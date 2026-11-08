Megaoperativo en la cárcel El Barne, en Cómbita, Boyacá, derivó en la icautación de celulares, drogas, dinero en efectivo y armas

El Inpec y la Policía Nacional realizaron un operativo de registro y control penitenciario con 300 funcionarios. Durante la inspección, las autoridades requisaron a los internos e incautaron 264 teléfonos celulares, 456 tarjetas SIM, 24 dispositivos wifi, entre otros objetos (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer los resultados de un megaoperativo de registro y control que ordenó, el cual se ejecutó en el establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita, Boyacá. De acuerdo con el primer mandatario, 300 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Policía Nacional fueron desplegados en el penal para el desarrollo de esa diligencia.

El jefe de Estado indicó que los uniformados lograron la incautación de 264 celulares, 456 tarjetas SIM y 24 dispositivos wifi. De igual manera, decomisaron 91 armas cortopunzantes y $7.028.000 en efectivo. Asimismo, incautaron 3,5 kilogramos de marihuana y 2,6 kilogramos de cocaína, así como 800 litros de licor artesanal.

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En las celdas del penal, las autoridades también encontraron joyas que serían de oro (tres cadenas y dos anillos) y otros dispositivos tecnológicos que ahora están en su poder: 232 cargadores, 25 auriculares Bluetooth, siete parlantes, una tableta, dos proyectores, una tarjeta microSD y un reloj inteligente.

En el operativo se incaturaon 800 litros de licor artesanal, joyas de oro y otros dispositivos tecnológicos (captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X)

De la Espriella aseguró que las cárceles de Colombia no deben funcionar como centros de operaciones criminales ni como lugares de privilegios para quienes allí están recluidos. Insistió en que, durante su administración, se impondrá la ley, la disciplina y la autoridad en los penales del país.

“No voy a permitir que quienes están privados de la libertad sigan sembrando terror entre los colombianos. Seguiré fortaleciendo los controles, combatiendo la corrupción y recuperando plenamente la autoridad dentro de nuestras cárceles. ¡EN LA PATRIA MILAGRO, LA LEY SE RESPETA Y LA AUTORIDAD SE EJERCE SIN TITUBEOS!”, indicó.

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De igual manera, informó que dio la orden de “cerrarles el paso” a las redes criminales que desde los centros de reclusión siguen extorsionando, amenazando y coordinando delitos que afectan a la ciudadanía. “¡SE LES ACABÓ LA FIESTA A LOS DELINCUENTES QUE PRETENDEN SEGUIR OPERANDO DESDE LAS PRISIONES!”, añadió.

El presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles del megaoperativo que se realizó en el establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita, Boyacá (@ABDELAESPRIELLA)

Por su parte, el Inpec afirmó que este tipo de acciones se mantendrán para afectar el actuar delictivo al interior de las cárceles. “El Inpec reafirma su compromiso con la seguridad, el control y la lucha contra las actividades ilícitas al interior de los establecimientos penitenciarios del país”, indicó.

Operación Ópalo dejó más de 100 capturados

Por otro lado, el Gobierno nacional y las autoridades adelantaron otro operativo que derivó en un “duro golpe” a las mafias que están detrás de la extorsión y el secuestro. Según explicó el jefe de Estado en su cuenta de X, se trata de la Operación Ópalo, que involucró 29 diligencias de allanamiento y que fue liderada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana y otras autoridades.

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De la Espriella indicó que el operativo en cuestión dejó 109 capturados en nueve departamentos y cuatro ciudades del país. De la totalidad de las personas detenidas, 81 estarían vinculadas a casos de extorsión, 13 a casos de secuestro y 15 por otros delitos conexos.

“Este contundente resultado golpeó al Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, Los Costeños, Los Satanás y otras organizaciones criminales. En La Guajira también cayeron alias ‘Chavalito’ y alias ‘115’, señalados de participar en sicariato, extorsión y tráfico de drogas”, precisó el presidente en la red social.

El presidente Abelardo de la Espriella entregó resultados de la Operación Ópalo (@ABDELAESPRIELLA)

Adicionalmente, el mandatario informó que fue capturado un presunto extorsionista señalado de intimidar al sector transportador en Casanare. Esa persona también estaría relacionada con la incineración de un vehículo de servicio público en Yopal.

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“A los secuestradores, extorsionistas y organizaciones criminales les advierto: tienen los días contados. LOS VAMOS A PERSEGUIR hasta acabar con ustedes como el cáncer que son. ¡Vamos a liberar a Colombia por la razón o por la fuerza, en el marco de la Constitución y la ley!”, concluyó.