Colombia

Por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, Fiscalía juzgará como reos ausentes a los cabecillas de la Segunda Marquetalia

La condición de prófugos de Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez; José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever; Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, entre otros, ha impedido que las autoridades completen ese procedimiento por las vías ordinarias

Fiscalía insiste en que el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue un magnicidio político y avanza en acusaciones formales - crédito Colprensa
Fiscalía juzgará como reo ausente a los cabecillas de la Segunda Marquetalia por el magnicdio de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa
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La Fiscalía General de la Nación avanza hacia la imputación en ausencia de varios integrantes de la Segunda Marquetalia por el atentado contra el senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. El ataque, ejecutado por un menor de edad, le causó heridas que derivaron en su muerte semanas después.

La investigación atribuye a esa disidencia la orden para cometer el crimen. Sin embargo, más de un año después del hecho, los presuntos responsables intelectuales no han sido formalmente imputados debido a las dificultades para hacerles llegar una notificación judicial.

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La Fiscalía publicará emplazamientos para avanzar con la audiencia

El ente acusador publicará los emplazamientos para convocar a audiencia a los señalados. Si no comparecen, buscará que se les declare personas ausentes y que la diligencia continúe bajo esa figura procesal, según informó Semana.

La lista de los mencionados en el expediente incluye a Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez; José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever; Kendry Téllez Álvarez, alias Yako; Gener García Molina, alias Jhon 40; Jhon Jairo Bedoya, alias Rumba; Alberto Cruzlobo, alias Enrique Marulanda, y Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo.

La notificación es un requisito previo para la imputación. El paradero de varios de los dirigentes de la organización y su condición de prófugos han impedido, hasta ahora, que las autoridades completen ese procedimiento por las vías ordinarias.

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El caso podría recibir la calificación de imprescriptible

La Fiscalía también evalúa la posibilidad de solicitar que el asesinato de Uribe Turbay sea considerado imprescriptible - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
La Fiscalía también evalúa la posibilidad de solicitar que el asesinato de Uribe Turbay sea considerado imprescriptible - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La Fiscalía también evalúa la posibilidad de solicitar que el asesinato de Uribe Turbay sea considerado imprescriptible, de acuerdo con la información publicada por la revista. Esa definición evitaría que el paso del tiempo extinga la posibilidad de investigar y juzgar el caso.

La valoración tendría en cuenta el impacto del homicidio, pues era senador del Centro Democrático y aspiraba a la Presidencia cuando fue atacado. Los investigadores trabajan sobre nuevas pistas relacionadas con quienes habrían participado en la planeación del atentado, además de la estructura que, conforme a la investigación, ejecutó el ataque en Bogotá.

La eventual imputación en ausencia definiría el siguiente paso procesal frente a los dirigentes señalados y permitiría que la investigación judicial continúe sin que su comparecencia física sea un requisito inmediato.

Las nuevas pistas del magnicidio de Migeel Uribe Turbay

"John 40", cabecilla de la Segunda Marquetalia, habría pagado $5.000 millones para ejecutar el atentado - crédito Colprensa
"John 40", cabecilla de la Segunda Marquetalia, habría pagado $5.000 millones para ejecutar el atentado - crédito Colprensa

Géner García Molina, alias John 40, presuntamente financió y coordinó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay con una bolsa total de $5.000.000.000, según información entregada a la Fiscalía General de la Nación y a la familia del político. La versión en poder del ente investigativo vincula al mando de la Segunda Marquetalia tanto con la planeación como con la obtención de los recursos para el hecho.

Los datos de un informe al que accedió Semana proceden de una persona relacionada con ese grupo armado que busca beneficios judiciales y cobrar las recompensas ofrecidas por García Molina, alias John 40 e “Iván Márquez”. La nueva denuncia desplaza el foco que hasta ahora recaía sobre José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever, a quien se le atribuía un papel central pese a que no hay pruebas de su supuesta muerte en combate.

La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que las órdenes contra Iván Márquez y Zarco Aldinever incluyen solicitud de búsqueda a través de Interpol- crédito REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que las órdenes contra Iván Márquez y Zarco Aldinever incluyen solicitud de búsqueda a través de Interpol- crédito REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Según la denuncia, el dinero ingresaba a los campamentos por medio de alias el Viejo, capturado el 27 de octubre de 2025 en la vereda Brisas del Güéjar, en Puerto Lleras, Meta, informó la revista.

La fuente también habló de una reunión en Venezuela, en un campamento de Luciano Marín Arango o alias Iván Márquez, a la que habrían asistido el “Zarco Aldinever” y “John 40”. Otras tres reuniones se habrían realizado en un campamento de García Molina en Carurú, zona por la que presuntamente se desplaza en cuatrimotos anfibias adquiridas en Bogotá y enviadas hacia Vaupés.

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