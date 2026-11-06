Un hotel para tu coche: dos españoles crean una aplicación para alquilar plazas de garaje por horas

Javier López y Dani González crearon Nodpark, una plataforma para alquilar plazas de garaje privadas por horas o días. (Composición Infobae)

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Aparcar en las grandes ciudades puede implicar recorridos repetidos por las mismas calles, esperas y el recurso final a un estacionamiento de pago. A esa dificultad se suma otra realidad: miles de plazas privadas quedan vacías durante varias horas al día, cuando sus propietarios trabajan, viajan o simplemente no utilizan el coche.

Dos emprendedores granadinos han creado Nodpark, una plataforma digital que permite alquilar plazas de garaje privadas por horas, días o semanas. La propuesta busca poner en contacto a conductores que necesitan estacionar con propietarios dispuestos a obtener ingresos por un espacio que permanece libre durante parte de la jornada.

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El modelo se basa en una fórmula conocida en otros sectores, como es aprovechar activos infrautilizados mediante reservas digitales. En este caso, la aplicación muestra las plazas disponibles en un mapa y permite al usuario elegir la que mejor se adapta a la zona, el horario o las características de su vehículo.

Una plataforma para alquilar plazas privadas

Los impulsores del proyecto son Javier López y Dani González, dos jóvenes de Granada que trabajaron durante más de 18 meses en el desarrollo de Nodpark. La plataforma se encuentra en fase de lanzamiento, con actividad inicial en Granada, Málaga y Sevilla.

El funcionamiento parte del propietario, quien dispone de una plaza puede publicar gratis los días y horarios en los que estará libre, fijar el importe y añadir información práctica para el conductor: dimensiones del estacionamiento, altura de la puerta de acceso, fotos, indicaciones de entrada o la disponibilidad de un punto de recarga eléctrica.

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Plazas de garaje (FreePik)

Los usuarios, a su vez, pueden localizar una plaza mediante un buscador o un mapa y aplicar filtros para encontrar opciones con disponibilidad inmediata o cargador para vehículos eléctricos. La plataforma también prevé valoraciones entre las partes, aunque el proyecto todavía transita sus primeros meses de actividad.

“Buscamos conectar dos situaciones: personas que necesitan encontrar un aparcamiento y plazas de garajes que permanecen vacías durante algún tiempo”, señalaron López y González a Ideal. Los creadores indicaron que orientan a los propietarios sobre el precio a partir de un análisis de las tarifas de cada zona y de los aparcamientos públicos cercanos.

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Llaves, mandos y acceso a los garajes comunitarios

La entrada a garajes comunitarios plantea uno de los principales desafíos para este tipo de alquileres. Muchos edificios requieren llave, mando a distancia o código de acceso, por lo que Nodpark propone alternativas que eviten modificar las instalaciones comunes.

Una de ellas consiste en usar cajetines de seguridad portátiles con código, similares a los empleados en alojamientos turísticos, donde el propietario puede dejar el mando para el usuario que reservó la plaza. Los responsables también desarrollan un prototipo de dispositivo que permite accionar la puerta desde el teléfono móvil sin realizar obras en el garaje.

Pelea por una plaza de aparcamiento en las puertas de un hospital.

El aparato se instala dentro de una caja compacta que puede ubicarse en la propia plaza. Su eficacia depende de que la señal del mando alcance la puerta del recinto desde ese punto. Si no fuera posible, los creadores plantean instalarlo en una plaza más cercana al acceso, siempre con autorización de su dueño. Las tarifas publicadas oscilan entre 1,50 euros y 12 euros por hora, según el lugar y las condiciones del estacionamiento.

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La expansión de Nodpark dependerá de que consiga reunir una base amplia de propietarios y conductores. Sus fundadores prevén ampliar la actividad a otras ciudades si la recepción inicial en Granada, Málaga y Sevilla permite consolidar el servicio.