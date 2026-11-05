Estados Unidos

Melania Trump reunió en la Casa Blanca a enviados rusos y ucranianos para impulsar un alto el fuego "más duradero"

La cita se celebró días antes de las conversaciones trilaterales de paz previstas para la próxima semana en Abu Dabi, donde participarán delegados de Estados Unidos, Rusia y Ucrania

Melania Trump habla tras la reunión con representantes de Rusia y Ucrania, en la Casa Blanca, el 5 de noviembre de 2026. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Melania Trump habla tras la reunión con representantes de Rusia y Ucrania, en la Casa Blanca, el 5 de noviembre de 2026. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
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Melania Trump recibió este jueves en la Casa Blanca a representantes de Moscú y de Kiev en un encuentro inédito, en el que llamó a transformar el alto el fuego logrado en Oleshky en una tregua “más duradera”.

La cita reunió al enviado especial de Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, con una delegación ucraniana integrada por el defensor del Pueblo, Dmitró Lubinets, y el legislador David Arakhamia. Se produjo días antes de las conversaciones trilaterales previstas para el 10 y el 11 de noviembre en Abu Dabi, donde delegados de Estados Unidos, Rusia y Ucrania buscarán avanzar hacia un acuerdo de paz.

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“Ahora debemos tener la misma valentía que mostramos en Oleshky para encontrar puntos en común mediante la preocupación compartida por el sufrimiento de las personas inocentes”, sostuvo la primera dama ante periodistas. “Juntos podemos crear algo más duradero que un alto el fuego temporal”, agregó.

Representantes de Rusia y Ucrania en la Casa Blanca, el 5 de noviembre de 2026.(REUTERS/Elizabeth Frantz)
Representantes de Rusia y Ucrania en la Casa Blanca, el 5 de noviembre de 2026.(REUTERS/Elizabeth Frantz)

La ciudad ucraniana de Oleshky, ubicada en la región de Jersón bajo control ruso, fue el escenario de una tregua que rigió desde el 27 de octubre hasta el final del día del domingo 1 de noviembre. Según precisó Melania, durante ese lapso se coordinó asistencia humanitaria y se concretó la evacuación de casi 800 personas, junto con tareas de desminado en las rutas de acceso.

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Al respecto, señaló que su participación incluyó “cada etapa de la planificación” del operativo, con la revisión de imágenes aéreas, la evaluación de hospitales y el relevamiento de vías de circulación. “Hemos elegido la humanidad sobre la guerra”, remarcó.

Sobre la cooperación entre ambos mandatarios para lograr la tregua, Melania sostuvo: “El alto el fuego en Oleshky no habría sido posible sin el presidente Putin y sin el presidente Zelensky. Su cooperación sienta un precedente significativo para avanzar hacia la paz en toda la región”.

Durante la reunión, entregó a ambas delegaciones cartas personales dirigidas a Putin y a Volodímir Zelensky. Las dos partes, por su lado, le hicieron llegar gestos de reconocimiento. Dmitriev le obsequió, en nombre del mandatario ruso, un dibujo de corazones rosas realizado por una niña de la localidad, con la frase “Amo a Melania”, y señaló que la menor “decidió vivir con su familia en Rusia”, en referencia a la controversia por los niños ucranianos trasladados a territorio ruso. El enviado agradeció además la mediación de la primera dama en el acuerdo y en la reunificación de menores separados por la guerra, aunque aclaró que por ahora Moscú no contempla replicar ese tipo de operativo en otras zonas del conflicto.

Melania Trump recibe de Kirill Dmitriev un dibujo hecho por una niña evacuada de Oleshky, durante el encuentro con representantes de Rusia y Ucrania en la Casa Blanca, el 5 de noviembre de 2026. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Melania Trump recibe de Kirill Dmitriev un dibujo hecho por una niña evacuada de Oleshky, durante el encuentro con representantes de Rusia y Ucrania en la Casa Blanca, el 5 de noviembre de 2026. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Zelensky, en tanto, condecoró a la primera dama con la Orden en primer grado de la Princesa Olga, distinción estatal reservada exclusivamente a mujeres, que le entregó personalmente Lubinets. El reconocimiento destacó “su valiente corazón, por salvar a nuestra gente y por lograr el retorno de los niños ucranianos”.

En octubre de 2025, Melania reveló que había establecido un canal de comunicación secreto con Putin para reunir a los niños separados por la guerra. Desde entonces, desempeña un papel diplomático cada vez más activo en el conflicto, mientras Donald Trump impulsa su candidatura al Premio Nobel de la Paz pese a que todavía no logró cumplir la promesa que hizo al asumir el cargo, en enero de 2025, de terminar la guerra en 24 horas.

La reunión tuvo lugar apenas dos días después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata recuperó el control del Congreso, un resultado que podría traducirse en mayor presión sobre decisiones de la administración Trump vinculadas a Ucrania.

Zelensky confirmó que, antes del viaje a Abu Dabi, mantuvo una conversación de una hora y media con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. El Kremlin, por su parte, expresó su expectativa de que Washington continúe impulsando las negociaciones pese al revés electoral republicano, y agregó que avanzan los preparativos de un encuentro entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de APEC, prevista para el 18 y el 19 de noviembre en Shenzhen, China.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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