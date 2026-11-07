El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia respaldó la postura del Gobierno tras renovar el mandato por un año

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El jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenča, emitió un pronunciamiento en el que reafirmó su papel imparcial y expresó respeto por la postura del embajador colombiano ante el organismo multilateral, Mauricio Gaona, así como por la posición del Gobierno de De la Espriella ante el Consejo de Seguridad. Esa postura derivó en la renovación del mandato de la misión por un año más.

“Tengo mucho respeto hacia el embajador Gaona. Nos hemos reunido con él varias veces y existe la mejor disposición de trabajar conjuntamente”, afirmó el jefe de la Misión de Verificación.

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Jenča sostuvo que Gaona expuso la posición oficial del Gobierno nacional ante el organismo internacional y que la Misión ya tomó nota de ese planteamiento.

El representante de las Naciones Unidas indicó que la labor de la Misión se rige por el mandato definido por el Consejo de Seguridad, instancia en la que los gobiernos acuerdan el alcance de ese trabajo.

La Misión de Verificación anunció que conservará equipos móviles en diez departamentos para acompañar a instituciones, comunidades, víctimas y firmantes del Acuerdo Final de Paz - crédito @ColombiaONU/X

El jefe de la Misión reconoció que en Colombia existen posturas diversas y contrapuestas sobre el Acuerdo Final de Paz de 2016, pero que, frente a ese escenario, aseguró que la institución trabajará con el Gobierno, las instituciones estatales, las personas firmantes del acuerdo, las víctimas y las comunidades.

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La ONU mantendrá 29 oficinas territoriales y más de 12 equipos móviles

Jenča informó además que, tras la renovación de su mandato, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia conservará su presencia en los territorios mediante 29 oficinas desplegadas en 10 departamentos y más de 12 equipos móviles.

Según explicó, esa estructura permitirá acompañar a entidades del Estado, autoridades locales, organizaciones de mujeres, comunidades, autoridades étnicas y víctimas en los procesos de estabilización territorial.

El jefe de la Misión señaló que el organismo respaldará los esfuerzos para fortalecer la presencia integral del Estado y consolidar condiciones para el desarrollo sostenible. También reiteró que, de acuerdo con el Acuerdo Final, la paz, la seguridad y el desarrollo son elementos complementarios.

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Mauricio Gaona agradeció el mensaje de Miroslav Jenča - crédito @JMauricioGaona/X

“Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando de manera estrecha con Colombia en pro de un presente y un futuro en paz, seguro y próspero”, concluyó Jenča.

Por su lado, el embajador ante el organismo internacional, Mauricio Gaona, aplaudió las palabras del diplomático: “Agradezco las palabras y deferencia del Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, @JencaMiroslav. El respeto es mutuo. Hemos trabajado juntos y lo seguiremos haciendo por la paz y la seguridad en Colombia”.

La respuesta de Abelardo de la Espriella a la renovación del mandato de la misión

Días atrás, el presidente Abelardo de la Espriella celebró la renovación del mandato de la Misión de Verificación tras el cambio que excluyó de sus tareas el seguimiento a la Reforma Rural Integral.

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El mandatario afirmó que la medida “reafirma la soberanía” del país para definir cómo cumplirá sus compromisos de paz.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el 30 de octubre de 2026 la extensión del mandato con el respaldo de sus 15 integrantes, sin votos en contra ni abstenciones. De la Espriella se pronunció el 2 de noviembre y sostuvo que la decisión respondió a una solicitud presentada por su administración.

La Misión de Verificación de la ONU mantendrá el seguimiento a la reincorporación de excombatientes y a las garantías de seguridad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“A partir de ahora, la ONU concentrará su labor de verificación en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad”, afirmó el jefe de Estado en un mensaje difundido en X.

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La resolución mantiene el acompañamiento internacional sobre la reincorporación de los exintegrantes de las Farc-EP y las medidas de protección para los firmantes del Acuerdo de Paz y las comunidades afectadas por el conflicto.

En cambio, la implementación de la Reforma Rural Integral quedará bajo la órbita de las instituciones de Colombia, sin seguimiento de la misión internacional. El Gobierno presentó esa modificación como una forma de que el Estado asuma directamente las obligaciones relacionadas con los compromisos rurales establecidos en el acuerdo firmado en 2016.