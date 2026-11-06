Indiana Pacers vs Denver Nuggets: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el NBA Mexico City Game 2026

Denver Nuggets y Indiana Pacers protagonizarán un partido histórico durante la semana de Día de Muertos, reuniendo a grandes figuras en una celebración única para la afición mexicana. (Facebook/ NBA México)

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El enfrentamiento de temporada regular pondrá cara a cara a los Indiana Pacers y a los Denver Nuggets en la duela de la alcaldía Azcapotzalco, prometiendo una jornada de alto voltaje entre dos organizaciones que buscan consolidar su rumbo en el naciente curso 2026-2027 en la NBA.

El mejor baloncesto del planeta vuelve a territorio mexicano para reafirmar la estrecha relación que une a la liga estadounidense con la afición nacional. Con un boletaje completamente agotado y una expectativa desbordada, la Arena Ciudad de México albergará este sábado el partido número 35 en la historia de la National Basketball Association en el país.

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La cita representa un acontecimiento histórico para ambas franquicias. Aunque los Nuggets ya habían pisado suelo azteca en el pasado, este duelo significará su primer partido oficial de fase regular en México.

Para los Pacers, por su parte, se trata de su estreno absoluto en el país, un debut soñado ante una de las aficiones más apasionadas del continente, aunque con el trago amargo de no poder contar sobre la duela con su estrella principal, Tyrese Haliburton, quien causó baja obligada a consecuencia de una lesión en el tendón de la corva.

El equipo se mostró muy entusiasmado de poder estar cerca de su afición mexicana. (AP Foto/Nikki Boertman)

El atractivo choque de hermanos

Pese a la ausencia de Haliburton, el espectáculo cuenta con estrellas de calibre probado sobre la duela capitalina. La batuta ofensiva de Indiana recaerá en Pascal Siakam; el ala-pívot camerunés, cuatro veces seleccionado al All-Star Game, llega como la principal referencia de su escuadra, promediando 21.2 puntos y 7.1 rebotes por compromiso. Junto a él, la conducción del juego estará encomendada al base Andrew Nembhard, quien ostenta una media de 6.9 asistencias por encuentro.

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Del lado de Denver, el centro de gravedad indiscutible es el pívot serbio Nikola Jokic. El tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA y ocho veces All-Star acapara todas las miradas gracias a su versatilidad y dominio en la pintura, registrando en este inicio de año 9.7 rebotes y 9.3 asistencias por juego. El astro europeo estará respaldado por un elenco de jerarquía encabezado por el canadiense Jamal Murray —máximo anotador del equipo con 25.4 unidades por noche—, además de DeMar DeRozan, Aaron Gordon, Cameron Johnson y Christian Braun.

Como atractivo singular, el encuentro ofrecerá un emotivo condimento familiar: el enfrentamiento fraternal entre Andrew Nembhard, motor de los Pacers, y su hermano menor Ryan Nembhard, integrante de los Nuggets. Una anécdota poco común que añadirá un toque especial de rivalidad deportiva en el parqué mexicano.

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México será testigo de varios de los mejores basquetbolistas del planeta. (AP Foto/David Zalubowski)

Ambos equipos llegan con realidades totalmente diferentes

Ambas organizaciones se presentan en la capital mexicana tras un arranque titubeante e irregular en la campaña 2026-2027. Los Nuggets, que administrativamente actuarán como locales en el inmueble, marchan con un récord de 4 victorias y 3 derrotas.

Lograron colocarse con saldo positivo apenas el miércoles pasado tras imponerse a los Toronto Raptors, un envión anímico que pretenden capitalizar en una plaza donde parten como favoritos sobre el papel. En sus últimos cuatro duelos directos oficiales frente a Indiana, los de Colorado ostentan una ventaja de 3 triunfos contra solo un descalabro.

El equipo llega motivado a este encuentro. (AP Foto/David Zalubowski)

Por su parte, Indiana Pacers llega con balance de 3 triunfos y 6 tropiezos. No obstante, arriban al cotejo con el ánimo renovado luego de cortar a mitad de semana una racha negativa de cinco descalabros consecutivos, logrando vencer a los Memphis Grizzlies del joven talento mexicano Karim López.

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A pesar de los tropiezos en casa, los pupilos de Indianápolis han mostrado su mejor versión lejos de su feudo al acumular un récord de 3-2 en condición de visitante, un dato alentador considerando que la Arena Ciudad de México fungirá como territorio neutral para ambos bandos.

El conjunto de Indiana está necesitado de victorias esta temporada. (Crédito: Petre Thomas-Imagn Images)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el NBA Mexico City Game 2026

La afición podrá seguir todos los detalles de este choque estelar de temporada regular a través de diversas señales televisivas y plataformas digitales:

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Horario: 16:00 horas (Tiempo del Centro de México / 4:00 p.m. CST)

Sede: Arena Ciudad de México (Alcaldía Azcapotzalco, CDMX)

Canales de transmisión: Disponible en televisión de paga por la señal de ESPN, en streaming a través de Disney+, y de manera internacional mediante el servicio oficial NBA League Pass.