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Jesús quería llevar 20 kilos de coca y meta a Corea del Sur pero fue detenido en el aeropuerto de CDMX

La sustancia contenida en esos paquetes resultó ser clorhidrato de metanfetamina, con una masa reportada de 17 mil kilos 878.9 gramos, también encontraron siete envoltorios con polvo blanco que correspondía a clorhidrato de cocaína y cuya masa fue de 5 mil kilos 042.9 gramos

Jesús pretendía llevar estupefacioentes en maletas pero fue descubierto por policías del Aeropuerto de Ciudad de México Foto: FGR
Jesús pretendía llevar estupefacioentes en maletas pero fue descubierto por policías del Aeropuerto de Ciudad de México Foto: FGR
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Jesús “N” fue vinculado a proceso por presuntamente intentar transportar narcóticos a Corea del Sur desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras ser detenido el pasado 29 de octubre con paquetes de cocaína y metanfetamina ocultos en una maleta y una mochila.

La FGR informó que el imputado enfrentó una investigación por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de transporte. El cargamento quedó bajo resguardo de las autoridades federales después de una revisión preventiva en inmediaciones del AICM.

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Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana inspeccionaron el equipaje que pertenecía a Jesús “N”. En el interior localizaron 16 paquetes envueltos en plástico transparente con polvo blanco.

La sustancia contenida en esos paquetes resultó ser clorhidrato de metanfetamina, con una masa reportada de 17 mil kilos 878.9 gramos. Las autoridades también encontraron siete envoltorios con polvo blanco que correspondía a clorhidrato de cocaína y cuya masa fue de 5 mil kilos 042.9 gramos.

El sujeto pretendia viajar a Corea del sur pero al pasar por la revisión obligatoria fue detenido por la policía Foto: FGR
El sujeto pretendia viajar a Corea del sur pero al pasar por la revisión obligatoria fue detenido por la policía Foto: FGR

El juez ordenó prisión preventiva en el Reclusorio Sur

El Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, presentó los elementos que permitieron obtener la vinculación a proceso. La indagatoria se centró en la posible participación del detenido en el traslado de los narcóticos hacia territorio asiático.

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Un juez de control dictó prisión preventiva como medida cautelar contra Jesús “N”. El acusado fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde permaneció mientras avanzaba el proceso judicial.

El juzgador estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El expediente derivó de la detención ocurrida en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, identificado también como AICM.

Las autoridades federales estimaron que el aseguramiento representó una afectación económica superior a 9 millones de pesos para la estructura operativa y logística de los grupos delictivos. El decomiso incluyó sustancias que presuntamente serían enviadas fuera del país mediante la terminal aérea capitalina.

El AICM acumuló decomisos en carga, paquetería y equipaje

El 28 de octubre de 2026, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con Semar y la SSPC, aseguró 10 kilos de metanfetamina en la Aduana del AICM. La droga estaba oculta en compartimentos de una máquina para carpintería que tenía como destino Australia.

El hallazgo ocurrió durante la revisión de un embarque de exportación declarado como una máquina trompo para carpintería. Una inspección no intrusiva mediante rayos X y el apoyo de un binomio canino permitieron localizar 10 bolsas con una sustancia ajena a los componentes originales de la maquinaria.

A mediados de septiembre de 2026, personal de la Secretaría de Marina y Aduanas de México aseguró aproximadamente una tonelada de café contaminado con cocaína en la terminal de carga. La detección se realizó mediante tecnología no intrusiva y binomios caninos.

En agosto de 2026 se reportó el aseguramiento de 245 kilos de metanfetamina ocultos en ocho contenedores. En ese mismo mes, el binomio canino Max IV detectó 18 paquetes de hoja de coca en el equipaje de una pasajera procedente de Perú.

El Gabinete de Seguridad informó en julio de 2026 que, entre 2025 y mediados de ese año, se habían acumulado más de 400 kilogramos de narcóticos decomisados en más de 200 envíos internacionales de carga y paquetería dentro del AICM.

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