Victoria Federica se posiciona tras la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey: viaja a Perú para apoyar al torero

Victoria Federica y Tana Rivera en Madrid. (Europa Press)

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Victoria Federica ha cruzado el Atlántico para estar al lado de Andrés Roca Rey en una cita muy especial para el torero. La hija de la infanta Elena se encuentra en Lima, Perú, donde el diestro ha iniciado la temporada taurina en su tierra natal con una doble comparecencia en la Feria del Señor de los Milagros. Un viaje que ha despertado interés por el momento en el que se produce: el de los rumores de ruptura entre el peruano y Tana Rivera, con quien mantiene una relación desde hace tiempo.

La nieta de Juan Carlos I no ha viajado sola. Según avanzó Libertad Digital, y amplió después Fiesta, la acompaña su amiga María García de Jaime. En el programa de Telecinco se desveló la identidad de la persona del entorno del torero que había viajado desde España hasta Perú para apoyarlo: “No es Tana y es Victoria Federica”, explicaron.

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Victoria Federica está en Perú, según ha desvelado en sus redes sociales. (Instagram @vicmabor)

Roca Rey ha vivido un fin de semana destacado en la capital peruana, donde ha protagonizado un doblete en la feria taurina y ha agotado las localidades para ambas citas. En declaraciones a OneToro TV, el matador se mostró orgulloso de torear en casa y del momento que atraviesa la tauromaquia en el país. “Es un gusto estar en mi tierra, con la plaza llena de gente en todas las corridas”, afirmó, antes de defender el crecimiento de la afición peruana y el futuro de la fiesta.

Una amistad que va más allá de Tana Rivera

La presencia de Victoria Federica en Lima cobra especial relevancia por la estrecha relación que mantiene con Roca Rey. Ambos forman parte del mismo círculo de amigos y, durante los últimos años, la hija de la infanta Elena ha compartido numerosos planes con el torero y con Tana Rivera. Su cercanía con el diestro llegó incluso a alimentar rumores sobre una posible historia sentimental entre ellos.

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El periodista Iván Reboso, colaborador de Fiesta, aseguró que, según fuentes cercanas, Victoria estaría actualmente más próxima al torero que a la hija de Eugenia Martínez de Irujo. También apuntó que ambos habrían tenido un breve acercamiento en el pasado, aunque no llegaron a consolidar una relación. El propio Roca Rey se pronunció sobre estas especulaciones en una entrevista: “A Victoria Federica la quiero y la admiro, pero no somos pareja, somos buenos amigos”.

Victoria Federica acompaña a Roca Rey en Perú en plena nueva etapa tras su ruptura con Tana Rivera. (Europa Press)

Las imágenes difundidas durante el viaje reflejan, además, la buena sintonía de Victoria con el entorno familiar del matador. La joven ha aparecido junto a María Mercedes Valdez, madre del torero, sus tías y Anahí Carrera, pareja de Juan José Roca Rey. Una acogida que evidencia que mantiene una relación cercana con la familia del diestro.

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Las palabras de Tana Rivera sobre su relación

Mientras Victoria acompaña al torero en Perú, Tana Rivera se ha pronunciado en España sobre los rumores que apuntan a una posible separación. La joven, que acaba de cumplir 27 años, acudió a un evento de la joyería Rabat y respondió a las preguntas sobre su situación sentimental sin confirmar ni desmentir una ruptura.

“Realmente Andrés y yo nos queremos muchísimo y estamos los dos muy bien, y eso es lo importante”, aseguró, poniendo el acento en el cariño que todavía los une. Por ahora, sus palabras no despejan las dudas sobre el estado de la relación.

Andrés Roca Rey. (Infobae Perú)

Victoria Federica, por su parte, ha viajado sin su pareja, Jorge Navalpotro, con quien lleva cerca de un año. Su presencia en Perú sitúa de nuevo en primer plano su amistad con Roca Rey, aunque el viaje, por sí solo, no confirma que haya tomado partido en la situación sentimental del torero.

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