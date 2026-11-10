Francisco Céspedes cuenta por qué Luis Miguel transformó el sentido de la canción “Pensar en ti”

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Francisco Céspedes recuerda que Luis Miguel convirtió “Pensar en ti” en una de las canciones más escuchadas de su repertorio. El cantautor cubano-mexicano asegura que el intérprete le mostró la dimensión que puede alcanzar un tema cuando conecta con una historia personal.

En entrevista con Ernesto Buitrón, Céspedes cuenta que Luis Miguel vivía en Acapulco y que ambos convivían con frecuencia. El autor de “Vida loca” señala que hace tiempo no ve al llamado Sol de México, aunque le desea bienestar.

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“Gracias a Luis Miguel, yo se la hice a una novia que yo quería que fuera mi novia”, dice Céspedes al recordar el origen de “Pensar en ti”, una composición que grabó Luis Miguel en el álbum Segundo romance, lanzado en 1994.

El cantante explica que la letra nació de una relación en la que había cercanía física, pero no correspondencia sentimental. “Que hacíamos sexo, pero ella no estaba enamorada de mí”, comenta durante la charla.

(Foto: Instagram/franciscopanchocespedes)

Francisco Céspedes dice que Luis Miguel le mostró el poder de “Pensar en ti”

Céspedes sostiene que el significado que Luis Miguel dio a “Pensar en ti” cambió su mirada sobre la canción. Según relata, el intérprete la vinculaba con su madre, Marcela Basteri, desaparecida desde la década de 1980.

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“Y Luis Miguel se la cantaba a su mamá, que nunca apareció”, afirma Céspedes. “Y ahí entendí también, por Luis Miguel, por ti, Migue, el poder de una canción”.

La pieza forma parte del catálogo romántico de Luis Miguel y se mantiene como una de las composiciones de Céspedes más asociadas con el cantante. El cubano-mexicano considera que aquella interpretación permitió que el tema tuviera una lectura distinta a la que le dio cuando lo escribió.

Durante la entrevista, Ernesto Buitrón plantea la posibilidad de que Luis Miguel vuelva a grabar canciones de Céspedes. El compositor responde que el intérprete todavía le pide material, aunque reconoce que la distancia ha reducido el contacto entre ambos.

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(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

“Me pide, claro”, responde Francisco Céspedes. “Lo que pasa es que él vivía en Acapulco, vivía en México. Y yo me pasaba mucho tiempo ahí en su casa”.

El autor de “Dónde está la vida” bromea cuando el entrevistador intenta profundizar sobre aquellas reuniones. “Sin hacer nada de lo que te interesa a ti saber”, suelta entre risas.

Céspedes señala que Luis Miguel se mudó fuera de México y que por esa razón no lo ha visto recientemente. Aun así, expresa afecto por el cantante y plantea que el éxito no elimina las ausencias personales.

“Pero ahora se fue allá muy lejos, hace rato que no lo veo”, comenta. “Pero lo que le deseo es todo. Bueno, él tiene casi todo. Pero a veces tenemos cosas que no sabemos”.

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Francisco Céspedes habla de su salud, sus hijos y la gente que lo acompaña

Además de recordar a Luis Miguel, Céspedes habla sobre una etapa reciente en la que enfrenta problemas de salud. El músico dice que se había descuidado y que su recuperación lo lleva a replantear algunos hábitos.

“Yo ahora me siento bien”, señala. “Estuve bastante enfermo, pero me tocaba porque me estaba descuidando de mí mismo”.

El cantante responde con humor cuando Buitrón le pregunta por la causa de su malestar. Céspedes atribuye parte de ese proceso al abandono de las drogas y admite que dejar esa etapa le resultó difícil.

“Porque dejé las drogas. Porque las dejé, por eso me sentía mal”, dice entre risas. Más adelante agrega: “No, pero es el carajo, cuando la dejas”.

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Céspedes también se refiere al paso del tiempo y a la imagen que proyecta ahora que dejó de teñirse el cabello. El intérprete asegura que sus canas le hacen sentir que luce mayor, aunque mantiene el tono de broma que marca buena parte de la conversación.

“Y ahora que no me tiño, me veo viejo, un chingo, güey”, comenta. Luego añade que algunas mujeres lo llaman “señor”, una palabra que recibe con ironía.

Al ser llamado maestro, el compositor rechaza colocarse a la altura de figuras como Beethoven, Tchaikovsky o Stravinsky. Céspedes afirma que reconoce su trabajo musical, aunque no acepta un título que considera excesivo.

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“No me quiero hacer menos, porque yo sé lo que yo hago y me gusta, y lo hago bien”, expresa. “Pero no más, los maestros ganan muy poco, güey”.

Al final, Céspedes dedica el momento a las personas que lo acompañan, a sus hijos y a sí mismo. Menciona que tiene hijos de 29 y 22 años, a quienes todavía ve como niños.

“A mí mismo me lo dedico”, afirma. “Porque han sido muchas madrugadas despiertas”. También reconoce a Bárbara Baeza, a quien identifica como una de las personas que ha impulsado esta nueva etapa en su carrera.