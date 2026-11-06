España

Un hotel para tu coche: dos españoles crean una aplicación para alquilar plazas de garaje por horas

Dos emprendedores de Granada buscan rentabilizar los huecos libres en estacionamientos privados y facilitar la reserva de plazas a conductores

Javier López y Dani González crearon Nodpark, una plataforma para alquilar plazas de garaje privadas por horas o días. (Composición Infobae)
Javier López y Dani González crearon Nodpark, una plataforma para alquilar plazas de garaje privadas por horas o días. (Composición Infobae)
Guardar

Aparcar en las grandes ciudades puede implicar recorridos repetidos por las mismas calles, esperas y el recurso final a un estacionamiento de pago. A esa dificultad se suma otra realidad: miles de plazas privadas quedan vacías durante varias horas al día, cuando sus propietarios trabajan, viajan o simplemente no utilizan el coche.

Dos emprendedores granadinos han creado Nodpark, una plataforma digital que permite alquilar plazas de garaje privadas por horas, días o semanas. La propuesta busca poner en contacto a conductores que necesitan estacionar con propietarios dispuestos a obtener ingresos por un espacio que permanece libre durante parte de la jornada.

PUBLICIDAD

El modelo se basa en una fórmula conocida en otros sectores, como es aprovechar activos infrautilizados mediante reservas digitales. En este caso, la aplicación muestra las plazas disponibles en un mapa y permite al usuario elegir la que mejor se adapta a la zona, el horario o las características de su vehículo.

Una plataforma para alquilar plazas privadas

Los impulsores del proyecto son Javier López y Dani González, dos jóvenes de Granada que trabajaron durante más de 18 meses en el desarrollo de Nodpark. La plataforma se encuentra en fase de lanzamiento, con actividad inicial en Granada, Málaga y Sevilla.

El funcionamiento parte del propietario, quien dispone de una plaza puede publicar gratis los días y horarios en los que estará libre, fijar el importe y añadir información práctica para el conductor: dimensiones del estacionamiento, altura de la puerta de acceso, fotos, indicaciones de entrada o la disponibilidad de un punto de recarga eléctrica.

PUBLICIDAD

Plazas de garaje (FreePik)
Plazas de garaje (FreePik)

Los usuarios, a su vez, pueden localizar una plaza mediante un buscador o un mapa y aplicar filtros para encontrar opciones con disponibilidad inmediata o cargador para vehículos eléctricos. La plataforma también prevé valoraciones entre las partes, aunque el proyecto todavía transita sus primeros meses de actividad.

Buscamos conectar dos situaciones: personas que necesitan encontrar un aparcamiento y plazas de garajes que permanecen vacías durante algún tiempo”, señalaron López y González a Ideal. Los creadores indicaron que orientan a los propietarios sobre el precio a partir de un análisis de las tarifas de cada zona y de los aparcamientos públicos cercanos.

Llaves, mandos y acceso a los garajes comunitarios

La entrada a garajes comunitarios plantea uno de los principales desafíos para este tipo de alquileres. Muchos edificios requieren llave, mando a distancia o código de acceso, por lo que Nodpark propone alternativas que eviten modificar las instalaciones comunes.

Una de ellas consiste en usar cajetines de seguridad portátiles con código, similares a los empleados en alojamientos turísticos, donde el propietario puede dejar el mando para el usuario que reservó la plaza. Los responsables también desarrollan un prototipo de dispositivo que permite accionar la puerta desde el teléfono móvil sin realizar obras en el garaje.

Pelea por una plaza de aparcamiento en las puertas de un hospital.

El aparato se instala dentro de una caja compacta que puede ubicarse en la propia plaza. Su eficacia depende de que la señal del mando alcance la puerta del recinto desde ese punto. Si no fuera posible, los creadores plantean instalarlo en una plaza más cercana al acceso, siempre con autorización de su dueño. Las tarifas publicadas oscilan entre 1,50 euros y 12 euros por hora, según el lugar y las condiciones del estacionamiento.

La expansión de Nodpark dependerá de que consiga reunir una base amplia de propietarios y conductores. Sus fundadores prevén ampliar la actividad a otras ciudades si la recepción inicial en Granada, Málaga y Sevilla permite consolidar el servicio.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaVehículosEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

El Gobierno se compromete a crear una oficina de atención a las víctimas del accidente de Urda, mientras los partidos retoman la precampaña electoral del 29 de noviembre. Sánchez viaja hoy a Valencia, Abascal a Granada y Feijóo prepara su visita a El Hormiguero el jueves, el mismo día que tendrá lugar la huelga general

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

El experto explica que el momento exacto de la solicitud resulta determinante por la penalización asociada a cada mes de adelanto.

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

La Guardia Civil estima en 88.146 los migrantes retornados a Marruecos desde Ceuta

El dato figura en un informe fechado el 27 de octubre, que también contabiliza 862 rescates en aguas de soberanía nacional y 90 fallecidos desde el comienzo de la presión migratoria

La Guardia Civil estima en 88.146 los migrantes retornados a Marruecos desde Ceuta

La editorial Almadía ratifica el premio a David Silva Rojas tras revisar su novela por las sospechas de uso de IA: “Una herramienta de detección no demuestra cómo se escribió la obra”

La editorial mexicana mantiene el galardón de 20.000 euros tras examinar la documentación aportada por el escritor peruano y exige una disculpa a ‘El País’ por la publicación del reportaje

La editorial Almadía ratifica el premio a David Silva Rojas tras revisar su novela por las sospechas de uso de IA: “Una herramienta de detección no demuestra cómo se escribió la obra”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 6 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 6 noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

La Guardia Civil estima en 88.146 los migrantes retornados a Marruecos desde Ceuta

‘El cambio necesario’: el PP presenta su campaña con Cataluña como su gran apuesta y con Feijóo haciendo tándem con Xavier García Albiol

Pedía 137.000 euros tras sufrir un accidente de tráfico, pero un detective de la aseguradora consiguió dejar la indemnización en 69.000 euros porque la pilló haciendo vida normal

Militares europeos de la OTAN reciben lecciones de Ucrania de cómo combatir en la guerra de los drones: “Nos hemos dado cuenta de la gravedad de su amenaza”

ECONOMÍA

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

Los economistas alemanes se rinden ante el crecimiento de España: más empleo gracias a la inmigración y un crecimiento que llegó para quedarse

CASA 47 sorteará 442 viviendas en alquiler asequible desde 350 euros al mes: dónde están y cómo solicitarlas

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

DEPORTES

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”

La reflexión de Kylian Mbappé sobre los sueldos “indecentes” de los futbolistas: “El fútbol funciona así. No lo voy a revolucionar”

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda