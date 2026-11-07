México

Diésel tendrá subsidio de 1.59 pesos por litro: Hacienda reduce apoyo 38.8%

Para las gasolinas Magna y Premium también disminuirán los estímulos fiscales

Precio de la gasolina en México este 1 de diciembre (Reuters)
Diésel tendrá subsidio de 1.59 pesos por litro en México (Reuters)
Guardar

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo 38.84 por ciento el subsidio especial al diésel para la semana del 7 al 13 de noviembre; sin embargo, el gobierno federal mantendrá la totalidad del estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que los consumidores no tendrán que pagar este gravamen por cada litro adquirido.

De acuerdo con el acuerdo publicado por la dependencia en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el estímulo fiscal aplicable al diésel cubrirá 100 por ciento de la cuota del IEPS durante el periodo señalado. No obstante, el apoyo complementario que recibe este combustible disminuirá de manera considerable respecto a la semana anterior.

PUBLICIDAD

El monto de este subsidio especial será de 1.59 pesos por litro, frente a los 2.60 pesos que se otorgaron en el periodo previo. Esto representa una reducción de 1.01 pesos por litro, equivalente a 38.84 por ciento.

De esta manera, aunque Hacienda mantendrá la exención total del IEPS para el diésel, reducirá los recursos adicionales destinados a contener el precio de este combustible, cuyo costo tiene repercusiones en distintas actividades económicas.

Diésel mantiene apoyo total al IEPS

El gobierno esta dejando de captar más de 47 mil millones de pesos por el estímulo al IEPS a combustibles. Crédito: Roberto Téllez / El Sol de Córdoba
El gobierno esta dejando de captar más de 47 mil millones de pesos por el estímulo al IEPS a combustibles. Crédito: Roberto Téllez / El Sol de Córdoba

El diésel ha concentrado buena parte de los estímulos fiscales aplicados por el gobierno federal debido a su importancia en el transporte de pasajeros y mercancías, así como en las actividades marítimas, la industria de la construcción y la generación de electricidad.

PUBLICIDAD

Su precio tiene una incidencia relevante en los costos de operación de diversos sectores productivos. Por ello, cualquier incremento puede trasladarse a los precios de bienes y servicios y generar presiones inflacionarias.

Además del estímulo fiscal al IEPS y el subsidio especial, este combustible cuenta con un acuerdo voluntario entre el gobierno federal y el sector gasolinero para procurar que su precio de venta al público no supere los 27 pesos por litro.

Este mecanismo busca limitar el impacto de las variaciones en los precios internacionales de los combustibles y evitar que los costos de transporte y distribución presionen aún más la economía de los hogares.

Sin embargo, la reducción del apoyo complementario refleja un ajuste en la estrategia de Hacienda para la siguiente semana, aunque se mantiene la protección fiscal completa para los consumidores de diésel.

Gasolina Magna: consumidores pagarán 4.95 pesos de IEPS

Billetes de 50, 200 y 500 pesos mexicanos extendidos sobre una superficie con pilas de monedas de diez pesos encima
Los automovilistas deberán cubrir 4.95 pesos de impuesto por cada litro que compren de magna (Crisanta Espinosa / Cuartoscuro )

Para la gasolina regular, conocida como Magna o verde, la SHCP también disminuirá el estímulo fiscal durante el periodo del 7 al 13 de noviembre.

El apoyo gubernamental será equivalente a 26.01 por ciento de la cuota del IEPS, por lo que los automovilistas deberán cubrir 4.95 pesos de impuesto por cada litro que compren.

Este porcentaje implica que la mayor parte del gravamen será absorbida directamente por los consumidores, a diferencia de lo que ocurre con el diésel, cuyo IEPS permanecerá completamente subsidiado.

La gasolina Magna también cuenta con un acuerdo voluntario entre el gobierno federal y los empresarios gasolineros para procurar que su precio no rebase los 24 pesos por litro.

Este límite busca contener el costo del combustible de mayor consumo entre los automovilistas y reducir el impacto de posibles incrementos en los precios de venta al público.

Gasolina Premium tendrá estímulo de 24.51%

En el caso de la gasolina Premium, identificada por su distintivo rojo, el gobierno federal otorgará un estímulo fiscal de 24.51 por ciento sobre la cuota del IEPS.

Con esta reducción, los consumidores deberán pagar 4.27 pesos de impuesto por cada litro adquirido durante la semana del 7 al 13 de noviembre.

A diferencia del diésel y la gasolina Magna, la Premium no cuenta con un acuerdo adicional de contención de precios con el sector gasolinero, por lo que su costo queda sujeto a las condiciones del mercado y las estrategias comerciales de las estaciones de servicio.

Los estímulos fiscales a los combustibles se actualizan semanalmente, su objetivo consiste en reducir el impacto de las variaciones en los precios de referencia y evitar que los cambios en los costos internacionales se trasladen de manera inmediata al consumidor.

Temas Relacionados

DiéselMagnaPremiumGasolinasIEPSPreciosSHCPEconomíamexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo del estado del oxígeno en la CDMX y Edomex

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

Pachuca y Pumas califican a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Con doblete de Charlyn Corral, las Tuzas vencieron 4-3 al Puebla

Pachuca y Pumas califican a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Silvana Estrada hace historia: la Filarmónica de Los Ángeles la nombra directora creativa de música latina

La cantautora mexicana recibe la distinción a la par de seis nominaciones al Latin Grammy

Silvana Estrada hace historia: la Filarmónica de Los Ángeles la nombra directora creativa de música latina

“Se te quiere bien, yerno”: Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Christian Nodal tras cantar juntos

Leonardo y Ángela Aguilar también acompañaron a su padre durante su presentación en Aguascalientes

“Se te quiere bien, yerno”: Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Christian Nodal tras cantar juntos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan con armas de alto poder a patrulla de la Guardia Civil en Indaparapeo, Michoacán

Atacan con armas de alto poder a patrulla de la Guardia Civil en Indaparapeo, Michoacán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

Fiscalía de Tamaulipas investiga a tres policías por muerte de una niña durante el operativo contra “El Titán”

Omar García Harfuch rinde homenaje al agente Milton Morales tras el abatimiento de “El General”

EEUU aprueba venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipo militar a México por mil 75 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Silvana Estrada hace historia: la Filarmónica de Los Ángeles la nombra directora creativa de música latina

Silvana Estrada hace historia: la Filarmónica de Los Ángeles la nombra directora creativa de música latina

“Se te quiere bien, yerno”: Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Christian Nodal tras cantar juntos

Paola Dalay comparte fotos junto a su hija tras rumores de que César Romo le habría pedido no vivir con la menor

Victoria Ruffo reacciona a los rumores que vinculan a José Eduardo en investigación contra Vadhir Derbez por presunta violación

Memo Méndez Guiu da su postura sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano y anticipa si habrá reencuentro de Timbiriche

DEPORTES

Pumas vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Capitalino de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026

Pumas vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Capitalino de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026

Pachuca y Pumas califican a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Mientras Pumas se juega la vida contra América, Arturo Elías Ayub con Keylor Navas se roban el reflector y encienden las alarmas

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

Canelo Álvarez dedica emotiva felicitación a Eddy Reynoso por su cumpleaños: “El mejor entrenador del mundo”