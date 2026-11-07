México

Mon Laferte perdona a aficionada que la golpeó en el rostro pero lanza petición a su público

La cantante chilena aseguró estar bien pero pidió al público respetar las normas de seguridad y no volver a lanzar objetos al escenario en sus próximos conciertos

Composición de dos paneles con una cantante vestida de negro sobre un escenario mientras un objeto vuela cerca de ella.
La cantante abandonó el escenario tras el incidente (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mon Laferte, cantante chilena naturalizada mexicana, cerrará su gira por Estados Unidos con dos conciertos en el Kia Forum de Inglewood, luego de sufrir un fuerte golpe en la cara con un teléfono celular que aventó una de las asistentes de su última presentación.

Un video captó el momento en que Mon Laferte se retira del escenario después de ser agredida por una fan que se encontraba en las primeras filas. El incidente ocurrió mientras interpretaba la canción “Amárrame” en el Pearl Concert Theater de Las Vegas. La cantante se cubrió el rostro de inmediato y se retiró unos minutos del escenario para recibir atención de su equipo.

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El concierto de Mon Laferte quedó en pausa tras el incidente. En ese momento, el público comenzó a abuchear a la persona que arrojó el teléfono, mientras elementos de seguridad la retiraron del lugar. Minutos después, la chilena-mexicana regresó al escenario y terminó su espectáculo sin volver a referirse a lo sucedido

El hecho se produjo en la recta final de su gira Femme Fatale Tour, con la que Mon Laferte ha recorrido ciudades de Norteamérica. La presentación de Las Vegas se realizó un día antes de su concierto programado en San José, California, y precede las dos fechas con las que concluirá su itinerario por los Estados Unidos.

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Mon Laferte rompe el silencio: perdona a fan que le lanzó un celular y pide no arrojar objetos al escenario

Perdonó a la fan pero exigió no volver aventar celulares en sus presentaciones
Perdonó a la fan pero exigió no volver aventar celulares en sus presentaciones (Mon Laferte )

Horas después del incidente ocurrido en su concierto de Las Vegas, la cantante Mon Laferte reapareció en sus redes sociales para compartir un mensaje donde confirma su estado de salud y fija una postura sobre lo acontecido. La cantante evitó convertir el episodio en una confrontación contra la aficionada que lanzó su teléfono celular.

“Estoy bien. La chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más”, pidió la intérprete. Mon Laferte también adelantó que este fin de semana se presentará en el Kia Forum de Los Ángeles, California rumbo al cierre de su tour por los Estados Unidos.

El pronunciamiento de la cantante puso en primer plano el riesgo de lanzar objetos hacia el escenario, una práctica que puede provocar lesiones a los músicos, bailarines, técnicos y personal que trabaja durante un evento. Aunque Laferte afirmó que no creía que la joven hubiera actuado con mala intención, la artista fue clara al pedir que no se repita un caso similar.

Cabe recordar que otras artistas también han enfrentado incidentes similares, luego de que asistentes lanzaran objetos al escenario durante sus presentaciones. La cantante mexicana, Yuridia, pidió respeto al público tras su concierto celebrado en Los Mochis, Sinaloa por un teléfono móvil que pudo haber dañado su integridad física. “No hagan esto por favor, es peligroso”, pidió Yuridia en sus redes sociales.

¿Por qué los fans avientan su celular a los artistas en pleno concierto?

Video de Crystal/TikTok

Algunos asistentes lanzan su celulares al escenario para tratar de llamar la atención del artista y conseguir una foto, un video o una reacción que después puedan compartir en sus redes sociales. En ciertos casos, buscan que la cantante tome el dispositivo y grabe unos segundos desde el escenario, una dinámica que algunos intérpretes han aceptado en sus conciertos.

La práctica también se ha extendido por la búsqueda de contenido viral. Un breve momento de interacción con su figura favorita puede convertirse en un video con miles de reproducciones, por lo que algunas personas arriesgan la seguridad del espectáculo para obtener ese tipo de material.

En casos como el de Mon Laferte, esta práctica puede provocar accidentes y poner en riesgo la integridad de artistas, músicos y trabajadores que participan en un concierto. La cantante chilena-mexicana perdonó a la persona que la golpeó, pero pidió al público no volver a arrojar objetos al escenario en sus próximas presentaciones.

México se convirtió en el hogar artístico y personal de Mon Laferte

Mon Laferte – concierto – Lima – Perú –entretenimiento – 2 noviembre
La cantante chilena cerrará gira en los Estados Unidos. (Facebook)

Norma Monserrat Bustamante Laferte nació en Viña del Mar, Chile, pero México la adoptó para desarrollar buena parte de su trayectoria artística bajo el nombre de Mon Laferte. La sudamericana llegó a territorio nacional en 2007, tras dejar atrás su etapa en la televisión chilena y construyó una carrera desde espacios pequeños antes de alcanzar foros de gran capacidad.

Durante sus primeros años en México, la cantante trabajó interpretando versiones de otros artistas en bares y recorrió ciudades como Veracruz para sostenerse mientras preparaba su propio material. Esa etapa precedió a la identidad artística que terminaría por distinguirla: una compositora con una voz potente, letras de desamor y un sonido que dialoga con tradiciones musicales de distintos países de Latinoamérica.

El vínculo con el país se formó durante casi dos décadas de residencia, trabajo, giras y cercanía con el público. Sus canciones encontraron en el país una audiencia que conectó con composiciones como “Tu falta de querer”, “Amárrame”, “Mi buen amor” y “Antes de ti”.

La cantante chilena Mon Laferte reunió a 290 mil personas en el escenario principal de Rock Al Parque 2026, la mayor convocatoria individual registrada en el evento - crédito Colprensa
La cantante chilena Mon Laferte reunió a 290 mil personas en el escenario principal de Rock Al Parque 2026, la mayor convocatoria individual registrada en el evento - crédito Colprensa

En 2022, Mon Laferte obtuvo la nacionalidad mexicana después de 15 años de vivir en el país. Entonces, la cantante explicó que la documentación formalizaba una pertenencia que ya sentía en su vida cotidiana. “Ya tengo doble nacionalidad, ya soy mexicana. Soy chilena y mexicana”, expresó la intérprete de 43 años.

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