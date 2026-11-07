Colombia

Trueno anunció su regreso a Colombia en 2027 para presentar su LP ‘TURR4ZO’: fecha, lugar y precios

El rapero argentino agregó una fecha en la capital colombiana a la gira mundial con la que promociona su cuarto álbum de estudio, después de recorrer escenarios de Europa, Asia y América Latina

Trueno pasará por Colombia con su 'TURR4ZO World Tour', presentando su cuarto álbum de estudio - crédito @trueno/Instagram
Trueno pasará por Colombia con su 'TURR4ZO World Tour', presentando su cuarto álbum de estudio - crédito @trueno/Instagram
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Trueno confirmó un show en Bogotá como parte de su TURR4ZO World Tour. El artista se presentará el 21 de abril en El Corazón de Bogotá Arena, escenario que ya había pisado en 2025 y que recibirá un nuevo tramo de la gira con la que el músico recorre tres continentes.

Mateo Palacios Corazzina, de 24 años, construyó su carrera en las batallas de improvisación, donde se consagró campeón de la Red Bull Batalla y de la Freestyle Master Series (FMS) en Argentina. Desde entonces, bajo el nombre de Trueno, amplió su propuesta hacia un sonido que combina hip hop y ritmos latinoamericanos, con una identidad que lo posicionó como una de las figuras centrales de la música urbana de la región.

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El vínculo entre Trueno y Bogotá se consolidó en etapas sucesivas. En 2022, el artista participó como uno de los invitados internacionales de Hip Hop al Parque, el festival gratuito de referencia para el género en América Latina. En 2024 volvió a la ciudad para integrar el cartel del Festival Cordillera y, un año después, protagonizó un concierto propio en el hoy llamado El Corazón de Bogotá Arena, una de las presentaciones más relevantes de su trayectoria en el país.

El argentino se presentará el 21 de abril de 2027 en El Corazón de Bogotá Arena - crédito @trueno/Instagram
El argentino se presentará el 21 de abril de 2027 en El Corazón de Bogotá Arena - crédito @trueno/Instagram

Las puertas del recinto abrirán a las 6:00 p. m. y el show comenzará a las 7:00 p. m., con ingreso permitido a partir de los 14 años. El aforo total ronda las 11.460 personas, distribuidas en seis localidades con precios que van desde $157.000 hasta $399.000, sin contar el valor añadido por el servicio de la tiquetera. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre a las 9:00 a. m., a través de Tuboleta.

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Un 2026 marcado por la expansión internacional de ‘TURR4ZO’

La propuesta musical del artista en 'TURR4ZO' articula el hip hop con diversos ritmos latinoamericanos - crédito Sony Music Latin
La propuesta musical del artista en 'TURR4ZO' articula el hip hop con diversos ritmos latinoamericanos - crédito Sony Music Latin

El cuarto álbum de estudio de Trueno, TURR4ZO, se publicó en abril y desde entonces se convirtió en el eje de la gira mundial que el artista desarrolló a lo largo de todo el año. El disco combina hip hop con referencias a la música popular argentina, con colaboraciones de Milo J, María Becerra, Andrés Calamaro, Pity Álvarez y el cantautor uruguayo Rubén Rada, fallecido recientemente.

El recorrido comenzó en junio en Londres, donde Trueno compartió escenario con Gorillaz en el Tottenham Hotspur Stadium, resultado de la colaboración entre ambos en el tema The Manifesto. La gira incluyó también el debut del artista en el Fuji Rock Festival de Japón y una presentación en el SummerStage de Central Park, en Nueva York.

Gorillaz - The Manifesto ft. Trueno & Proof

En octubre, el tour cerró su etapa europea con tres fechas en España: el Palau Sant Jordi de Barcelona, el estadio Tasagaya en Tenerife y el Movistar Arena de Madrid, ciudad que el artista definió como su cierre habitual en el continente. Días antes, en septiembre, Trueno se presentó en Lima, donde la organización debió trasladar el show al anfiteatro del Parque de la Exposición tras la clausura del recinto previsto. En paralelo, el artista participó en COLORS, la plataforma musical alemana que reúne a músicos de distintas partes del mundo bajo un formato audiovisual minimalista.

En julio, Trueno también sumó su voz al disco Dios Bendiga, el primer álbum completamente en español de la emblemática agrupación Cypress Hill. Allí, el rapero colaboró en el tema Saca la Bolsita. Sen Dog, integrante de la banda estadounidense, se refirió a esa colaboración en diálogo con Teleshow. “Creo que colaborar con otros talentos es muy importante. Es una cualidad central de Cypress Hill: estamos dispuestos a trabajar con artistas jóvenes”, explicó el rapero. “No solo somos fans de ellos, sino que también nos gustan lo suficiente como para grabar juntos porque creemos que representan el futuro de la música”, agregó.

Sobre el primer contacto con el artista argentino, el músico explicó que Eric Bobo, percusionista de Cypress Hill, fue quien le acercó el nombre de Trueno. “Ellos ya habían trabajado juntos en un proyecto anterior y Eric tenía muy buenas referencias sobre Trueno. Yo confié en su instinto y en lo que pensaba que podía sonar bien. Finalmente, funcionó muy bien”, señaló.

La gira de Trueno contempla alrededor de veinte fechas distribuidas entre Asia, Europa y América.

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