Reportan órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino por vínculos con La Barredora

Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado para enfocarse en tareas político-electorales rumbo a 2027. (FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM)

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco habría ejecutado 12 órdenes de aprehensión relacionadas con investigaciones contra servidores públicos por presuntos delitos de corrupción, extorsión, fraude y abuso de autoridad.

Versiones periodísticas señalan que entre los investigados habría antiguos colaboradores de los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos.

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De acuerdo con información publicada el viernes 6 de noviembre por La Silla Rota, fuentes vinculadas con las indagatorias señalaron que las primeras detenciones ya se habrían realizado mediante operativos que incluyeron cateos en domicilios particulares.

Sin embargo, la Fiscalía estatal no ha identificado públicamente a las personas relacionadas con los mandamientos judiciales ni ha confirmado que todas pertenecieran a las administraciones encabezadas por ambos exgobernadores.

Versiones periodísticas señalan que entre los investigados habría antiguos colaboradores de los gobiernos de Adán Augusto López Hernández. Foto: Cuartoscuro

¿Quiénes son los exfuncionarios de Adán Augusto López señalados en Tabasco?

Entre los nombres mencionados destaca Manuel Marcué, identificado por fuentes del medio como ahijado de Adán Augusto López y antiguo colaborador de su administración.

Posteriormente, cuando López Hernández asumió la Secretaría de Gobernación (Segob), Marcué ocupó la titularidad del área de Juegos y Sorteos.

Según las versiones recogidas por La Silla Rota, existiría una orden de aprehensión en su contra y actualmente se encontraría fuera de México.

No obstante, las autoridades de Tabasco no han confirmado públicamente esa orden, los delitos que se le atribuirían ni su paradero.

El reporte también menciona a antiguos integrantes de corporaciones policiales investigados por posibles vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora.

(Foto: Twitter/cmmerino)

Cleofas Juárez Lara y policías detenidos: el antecedente de La Barredora

Uno de los casos relacionados con las investigaciones de seguridad en Tabasco es el de Cleofas Juárez Lara, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública del municipio de Emiliano Zapata.

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Su detención fue reportada el 23 de octubre, durante un operativo en el que también fueron asegurados elementos de la corporación municipal.

Las investigaciones contra ese grupo incluyen presuntos delitos de narcomenudeo, cohecho y amenazas.

El portal mencionó al exmando y a seis policías entre los casos asociados con las acciones ministeriales recientes.

Sin embargo, no se ha establecido oficialmente que esas detenciones correspondan a las 12 órdenes de aprehensión incluidas en el balance de la Fiscalía.

Bermúdez fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y posteriormente trasladado a México. Foto: SSPC

¿Qué delitos investiga la Fiscalía de Tabasco contra servidores públicos?

El fiscal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros informó que, con corte al 23 de octubre de 2026, la institución había iniciado 201 carpetas de investigación contra servidores públicos, de las cuales 186 permanecían en integración.

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Entre los posibles delitos investigados se encuentran:

Extorsión y fraude.

Cohecho, peculado y abuso de autoridad.

Ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.

Encubrimiento, uso de documentos falsos y simulación de pruebas.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia también contabilizó 1,113 procedimientos administrativos, que derivaron en nueve destituciones, 42 suspensiones y una amonestación.

Estas cifras corresponden a investigaciones y procedimientos distintos, por lo que no representan necesariamente personas detenidas o declaradas culpables.

El fiscal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros informó que, con corte al 23 de octubre de 2026, la institución había iniciado 201 carpetas de investigación contra servidores públicos. (YouTube)

Hernán Bermúdez Requena y el crecimiento de La Barredora en Tabasco

Las nuevas versiones surgen en medio de las investigaciones contra Hernán Bermúdez Requena, quien encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino.

Bermúdez fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y posteriormente trasladado a México.

Las autoridades lo identifican como presunto dirigente de La Barredora, organización criminal señalada por actividades de narcotráfico, extorsión y otros delitos en Tabasco.

El exsecretario enfrenta procesos penales y ha rechazado las acusaciones en su contra.

Hasta el 6 de noviembre, la Fiscalía de Tabasco no había difundido una lista oficial de los 12 investigados ni informado cuántas órdenes fueron ejecutadas.

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