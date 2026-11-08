México

Alcaldesa de Acapulco critica inversión en “programitas pende...” y revive sus choques con Morena

Abelina López elevó sus críticas al partido en septiembre, tras cuestionar el proceso interno que derivó en la designación de Beatriz Mojica como aspirante a la gubernatura de Guerrero

Abelina López con sombrero decorado, camisa naranja y guirnalda de flores de plástico frente a un micrófono ante varias personas
Abelina López habla frente a un micrófono durante un acto público celebrado en la periferia de Acapulco. (Facebook: Abelina López)
Guardar

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, abrió una nueva controversia al pedir a su sucesor que deje de invertir en “programitas pendej**” y concentre los recursos públicos en resolver los problemas de agua potable y drenaje del municipio.

Sus declaraciones surgen después de varios enfrentamientos políticos con integrantes de Morena, partido al que pertenece.

PUBLICIDAD

Durante un acto público en el poblado del Kilómetro 30, el 7 de noviembre, la presidenta municipal cuestionó las prioridades de gasto que podría adoptar la próxima administración y advirtió sobre el deterioro de la infraestructura hidráulica del puerto.

El mensaje generó especulaciones sobre una posible crítica a los programas sociales, aunque López Rodríguez no identificó cuáles considera innecesarios ni mencionó expresamente los programas federales del Bienestar.

Una mujer con blusa naranja y sombrero habla ante un micrófono en un atril rotulado Acapulco frente a un grupo de personas
Durante un acto público en el poblado del Kilómetro 30, Abelina López cuestionó las prioridades de gasto que podría adoptar la próxima administración. (Facebook: Abelina López)

¿Qué dijo Abelina López sobre los “programitas pendej**” en Acapulco?

En su intervención, la alcaldesa reclamó que las futuras autoridades municipales prioricen obras de infraestructura, incluso cuando sus resultados no sean inmediatamente visibles para la ciudadanía.

Icon Block quote
“Quien venga después de nosotros debe conocer la ciudad y debe dejar de invertir en pendeja*** que no son para lo que debe ser. Nada de esos programitas pende*** que, en vez de que lleguen a un buen sentido, se tiene que continuar tema agua y tema drenaje. No se ve lo que invierte, pero se necesita”, declaró.

La expresión provocó reacciones en medios locales como Reporteros de Acapulco y Acapulco Trends, que relacionaron sus palabras con las diferencias políticas que ha mantenido con otros integrantes de Morena.

PUBLICIDAD

Sin embargo, López Rodríguez no precisó si se refería a los programas federales del Bienestar, como pensiones y becas, cuya operación corresponde principalmente al Gobierno de México.

Beatriz Mojica gana la coordinación de la 4T y Abelina López responde.
Beatriz Mojica gana la coordinación de la 4T y Abelina López responde.

Abelina López advierte que Acapulco necesita 15 mil millones de pesos para renovar su tubería

La alcaldesa explicó que una de las principales dificultades del municipio es el deterioro de sus redes de agua potable y alcantarillado.

Según sus cifras, Acapulco cuenta con 19 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales su administración ha emprendido la rehabilitación de cinco.

Entre las instalaciones mencionadas se encuentran las de Renacimiento, Miramar, Puerto Marqués y Paso Limonero. “Tenemos diecinueve plantas de tratamiento. Apenas estamos rehabilitando cinco, nos falta todavía catorce”, afirmó.

López Rodríguez estimó que renovar la infraestructura hidráulica municipal requeriría aproximadamente 15 mil millones de pesos.

“Toda la tubería de Acapulco está, digamos, deteriorada, colapsada”, sostuvo.

El artículo 115 constitucional establece que los municipios tienen entre sus responsabilidades los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Los enfrentamientos de Abelina López con Morena rumbo a las elecciones de 2027

Las declaraciones ocurren después de que la alcaldesa cuestionara el proceso interno que llevó a Beatriz Mojica a convertirse en coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero.

El 14 de septiembre, tras conocerse los resultados de las encuestas de Morena, López Rodríguez manifestó su inconformidad con la designación.

“Ganaron las encuestas de papel, pero yo tengo la encuesta real”, declaró, al asegurar que contaba con un amplio respaldo ciudadano.

También advirtió que quienes celebraban el nombramiento estaban festejando “la crónica de una muerte anunciada”.

La tensión disminuyó públicamente el 24 de septiembre, cuando López sostuvo una reunión con Mojica y la dirigencia nacional de Morena para promover la unidad partidista. En octubre, integrantes de su equipo territorial también expresaron respaldo a los trabajos encabezados por Mojica.

La "corcholata" de Morena en Guerrero, sostuvo un encuentro con la exaspirante Abelina López. Crédito: X / @Beatriz_Mojica
La "corcholata" de Morena en Guerrero, sostuvo un encuentro con la exaspirante Abelina López. Crédito: X / @Beatriz_Mojica

“Mucho pinche rata quiere ser alcalde”: el otro choque de Abelina López

Las diferencias volvieron a quedar expuestas el 22 de octubre, durante la inauguración de la calle Cerrada Aguas Blancas.

En ese acto, Abelina López cuestionó a los aspirantes a sucederla en la presidencia municipal. “Quien llegue a gobernar Acapulco tiene que quererlo, y ahorita mucho pinche rata quiere ser”, expresó.

La alcaldesa también acusó a una supuesta “derecha interna de Morena” de promover señalamientos sobre irregularidades financieras para impedir su aspiración a la gubernatura.

En particular, rechazó las acusaciones relacionadas con el manejo de aproximadamente 898 millones de pesos y sostuvo que las auditorías realizadas a su administración no demuestran por sí mismas un desvío de recursos.

Ahora, con sus declaraciones en el Kilómetro 30, López Rodríguez vuelve a cuestionar las prioridades de quienes buscan gobernar Acapulco.

Temas Relacionados

Abelina LópezGuerreroPolítica en MéxicoÚltima horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 8 de noviembre: lluvias intensas en norte y noreste

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 8 de noviembre: lluvias intensas en norte y noreste

Héctor Herrera pide no cargar tanta presión sobre Gilberto Mora y habla de su futuro en la Selección Mexicana: “Sería bueno que lo dejen tranquilo”

A sus 36 años, el jugador del Houston Dynamo descarta una despedida y acepta que el recambio rumbo a 2030 corresponde a los jóvenes

Héctor Herrera pide no cargar tanta presión sobre Gilberto Mora y habla de su futuro en la Selección Mexicana: “Sería bueno que lo dejen tranquilo”

Lotería Nacional: todos los resultados ganadores del Tris de hoy 7 de noviembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los resultados ganadores del Tris de hoy 7 de noviembre

Las últimas previsiones para Mazatlán: temperatura, lluvias y viento este 8 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Las últimas previsiones para Mazatlán: temperatura, lluvias y viento este 8 de noviembre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Culiacán Rosales

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Culiacán Rosales
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: exfuncionario de Tacámbaro, Michoacán, acusado de trata en EEUU aparece en evento de Raúl Morón

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: exfuncionario de Tacámbaro, Michoacán, acusado de trata en EEUU aparece en evento de Raúl Morón

Fiscalía de Tabasco aclara declaraciones de su fiscal sobre presuntas detenciones de colaboradores de Adán Augusto López

Atacan a balazos el restaurante del periodista Ignacio Santiago en Juchitán: Fiscalía de Oaxaca ya está investigando la agresión

Cae líder del Cártel del Noreste en Coahuila y otros seis más que espiaban a policías

Cae ‘El Sope’ en Chiapas: presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18 será repatriado

ENTRETENIMIENTO

La sutil y controversial reacción de Paola Dalay al encuentro de José Eduardo Derbez con una youtuber

La sutil y controversial reacción de Paola Dalay al encuentro de José Eduardo Derbez con una youtuber

Kimberly “La más preciosa” enfrenta crisis financiera tras el congelamiento de sus cuentas: “No sé que hacer”

Mariana Echeverría deja atrás las críticas y envía un poderoso mensaje: "Aprendí a caminar bajo la lluvia"

Mariana Garza pide donadores de sangre urgentes para su madre, la actriz Ana Silvia, tras delicada crisis de salud pulmonar

Don Omar confirma gira en México para el 2027: guía paso a paso para registrarte a la preventa y conseguir tus boletos

DEPORTES

América deja escapar la victoria ante Pumas y pierde el liderato del Apertura 2026

América deja escapar la victoria ante Pumas y pierde el liderato del Apertura 2026

Pumas vs América: el Clásico Capitalino termina empatado, 2-2

Héctor Herrera pide no cargar tanta presión sobre Gilberto Mora y habla de su futuro en la Selección Mexicana: “Sería bueno que lo dejen tranquilo”

En medio del Clásico Capitalino frente al América, Pumas ya habría amarrado la continuidad de Robert Morales

Cruz Azul apagó El Volcán: la Máquina exhibe la crisis de Tigres y sueña con ser líder del Apertura 2026