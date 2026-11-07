Perú

Tráfico de tarántulas en el Jorge Chávez: detrás del caso habría una organización criminal internacional

Los ejemplares fueron ocultados dentro de medias y recipientes de plástico para intentar trasladarlos fuera del país. El valor de las tarántulas en el mercado europeo bordearía el medio millón de euros

Tres extranjeros, entre alemanes y polacos, fueron detenidos cuando presuntamente intentaban sacar del Perú miles de tarántulas de manera ilegal (Créditos: 24 horas de Panamericana TV)
Guardar

Más de 12 mil tarántulas fueron incautadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando tres ciudadanos extranjeros, de nacionalidad alemana y polaca, presuntamente intentaban sacarlas del país de manera ilegal. En un primer momento, se informó que se trataba de unos 3 mil ejemplares; sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) precisó posteriormente que, tras el conteo definitivo, fueron 12.796 animales de diversas especies.

Los intervenidos afrontan una orden de detención preliminar judicial por siete días, mientras continúan las diligencias para determinar su presunta participación en una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilegal de fauna silvestre. El valor de los ejemplares en el mercado europeo bordearía el medio millón de euros. El operativo contó con la participación de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), luego de recibir información de un testigo protegido.

PUBLICIDAD

El general PNP José Manuel Cruz Chamba explicó al programa 24 horas de Panamericana TV que la intervención se inició a partir de los datos proporcionados por dicha fuente. El oficial señaló que, tras recibir la alerta, los agentes realizaron las acciones necesarias para ubicar a los sospechosos y concretar el decomiso antes de que los animales fueran sacados del territorio nacional.

Incautan 12.796 tarántulas en el aeropuerto Jorge Chávez - Créditos: Serfor.
Incautan 12.796 tarántulas en el aeropuerto Jorge Chávez - Créditos: Serfor.

Las tarántulas estaban ocultas dentro de medias y recipientes

De acuerdo con la investigación preliminar, ciudadanos peruanos habrían recogido y trasladado a los animales hasta el terminal aéreo. Entre ellos, la Policía presume que algunos podrían desempeñarse como guías turísticos y haber cumplido funciones dentro de la cadena de traslado de los especímenes.

PUBLICIDAD

Los ejemplares fueron encontrados escondidos dentro de medias y recipientes de plástico conocidos como tuppers. Esta modalidad habría permitido ocultar la considerable cantidad de arañas durante su desplazamiento. Para los investigadores, el volumen recuperado constituye un indicio de la magnitud de la actividad bajo pesquisa.

En declaraciones recogidas por 24 Horas, el general PNP José Manuel Cruz Chamba señaló que los agentes revisaron cuentas utilizadas en redes sociales por los detenidos y encontraron publicaciones con distintos precios. Según la autoridad, cada tarántula podía ser ofrecida por montos que iban desde los 25 dólares hasta los 300 o 400 dólares.

La PNP investiga el caso como una posible operación de una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilegal de fauna silvestre - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
La PNP investiga el caso como una posible operación de una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilegal de fauna silvestre - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Uno de los extranjeros ya había sido intervenido en 2021

Las autoridades analizan además la trazabilidad del dinero, los movimientos migratorios y los medios de pago de los investigados. Estas diligencias buscan establecer cómo habría operado la presunta red y determinar si existen otras personas relacionadas con el traslado o comercialización de los animales.

En declaraciones al medio, el general Cruz Chamba indicó que uno de los detenidos es biólogo y habría sostenido que los ejemplares eran transportados con fines experimentales. Sin embargo, el oficial remarcó que existen especies protegidas cuya comercialización está prohibida, por lo que esa versión será evaluada dentro de las investigaciones.

La Policía también identificó un antecedente relevante. Según señaló el general a 24 Horas, uno de los extranjeros, identificado como Auer Hans Werner, ya había sido intervenido en 2021 por un caso relacionado con el tráfico de tarántulas. Este hecho será considerado por los investigadores al momento de determinar las responsabilidades correspondientes.

Cruz Chamba manifestó que, debido a las características de la operación y al volumen de ejemplares hallados, la Policía considera que estaría ante una organización criminal internacional vinculada con el tráfico ilegal de fauna silvestre. Esta hipótesis deberá ser sustentada mediante las diligencias fiscales y policiales.

La cifra de tarántulas incautadas en el aeropuerto Jorge Chávez pasó de unas 3 mil inicialmente reportadas a 12.796 tras el conteo definitivo realizado por la PNP - Créditos: Serfor.
La cifra de tarántulas incautadas en el aeropuerto Jorge Chávez pasó de unas 3 mil inicialmente reportadas a 12.796 tras el conteo definitivo realizado por la PNP - Créditos: Serfor.

Fiscalía y Serfor participan en las investigaciones

La Policía Nacional trabaja en este caso junto con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Callao. Las diligencias están orientadas a establecer el grado de responsabilidad de los tres extranjeros y determinar si otras personas habrían participado en la presunta cadena de extracción y comercialización.

En declaraciones a 24 Horas, el general PNP Cruz Chamba señaló que, si se corroboran los delitos investigados, las penas que podrían corresponder a los implicados oscilarían entre 11 y 20 años de prisión. La situación jurídica de cada detenido será definida conforme avance el proceso y se incorporen nuevos elementos a la investigación.

Mientras continúan las pesquisas, Serfor realizará las evaluaciones correspondientes para determinar las condiciones de los especímenes recuperados. Posteriormente, las tarántulas serán trasladadas a un centro de cría autorizado, donde permanecerán bajo resguardo conforme a las disposiciones de las autoridades competentes.

El caso es considerado complejo por la cantidad de animales involucrados, la participación de ciudadanos de distintas nacionalidades y los indicios que son materia de investigación sobre una posible estructura dedicada al tráfico internacional de fauna silvestre.

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional Jorge ChávezPNPAeropuerto Jorge ChávezPolicía Nacional del PerúSerforperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 7 de noviembre de 2026

Dos sismos de magnitud 4,3 y 3,8 se registraron durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre en las regiones de Huánuco y Tumbes, informó el Instituto Geofísico del Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 7 de noviembre de 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario recibirá a CD Moquegua. Alianza Lima visitará a Los Chankas, mientras que Sporting Cristal hará lo propio con ADT. Así va la clasificación de ambas tablas

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Perú presenta el “papamóvil eléctrico”: así es el vehículo que usará el papa León XIV en su visita a Chiclayo

El automóvil cuenta con una plataforma posterior donde permanecerá el papa León XIV durante parte de su desplazamiento

Perú presenta el “papamóvil eléctrico”: así es el vehículo que usará el papa León XIV en su visita a Chiclayo

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Aquí está la lista de los precios más bajos de los carburantes y también los más altos en la ciudad peruana

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Declaran un nuevo día no laborable más por la visita del papa León XIV en Lambayeque

La región de la ciudad más recordada por el papa tendrá ahora tres días no laborables por su visita. Dos aprobados por el Gobierno central y uno por el regional

Declaran un nuevo día no laborable más por la visita del papa León XIV en Lambayeque
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga no será proclamado como alcalde de Lima: JNE se pronuncia sobre reelección encubierta

Rafael López Aliaga no será proclamado como alcalde de Lima: JNE se pronuncia sobre reelección encubierta

Los hitos de los cien días de Keiko Fujimori, entre el orden prometido y las dudas sobre su rumbo

Renovación Popular recusa a Gunther Gonzáles, único miembro del JNE que se opuso a candidatura de López Aliaga

“Es inconstitucional”: Ministro Elmer Cuba ratifica su posición sobre ley de pensión de S/3.500 para maestros

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

ENTRETENIMIENTO

Viuda del abogado de Magaly Medina y Yahaira Plasencia denunció negligencia que le costó la vida a Iván Paredes: “Murió esperando que lo atiendan”

Viuda del abogado de Magaly Medina y Yahaira Plasencia denunció negligencia que le costó la vida a Iván Paredes: “Murió esperando que lo atiendan”

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú

Florcita Polo denuncia por brutal agresión a Luiggi Yarasca: documento detalla forcejeo, empujones y reclamos por celos

Pamela López sorprende como conductora en los Premios Heat 2026

Gian Marco, Brunella Torpoco y Grupo 5 arrasan en los Premios HEAT 2026: una noche histórica para el Perú en México

DEPORTES

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partidazo en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1 2026

FPV dio fallo a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en cancha de Regatas: ‘blanquiazules’ ganan 3-0 el clásico de Liga Peruana de Vóley

Natalia Málaga calienta el Alianza Lima vs Géminis por Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Es una motivación jugar contra un equipo campeón”

Sporting Cristal le ganó apelación a Independiente en el TAS por caso Martín Cauteruccio: club argentino deberá indemnizar a ‘celestes’