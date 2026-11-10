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Julio “Profe” Ibáñez denuncia robo en la CDMX y publica video del momento: “Por si algo me faltara en este año”

De acuerdo con la publicación del periodista, el incidente ocurrió sobre la calle Sierra Mojada, en la colonia Lomas de Chapultepec III Sección

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El periodista deportivo Julio “Profe” Ibáñez denunció haber sido víctima de un robo la noche de este lunes 9 de noviembre, luego de que un sujeto le quitara el espejo izquierdo de su camioneta BMW X1 en la Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, el conductor de TUDN compartió un video en el que se observa cómo un hombre llega en motocicleta, se estaciona detrás de su vehículo y, en cuestión de segundos, arranca el espejo del lado izquierdo. Después, el responsable escapa del lugar.

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De acuerdo con la publicación del periodista, el incidente ocurrió sobre la calle Sierra Mojada, en la colonia Lomas de Chapultepec III Sección.

Junto con las imágenes, Ibáñez pidió ayuda para difundir el video con la intención de identificar al responsable y escribió: “Ayúdenme a compartir a ver si cae este ratero, hace minutos afuera de la calle Sierra Mojada, en las lomas, así le robaron el espejo a mi camioneta. Por si algo me faltara en este año”.

Imágenes de una cámara de seguridad registran a un sujeto que se aproxima a un vehículo blanco estacionado en la calle para retirar autopartes. El comunicador deportivo Julio "Profe" Ibáñez compartió el material en redes sociales para denunciar el delito ocurrido en la Ciudad de México.

¿Quién es Julio “Profe” Ibáñez, periodista de TUDN?

(Instagram / @julioiba)
(Instagram / @julioiba)

Julio “Profe” Ibáñez es un periodista, conductor y analista deportivo mexicano que trabaja para TUDN, empresa en la que suma más de 14 años de trayectoria. Se ha especializado en la cobertura de la Liga MX, particularmente del Club América y Pumas, así como de la Selección Mexicana.

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Además de su formación en Comunicación, cuenta con el título de director técnico avalado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), motivo por el que recibió el apodo de “El Profe”.

¿Qué pasó con Julio Ibáñez durante su cobertura en Sudáfrica?

Los mexicanos ya están muy cerca de regresar con sus familias luego de más de dos meses en cautiverio.
(Captura de Video FB Julio Ibáñez)

En marzo de 2026, el comunicador también fue noticia por un episodio ocurrido en Sudáfrica, donde fue detenido junto con su camarógrafo, Daniel García, durante una cobertura previa al Mundial de 2026.

Ambos fueron señalados por volar un dron en una zona de seguridad restringida de Johannesburgo, cerca de una escuela judía. La situación llevó a las autoridades locales a investigarlos bajo sospecha de posibles actividades relacionadas con terrorismo, espionaje o crimen organizado.

Tras pasar varios días detenidos, ambos consiguieron la libertad bajo fianza y permanecieron sujetos a medidas restrictivas, con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y de su empresa.

Finalmente, después de permanecer varios meses en Sudáfrica, los comunicadores pudieron regresar a México pocos días antes de la inauguración de la Copa Mundial de 2026, luego de atravesar un complicado proceso legal.

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