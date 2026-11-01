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Ucrania afirmó que concluyó el alto el fuego en Oleshky, ciudad devastada por la guerra, tras la evacuación de cientos de civiles

Mediada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, la tregua humanitaria permitió entregar ayuda y sacar a quienes quisieron irse de la ciudad ocupada por Rusia. Según Kiev, quedaban entre 1.700 y 2.000 personas

Residentes evacuados durante una misión humanitaria de la ciudad de Oleshki, ocupada por Rusia, regresan a territorio controlado por Ucrania, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar no revelado, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Residentes evacuados durante una misión humanitaria de la ciudad de Oleshki, ocupada por Rusia, regresan a territorio controlado por Ucrania, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar no revelado, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
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La tregua humanitaria en Oleshky, ciudad del sur de Ucrania ocupada por Rusia, terminó este domingo. El defensor del Pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, confirmó que el alto el fuego, vigente desde el 27 de octubre, “ha concluido”, y lo calificó de “importante paso en nuestros esfuerzos humanitarios conjuntos”.

El cese de hostilidades entró en vigor a las 3:00 (Kiev) / 4:00 (Moscú) del 27 de octubre y debía durar hasta las 22:59 del 1 de noviembre. Lubinets informó que ninguna de las partes lo violó durante las primeras 75 horas. En una rueda de prensa conjunta con su homóloga rusa, Yana Lantratova, afirmó que era la primera vez desde 2022 que un alto el fuego se sostenía tanto tiempo en un tramo tan largo del frente.

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Oleshky está en la orilla izquierda del río Dniéper, frente a Jersón, y está bajo control ruso desde los primeros días de la invasión a gran escala de febrero de 2022. Antes de la guerra tenía unos 24.000 habitantes. Las autoridades ucranianas calculan que quedaban entre 1.700 y 2.000 cuando empezó la tregua, en su mayoría ancianos. La Casa Blanca describió una población con electricidad limitada, caminos minados y ataques militares regulares.

Ucrania trabaja en una salida para esos civiles desde finales de febrero, según Lubinets. El 15 de mayo, Kiev y Moscú negociaron la evacuación de unos 6.000 habitantes de Oleshky y de localidades vecinas, entre ellos hasta 200 niños. El proceso avanzó realmente en septiembre, según el propio Lubinets, gracias a la mediación de Melania Trump.

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El 23 de octubre, la Casa Blanca anunció que la primera dama había logrado un acuerdo entre ambos países. La Comisión Europea y el papa León XIV habían pedido antes a Rusia que dejara entrar la ayuda y salir a los residentes. Melania Trump anunció después que la tregua se extendía a la región de Jersón para garantizar el paso seguro de los convoyes. Lubinets y Lantrátova comunicaron que ambos bandos habían terminado de desminar las rutas.

Dmytro y Larysa, residentes evacuados durante una misión humanitaria de la ciudad de Oleshki, ocupada por Rusia, reaccionan al regresar a territorio controlado por Ucrania, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar no revelado el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Dmytro y Larysa, residentes evacuados durante una misión humanitaria de la ciudad de Oleshki, ocupada por Rusia, reaccionan al regresar a territorio controlado por Ucrania, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar no revelado el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

El plan, según Lubinets, tenía tres fases: el alto el fuego, la entrega de alimentos, agua y medicinas, y la evacuación de quienes quisieran irse. Esta última empezó el viernes 30 de octubre. Lubinets viajó a Oleshky para acompañar a los evacuados. Según detalló él mismo, se prepararon 25 autobuses con 750 plazas en total y ambulancias para quienes tenían movilidad reducida.

Los civiles viajaron en autobús hasta Anapa, en el sur de Rusia, según el Ministerio de Defensa ruso. Desde allí volaron a Homel, en Bielorrusia, y siguieron por carretera hasta la frontera ucraniana, que cruzaron el sábado 31 de octubre por la región de Chernígov. Voluntarios de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y World Central Kitchen los esperaban con comida y ayuda, y varios evacuados se reencontraron allí con sus familiares.

Los residentes podían elegir entre Ucrania, Rusia o quedarse en la ciudad. Lantratova informó que otros autobuses llevaron a quienes querían vivir en Rusia. Las autoridades ucranianas no han divulgado cuántas personas salieron y limitaron los detalles de la ruta para proteger a quienes se quedaron y a futuras misiones. El presidente Volodímir Zelensky había dicho antes que ignoraba qué elegirían los vecinos y que a ellos les resultaría más fácil desplazarse hacia el interior del territorio ocupado.

En Jersón, al otro lado del Dniéper, miles de vecinos que se habían ido de la ciudad regresaron durante la tregua para revisar sus casas y recoger pertenencias, según el diario Kyiv Independent.

Lubinets anunció una rueda de prensa para el lunes 2 de noviembre, en la que dará detalles de la operación.

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