Gobernación de La Guajira ofrece $300 millones por información sobre Nancy Gómez, secuestrada en Uribia

Nancy Gómez, primera dama de Uribia, fue secuestrada entre las 5:45 y las 6:00 de la mañana del 11 de noviembre. - crédito (@nancygomez9204/Instagram)

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La Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita encontrar a Nancy Gómez, primera dama del municipio de Uribia, secuestrada durante la mañana del miércoles 11 de noviembre. El anuncio fue confirmado por Alberto Mario Cuan, secretario de Gobierno departamental, durante una entrevista con Blu Radio, en la que entregó detalles de las operaciones desplegadas para lograr su liberación.

Según explicó el funcionario, el secuestro ocurrió entre las 5:45 y las 6:00 de la mañana. Las autoridades departamentales recibieron la información alrededor de las 6:25 a. m. y establecieron comunicación con la Policía y el Ejército para coordinar la respuesta.

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Desde entonces, la Fuerza Pública adelanta operativos en el municipio, con apoyo de unidades especializadas y recursos aéreos. La búsqueda también contempla la revisión de cámaras de seguridad y la colaboración de las comunidades indígenas de la región.

Gobernación ofrece recompensa por información sobre Nancy Gómez

Cuan confirmó que la recompensa de hasta 300 millones de pesos fue establecida por directriz del gobernador Jairo Aguilar, con el propósito de obtener información que permita localizar a la primera dama de Uribia.

El secretario explicó que las autoridades también solicitaron colaboración a las comunidades indígenas para conocer posibles datos sobre los vehículos utilizados durante el secuestro y los movimientos de los responsables.

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Asimismo, indicó que las cámaras de seguridad ubicadas en diferentes puntos del municipio permitieron obtener información sobre los automotores que habrían participado en el recorrido de salida del casco urbano.

“Eso nos ha dado unos avances. Sin embargo, es una información clasificada para no entorpecer la operación que está teniendo hoy nuestra Fuerza Pública para la recuperación de nuestra primera dama”, señaló el funcionario.

Por esa razón, evitó entregar detalles sobre los registros obtenidos y los avances de la investigación.

La Gobernación de La Guajira anunció una recompensa de hasta $300 millones por información que permita ubicar a Nancy Gómez. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativos de Policía y Ejército en Uribia

Tras conocer el secuestro, las autoridades activaron un plan candado en Uribia y coordinaron acciones entre la Policía y el Ejército.

De acuerdo con Cuan, el despliegue incluye operaciones por tierra y aire, con apoyo logístico de los departamentos de Magdalena y Atlántico. Entre los recursos dispuestos se encuentran helicópteros Black Hawk para realizar labores de reconocimiento.

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El gobernador Jairo Aguilar también estableció comunicación con el presidente de la República y el ministro de Defensa para solicitar apoyo del Gobierno nacional.

Según el secretario, el ministro delegó al director nacional del Gaula de la Policía y a representantes de la Fuerza Pública para acompañar las operaciones en La Guajira.

El funcionario indicó que, durante el consejo de seguridad realizado el 11 de noviembre, las autoridades presentaron información sobre los procedimientos adelantados en sectores cercanos a la frontera, entre ellos el cerro de La Teta y Los Bolsitos, corregimientos de Uribia.

Preocupa posible traslado de la primera dama hacia Venezuela

Una de las principales preocupaciones de las autoridades es la posibilidad de que los responsables hayan trasladado a Nancy Gómez hacia Venezuela, debido a la ubicación fronteriza de Uribia.

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En la entrevista, Cuan explicó que el municipio tiene una extensa zona rural y limita con el país vecino, una condición que representa dificultades para las operaciones de búsqueda.

El funcionario señaló que en esa región se han registrado hechos delictivos en los que los responsables se desplazan hacia territorio venezolano después de cometer los delitos.

“Eso es lo que tememos, porque eso es lo que transcurre normalmente en esta zona del país”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que no existe una confirmación sobre el posible traslado de Nancy Gómez hacia Venezuela. También explicó que la Fuerza Pública colombiana tiene limitaciones para adelantar operaciones en territorio del país vecino.

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Por este motivo, las autoridades mantienen la vigilancia en los corredores que conducen hacia la frontera y continúan recopilando información para establecer el recorrido de los vehículos involucrados.

La extensa zona rural de Uribia y su límite con Venezuela son algunos de los factores que preocupan a las autoridades durante la búsqueda. - crédito EFE/Mario Caicedo

No hay confirmación sobre los responsables del secuestro

Durante la entrevista, el secretario de Gobierno también fue consultado sobre la posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada que tiene presencia en La Guajira.

Cuan confirmó que ese grupo opera en el departamento, pero aclaró que hasta el momento no hay información que permita atribuirle el secuestro de la primera dama de Uribia.

El funcionario señaló que ninguna organización ilegal se había atribuido el hecho y pidió esperar los resultados de las investigaciones antes de señalar a los responsables.

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“Hoy ningún grupo ilegal se atañe este acto delictivo. Y no queremos ser imprecisos en esto, queremos más bien esperar mayor información veraz con la que podamos contar”, manifestó.

Alberto Mario Cuan confirmó la presencia del ELN en La Guajira, pero aclaró que no hay información que vincule a esa organización con el secuestro. - crédito EFE/ Ernesto Guzmán

Primera dama tenía esquema de seguridad

Otro de los aspectos abordados por el secretario fue el esquema de seguridad con el que contaban el alcalde de Uribia y su familia, luego de que se conocieran versiones sobre presuntas amenazas contra el mandatario municipal y sus allegados.

Cuan confirmó que la familia tenía protección, pero explicó que, según la información preliminar que recibió, Nancy Gómez habría salido caminando hacia el gimnasio que frecuentaba, ubicado cerca de su vivienda, sin esperar el vehículo que la transportaba junto con su esquema de seguridad.

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“Por la confianza, de pronto la seguridad que ella tenía en ese momento, tengo entendido que no esperó el vehículo que la transportaba su esquema de seguridad y salió caminando”, explicó.

El funcionario no entregó más detalles sobre las circunstancias del secuestro y reiteró que las autoridades trabajan con la información recopilada mediante las cámaras de seguridad y los procedimientos desplegados en el municipio.

Sobre el estado del alcalde, Cuan aseguró que se encontraba devastado por lo ocurrido y manifestó que el gobernador Jairo Aguilar ha mantenido comunicación con él.

Además, indicó que el presidente de la República solicitó recibir reportes periódicos sobre los avances de las operaciones, con intervalos de entre 30 minutos y una hora.

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