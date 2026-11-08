Lluvias fuertes en parte del país, tormentas y nieblas: la previsión del tiempo para este domingo en España

El tiempo, el domingo 8 de noviembre. (Windy)

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La borrasca Bruna deja este domingo una jornada de lluvias intensas, tormentas y viento fuerte en Canarias y en amplias zonas del oeste peninsular, mientras el frente avanzará hacia la península durante las últimas horas del día.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa los mayores riesgos en Canarias, Andalucía occidental, Extremadura, los Montes de Toledo, Galicia, la cordillera Cantábrica y el Sistema Central. El episodio más adverso se espera en las islas montañosas de Canarias, donde habrá precipitaciones moderadas y fuertes que podrán mantenerse durante horas. También se prevén tormentas con granizo, en especial en La Palma y en zonas expuestas al oeste y al sur de otras islas.

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La Aemet anticipa que el viento del suroeste ganará fuerza en costas, medianías y áreas altas. Las cumbres de Tenerife y La Palma podrían registrar rachas superiores a 100 km/h.

Las temperaturas mínimas subirán entre ligera y moderadamente en el archipiélago, con un aumento más acusado en las islas más orientales. Las máximas bajarán en las islas montañosas y aumentarán en el resto.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha explicado la relación que existe entre el cambio climático y los incendios forestales que sufre España. (AEMET)

Tormentas al final del día en parte del país

El frente dejará cielos cubiertos en buena parte de la península y activará las precipitaciones durante la tarde. A últimas horas, las lluvias podrán ganar intensidad y llegar acompañadas de tormenta.

En Andalucía se esperan precipitaciones moderadas en la mitad occidental y chubascos que podrán ser fuertes y tormentosos en el extremo oriental. El viento soplará del sureste en el litoral atlántico, con rachas muy fuertes en lugares expuestos de Cádiz y Huelva. Extremadura tendrá cielo cubierto y lluvias que podrían persistir en zonas de montaña y en el tercio sur. Las precipitaciones serán más intensas en esa última área y podrán ir acompañadas de tormentas.

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En Castilla-La Mancha, las lluvias y chubascos del tercio oeste podrán dejar entre 40 y 60 litros en doce horas en las zonas montañosas de Toledo. La nubosidad aumentará hasta dejar el cielo cubierto en toda la comunidad. La Comunidad de Madrid tendrá un incremento progresivo de la nubosidad. Al final de la jornada podrán registrarse lluvias débiles y dispersas en el oeste regional y en el Sistema Central, con posible extensión hacia el tercio sur.

En Galicia se esperan precipitaciones generalizadas, en principio débiles o moderadas, con temperaturas mínimas al alza. Las zonas elevadas del interior podrían sufrir rachas muy fuertes que superen localmente los 70 km/h. Asturias tendrá lluvias en la Cordillera y los Picos durante la segunda mitad del día, aunque serán más aisladas en el resto de la comunidad. También se prevén rachas muy fuertes en áreas elevadas. En Cantabria, las precipitaciones podrían aparecer en el entorno de Liébana y extenderse de forma dispersa a puntos del centro y al valle de Villaverde. El viento será más intenso en la Cordillera.

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El País Vasco mantendrá cielos cubiertos, con predominio de nubes altas. Las rachas podrían superar los 70 km/h en zonas altas de la Llanada Alavesa y alcanzar más de 80 km/h en el interior de Guipúzcoa. Castilla y León tendrá brumas y nieblas matinales que podrán ser persistentes y extensas en la Meseta. Por la noche, las precipitaciones afectarán a la mitad occidental y podrán mantenerse en el tercio sur.

La Aemet considera poco probable que las precipitaciones alcancen la mitad este de la península durante este domingo. Pese a ello, no se descartan chubascos aislados en los litorales del nordeste y en Baleares. Aragón tendrá intervalos de nubes bajas, brumas y posibles nieblas en el sur de Huesca y en valles del sistema Ibérico. También habrá heladas débiles en cotas altas del Pirineo.

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Cataluña registrará bancos de niebla en la depresión de Lleida y en la depresión central de Barcelona. Las temperaturas subirán y el viento aumentará en el litoral del Ampurdán.

La Comunidad Valenciana y Murcia tendrán brumas y nieblas matinales en áreas del interior. Baleares presentará intervalos nubosos, con alguna lluvia débil y ocasional más probable en Menorca y en la mitad este de Mallorca.

Con información de agencias