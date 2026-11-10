Colombia

Gustavo Petro se refirió a las acusaciones de Angie Rodríguez y el fallo a favor de Laura Sarabia: “Jamás he tocado un centímetro de la piel de Laura”

El expresidente colombiano se refirió al fallo que ordena a Angie Rodríguez a retractarse de las afirmas contra Laura Sarabia, excanciller y exembajadora en Reino Unido

Gustavo Petro, Angie Rodríguez y Laura Sarabia (Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia-Cristian Bayona-Colprensa-Alex Brandon-AP)
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X (Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia-Cristian Bayona-Colprensa-Alex Brandon-AP)
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Una jueza de la República ordenó a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), rectificar de forma pública las acusaciones que realizó contra Laura Sarabia, exjefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro.

Al respecto, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X y destacó el fallo. Afirmó que Angie Rodríguez calumnió a Laura Sarabia al acusarla de organizar fiestas sexuales.

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“Una tutela protege a Laura Sarabia porque fue calumniada por Angie Rodríguez al afirmar que me organizaba fiestas sexuales”, indicó Petro.

Gustavo Petro (@petrogustavo/X)
Gustavo Petro afirmó que Angie Rodríguez calumnió a Laura Sarabia al acusarla de organizar fiestas sexuales (@petrogustavo/X)

El exmandatario colombiano aseguró que nunca tocó “un centímetro de piel” de Laura Sarabia ni le ofreció una copa de licor. Asimismo, negó haber ordenado fiestas en la Casa de Nariño.

“Jamás he tocado un centímetro de la piel de Laura, jamás me ha ofrecido una sola copa de licor o cualquier otra cosa similar, jamás he estado en fiesta con ella ni privada ni pública. Jamás en el Palacio se organizo alguna fiesta por orden mía”, aseveró Petro.

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El expresidente Gustavo Petro calificó de “enferma” a Angie Rodríguez y que está bajo medicamentos siquiátricos, según el exjefe de Estado. El exmandatario Petro afirmó que la justicia tiene las pruebas de los medicamentos de Angie Rodríguez.

“Angie es una enferma bajo medicamentos siquiátricos, que la familia Santodomingo y sus funcionarios en nómina deben dejar de utilizarla eso, ante las evidencia de su examen científico, es antiético y criminal. La justicia tiene la prueba de sus medicamentos para enfermedades sicóticas”, afirmó.

Gustavo Petro afirmó que una de las “probables consecuencias” es la paranoia generalizada que, según el expresidente, lleva a percibir a las personas del entorno como enemigas con intenciones de “hacer daño o matar”.

“Una de las probables consecuencias de su enfermedad es la “fobia social*/que es como una paranoia generalizada que hace ver a las personas del entorno del sicótico como enemigas con intenciones de hacer daño o matar (sic)”, afirmó.

Y agregó: “Todo ataque a Angie es visto por ella misma como un intento de asesinato o de vulneración de las bases de su existencia. Dejen que profesionales de la salud se encarguen de ella”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Gustavo Petro calificó de “enferma” a Angie Rodríguez y que está bajo medicamentos siquiátricos (Catalina Olaya/Colprensa)

La publicación de Gustavo Petro fue en respuesta a El Espectador, quien informó la noticia del fallo que pide a Angie Rodríguez retractarse de sus declaraciones contra Laura Sarabia.

“Ya tengo en esta ataque de quienes ricos se han hecho dueños de la prensa. El ataque sin bases reales y perverso de periodistas a sueldo de los más ricos de Colombia, ya han puesto a cuatro personas bajo cuidado médico por intento de suicidio o depresión profunda”, aseveró.

Detalles del fallo

Una jueza ordenó a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), retractarse de afirmaciones que había formulado contra Laura Sarabia, exjefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro.

La decisión respondió a una tutela presentada por la defensa de Sarabia. El despacho consideró que las declaraciones cuestionadas afectaron sus derechos al buen nombre y a la honra, luego de que fueran difundidas en medios de comunicación sin respaldo probatorio, según informó su representación jurídica.

Lina Sandoval Echavarría, abogada de Sarabia, divulgó el fallo de primera instancia en su cuenta de X. “Hoy un juez de tutela nos dio la razón. La juez le ordenó a Angie Rodríguez retractarse sobre una serie de afirmaciones que hizo en contra de Laura Sarabia”, escribió.

La abogada Lina Sandoval Echavarría confirmó el fallo judicial que ordena una retractación pública por parte de la exdirectora del Dapre sobre Laura Sarabia (@SandovalLina/X)
La abogada Lina Sandoval Echavarría confirmó el fallo judicial que ordena una retractación pública por parte de la exdirectora del Dapre sobre Laura Sarabia (@SandovalLina/X)

La providencia dio a Rodríguez 48 horas, contadas desde la notificación, para suscribir y leer un texto fijado por el juzgado en una grabación. La diligencia podía realizarse sin que apareciera su rostro y con apoyo técnico.

La tutela se refirió a señalamientos sobre una supuesta facilitación de encuentros íntimos para Petro y el presunto uso de información personal para obtener o conservar cargos públicos.

Laura Sarabia dijo que no iba a permitir que se crearan "historias" en su nombre, debido a los señalamientos que Angie Rodríguez hizo en su contra, y ahora se deberá retractar (@laurisarabia/X)
Laura Sarabia dijo que no iba a permitir que se crearan "historias" en su nombre, debido a los señalamientos que Angie Rodríguez hizo en su contra, y ahora se deberá retractar (@laurisarabia/X)

Sarabia celebró la determinación: “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre”.

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