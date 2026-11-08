Deicy Jiménez defendió a Vicky Dávila y lanzó mensaje a Matador: “Eso es machismo e inseguridad”

Deicy Jiménez salió en defensa de Vicky Dávila tras los comentarios del caricaturista Matador por la publicación del video junto a Gustavo Petro. - crédito @vickydavilaperiodista/Instagram - @deicyjimenez_/Instagram - @Matador000/X

Guardar

Deicy Jiménez Ramírez salió en defensa de Vicky Dávila luego de que el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, volviera a cuestionar a la periodista por el cubrimiento del video que ella divulgó junto al expresidente Gustavo Petro.

A través de sus historias de Instagram, Jiménez rechazó los calificativos utilizados por Matador contra Dávila y aseguró que sus comentarios reflejan machismo e inseguridad. La mujer también destacó la preparación profesional de la comunicadora y manifestó que la considera una de las mejores periodistas de Colombia.

PUBLICIDAD

“Vicky es mucho más inteligente y preparada de lo que usted quisiera reconocer. Como no puede enfrentarla con argumentos, recurre a los insultos”, escribió Jiménez.

En su pronunciamiento, también aclaró que fue ella quien tomó la iniciativa de contactar a la periodista y negó haber sentido algo por el caricaturista.

“Nunca sentí nada por ese señor. Y fui yo quien buscó a Vicky, a quien considero una de las mejores periodistas de Colombia”, señaló.

Jiménez cuestionó que Matador recurriera a expresiones personales para referirse a Dávila y sostuvo que las diferencias con una mujer que ejerce el periodismo deben plantearse mediante argumentos.

PUBLICIDAD

“¡Así se muera de rabia! Atacar a las mujeres no demuestra superioridad, sino machismo e inseguridad. A Vicky se le responde con argumentos, no con agresiones”, agregó.

La mujer también cuestionó la insistencia del caricaturista en utilizar calificativos contra la comunicadora. “Es ridículo atacar a una mujer que tiene voz, criterio y carácter”, afirmó.

Al finalizar su mensaje, Jiménez lanzó una nueva crítica contra Matador: “¿Será que no es la mujer lo que le gusta? Porque tanta obsesión y tanta rabia ya resultan bastante extrañas, Matador”.

Deicy Jiménez cuestionó los ataques de Matador contra Vicky Dávila y aseguró que sus comentarios evidencian machismo e inseguridad. - crédito @deicyjimenez_/Instagram

¿Qué dijo Matador sobre Vicky Dávila?

La respuesta de Deicy Jiménez se produjo después de una publicación de Matador en la que el caricaturista cuestionó la manera como Dávila ha abordado periodísticamente el video en el que aparecen Jiménez y Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

En su mensaje, González planteó que la grabación de encuentros sexuales entre adultos podría tener como propósito el chantaje y criticó que ese tipo de material se convierta en noticia.

“Cuando un adulto decide tener sexo con otro adulto y lo graba con su celular u otro artefacto, lo hacen para chantajearlo. Pretender hacer una noticia de eso es aberrante y un delito”, escribió.

Posteriormente, dirigió sus críticas contra la periodista y volvió a utilizar el calificativo de “la primera moza de la nación”, expresión que ha empleado en diferentes publicaciones contra Dávila.

“Esas tramoyas son el insumo de la ‘primera moza de la nación’, Vicky Dávila. Ella lo llama periodismo. Yo lo llamo basura”, agregó.

PUBLICIDAD

Las declaraciones motivaron el nuevo pronunciamiento de Jiménez, quien cuestionó que el caricaturista utilizara expresiones descalificadoras contra la periodista en lugar de controvertir sus publicaciones.

Así comenzó la discusión entre Vicky Dávila y Matador

El enfrentamiento entre la periodista y el caricaturista se intensificó después de que Deicy Jiménez divulgara un video de aproximadamente 55 segundos en el que aparece junto a Gustavo Petro, quien para ese momento ejercía la Presidencia de Colombia.

Jiménez, quien había denunciado ante la revista Semana que el entonces mandatario le habría pagado favores sexuales mediante contratos públicos, publicó la grabación en su cuenta de Instagram y la presentó como una prueba para respaldar sus declaraciones.

PUBLICIDAD

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad”, manifestó al compartir el material audiovisual.

En esa misma publicación, Jiménez aseguró que los colombianos merecían conocer quién era Petro y expresó preocupación por la seguridad de su familia. También manifestó que confiaba en la justicia y responsabilizó al expresidente si algo llegaba a sucederles.

En las imágenes se observa a Petro y Jiménez en una habitación. Durante la grabación, el exmandatario aparece inicialmente con una camisa gris y posteriormente se coloca una chaqueta. También se escucha una conversación entre ambos y, segundos después, se observa un acercamiento físico en el que Petro la toma del cabello y le da un beso que parece ser en la boca.

PUBLICIDAD

No se conoce la fecha exacta en la que fue realizada la grabación.

Los mensajes cruzados entre la periodista y el caricaturista

Después de la publicación del video, Matador comenzó a referirse a Dávila con el calificativo de “la primera moza de la nación”. En uno de sus primeros mensajes, comparó a la periodista con una mujer que buscaría perjudicar a Petro y cuestionó sus actuaciones frente al caso.

La comunicadora respondió rechazando la expresión y acusó al caricaturista de maltrato contra las mujeres. En particular, hizo referencia a un episodio de violencia intrafamiliar que, según afirmó, habría sido reconocido por el propio González.

Matador respondió con un extenso mensaje en el que cuestionó el tratamiento periodístico de Dávila sobre las grabaciones de encuentros privados y defendió su trabajo como caricaturista. También aseguró que la periodista estaba utilizando su labor para perjudicarlo a él y a su familia.

PUBLICIDAD

En esa publicación, el caricaturista negó las interpretaciones de Dávila sobre su comportamiento familiar y la invitó a consultar directamente a sus allegados. Asimismo, defendió su trabajo en la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y explicó que desarrolló actividades relacionadas con sus caricaturas en regiones afectadas por el conflicto armado.

Matador acusó a Vicky Dávila de difundir imágenes íntimas “con morbo y saña” - (@Matador000/X)

La discusión continuó con nuevas publicaciones de la periodista, quien reiteró sus señalamientos sobre las presuntas agresiones contra la esposa de Matador y cuestionó sus comentarios sobre las mujeres en redes sociales.

El caricaturista, por su parte, insistió en que sus expresiones estaban amparadas en la libertad de opinión y defendió la caricatura como un género periodístico en el que se exageran los rasgos físicos.

PUBLICIDAD