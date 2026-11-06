Iván Duque confesó que lloró en lo que consideró uno de los momentos más complicados durante su presidencia: “Nervios, presión y ansiedad por lo que seguía”

Iván Duque reveló el momento más difícil de su Presidencia durante la pandemia - crédito REUTERS/Vannessa Jiménez

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El expresidente Iván Duque recordó uno de los episodios que, según afirmó, más lo afectó durante su paso por la Casa de Nariño: la decisión de decretar el aislamiento preventivo obligatorio en marzo de 2020 ante el avance de la pandemia de covid-19.

Durante una conversación con el actor Juan Pablo Raba, aseguró que lloró antes de anunciar la medida al país, consciente del impacto que tendría para familias que dependían de sus ingresos diarios.

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Duque, que gobernó Colombia entre 2018 y 2022, participó en el pódcast Los hombres sí lloran, donde habló sobre su vida familiar, sus reflexiones acerca de la salud mental y las presiones que enfrentó al ocupar la Presidencia. En ese espacio, relató que la emergencia sanitaria le exigió tomar determinaciones que consideraba necesarias, aunque también le generaban angustia por sus consecuencias sociales y económicas.

El exmandatario recordó una llamada que recibió de una comerciante a la que conocía y que se dedicaba a enmarcar cuadros, afiches y cartas. Según contó, la mujer le preguntó si el Gobierno planeaba ordenar el cierre y le expresó su preocupación porque una suspensión de actividades la dejaría sin sustento en poco tiempo.

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“Me llamó y me dice: ‘¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted nos va a encerrar?’. Yo le dije que no le podía contestar. Entonces me respondió: ‘Si usted cierra, yo me quedo sin trabajo y en una semana y media no tenemos qué comer’”, relató Iván Duque.

El exjefe de Estado explicó que esa conversación permaneció en su mente cuando preparó el discurso con el que anunciaría las restricciones. Aseguró que escribió a mano el mensaje que pronunció esa noche y que todavía conserva el documento enmarcado en su oficina.

“Ese día, cuando me tocó sentarme a escribir el discurso, recordé esa llamada y se me encharcaron los ojos. Uno toma decisiones fuertes, uno está en la fortaleza institucional, pero en el fondo tiene el alma amargada porque está tomando una decisión que sabe que es correcta, pero que va a tener efectos muy difíciles en la vida de los demás”, señaló.

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Duque indicó que, antes de dirigirse al país, se reunió con la vicepresidenta de entonces, el ministro de Salud y representantes de asociaciones médicas. También dijo que apeló a su fe para enfrentar la responsabilidad que suponía ordenar el cierre en un escenario marcado por la incertidumbre, cuando todavía no había vacunas disponibles y se desconocía la duración de la crisis sanitaria.

“Lloré antes de salir a dar ese discurso. Le hablo al país y esa noche subo a la casa, se me encharcan los ojos. Era una conjunción entre nervios, presión y ansiedad por lo que seguía”, afirmó el expresidente.

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Durante el anuncio, Duque pidió a las familias que tuvieran posibilidad de ayudar a otras personas en situación de necesidad. Según sostuvo, ese llamado dio paso a la campaña Ayudar nos hace bien, una iniciativa que, de acuerdo con su relato, reunió recursos públicos, privados y donaciones ciudadanas para distribuir más de 20 millones de paquetes alimentarios.

El exmandatario consideró que ese fue uno de los momentos en que los colombianos lograron unirse alrededor de un propósito común, pese a las diferencias políticas y sociales que atravesaba el país.

Duque habló sobre la impopularidad, el poder y la salud mental

Juan Pablo Raba le preguntó al expresidente cómo protegió su salud mental durante un mandato que estuvo atravesado por la pandemia, la polarización y las críticas a su administración. Duque respondió que una de sus principales lecciones fue aprender a tomar decisiones difíciles sin depender de la aprobación pública.

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“Perderle el miedo a la impopularidad es importante. Saber que tomar decisiones difíciles te va a exponer a la impopularidad. Cuando le pierdes miedo a eso, eres libre y sabes tomar mejores decisiones”, sostuvo.

También habló sobre los riesgos del poder y afirmó que debe ejercerse con límites. “El poder es adictivo y peligrosamente adictivo. Uno tiene que saber utilizarlo, mantener distancia y entender las libertades y las órbitas de los otros”, señaló.

Duque agregó que su familia fue un punto de equilibrio durante su paso por la Presidencia. En particular, destacó el papel de su esposa, María Juliana Ruiz, a quien describió como su “centro de gravedad” durante los años en que estuvo al frente del Gobierno.

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