bayern Múnich evocó aquella tarde en Wembley, cuando entró de cambio por Wayne Rooney y anotó en el inicio de una trayectoria que, más de una década después, lo llevó a romper récords.

Después volvió al Mundial 2026 y a la eliminatoria de dieciseisavos de final: “El partido contra RD Congo fue una experiencia increíble. Poder ayudar al equipo a superar una eliminatoria así, marcar los dos goles y que el segundo fuera una de mis mejores definiciones; la adrenalina y las celebraciones después fueron de lo mejor”.

Hrry Kane colocó a México, República Democrática del Congo y su debut en Wembley entre los partidos más memorables de su carrera con la Selección Inglesa. REUTERS/Claudia Greco
Hrry Kane colocó a México, República Democrática del Congo y su debut en Wembley entre los partidos más memorables de su carrera con la Selección Inglesa. REUTERS/Claudia Greco

Harry explicó que ya había revisado con la Federación Inglesa varios pasajes de su carrera. Eso lo llevó a hablar de los duelos en los que el margen desaparece y cada jugada puede decidir el futuro.

Fue ahí donde mencionó al Tri: “He tenido la suerte de vivir grandes momentos, pero los partidos de eliminación directa en los grandes torneos, cuando logras avanzar, como el juego contra México, son de los que realmente se quedan en la memoria”.

Kane encontró en México una eliminatoria y una afición que no olvida

Las nuevas palabras tuvieron un tono distinto al que Harry Kane utilizó tras recibir el Balón de Oro 2026. En aquella ocasión, el delantero recibió una moneda conmemorativa de la Copa del Mundo y aprovechó para hablar de la afición mexicana después de que Inglaterra dejara fuera al Tri.

Kane no se concentró entonces en el marcador ni en la tensión de una ronda de eliminación. Su mensaje fue hacia la forma en que los aficionados sostuvieron a México y el reconocimiento que recibió su equipo pese a la derrota del anfitrión.

Al recordar el ambiente que rodeó el encuentro en la capital mexicana, destacó: “Los aficionados mexicanos aman el juego, nos quisieron a nosotros y les gustó la batalla. Estoy muy agradecido por eso”.

El Balón de Oro reconoció el respaldo y la pasión que la afición mexicana mostró en las tribunas de la capital del país. REUTERS/Henry Romero
El Balón de Oro reconoció el respaldo y la pasión que la afición mexicana mostró en las tribunas de la capital del país. REUTERS/Henry Romero

En la cancha, los Tres Leones tomaron ventaja con un doblete de Jude Bellingham y un gol de Harry. La Selección Mexicana respondió con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero no fueron suficientes para alcanzar el empate antes del silbatazo final.

De esta manera, para Kane, aquel 3-2 no se agotó en la eliminación del Tri. La noche quedó asociada al ruido del Coloso de Santa Úrsula, al empuje de todo un país y a una victoria inglesa que se peleó hasta el último minuto.

El Balón de Oro pasó del recuerdo en el Azteca a la celebración en Wembley

Antes de enfrentar a Croacia, Kane llegaba a Wembley con la posibilidad de superar a Peter Shilton y convertirse en el futbolista con más apariciones en la historia de la Selección Inglesa.

  • El delantero recibió un homenaje por disputar su partido número 126 con los Tres Leones y también presentó ante la afición inglesa el Balón de Oro.
  • Morgan Rogers abrió el marcador para Inglaterra, pero Petar Sucic empató para los croatas en el segundo tiempo. El partido se cerró y obligó a los locales a buscar una última reacción.
  • Jarell Quansah provocó un penal y Harry tomó el balón. El delantero convirtió el 2-1 definitivo, alcanzó 92 goles con su selección y aseguró el pase a los cuartos de final.
El delantero inglés superó el récord histórico de Peter Shilton al disputar su encuentro 126 con los Tres Leones en el estadio de Wembley. REUTERS/Hannah Mckay
El delantero inglés superó el récord histórico de Peter Shilton al disputar su encuentro 126 con los Tres Leones en el estadio de Wembley. REUTERS/Hannah Mckay

Así, la noche en el Estadio Ciudad de México quedó lejos de Wembley, pero siguió presente en la memoria de Harry Kane: no como una provocación hacia el Tri, sino como el recuerdo de una eliminatoria que obligó a su equipo a luchar con uñas y dientes para trascender.

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