Trump afirmó que EEUU resolverá “muy pronto” el conflicto con Irán: “O llegan a un acuerdo, o nosotros pondremos fin a esto”

De cara a las elecciones de medio término, Trump encabezó un acto de campaña en Dubuque, Iowa (REUTERS/Vincent Alban)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán terminará “muy pronto”, mediante un acuerdo o una nueva ofensiva estadounidense, mientras Teherán advirtió que no aceptará que Washington imponga los plazos ni las condiciones de un eventual desenlace.

“La única razón por la que aún no hemos acabado con Irán es porque quiero ser amable. Quiero intentar salvar todas esas vidas si puedo (...) Pero, llegado un momento, tendremos que darles un golpe contundente”, manifestó durante un acto de campaña en Iowa, en el que además comentó que mantuvo una conversación telefónica con Benjamin Netanyahu sobre el conflicto con la República Islámica.

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El presidente norteamericano reveló la charla que tuvo con el premier israelí luego de que el portal Axios informara este fin de semana que Netanyahu habría instado a Trump a atacar a Teherán inmediatamente después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo martes.

Al margen del acto de campaña, Trump también fue consultado sobre este tema por la Right Side Broadcasting Network: “Hemos obtenido una victoria tan grande que terminaremos esto muy pronto, de una manera u otra. O ellos llegan a un acuerdo, o nosotros pondremos fin a esto. Terminarlo, supongo que se podría decir, quizá sea el camino fácil”.

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Trump dijo que podría terminar el conflicto con Irán "muy rápidamente" (REUTERS/Vincent Alban)

El sábado el mandatario estadounidense había deslizado la posibilidad de ampliar las operaciones militares al referirse a instalaciones que, según dijo, todavía requieren atención: “Todavía tenemos que ocuparnos de uno o dos sitios, diría, pero podemos hacerlo en 10 minutos”.

Trump también mencionó Pickaxe Mountain, un supuesto complejo nuclear subterráneo iraní, como uno de los lugares bajo observación. “Probablemente podrían mirar Pickaxe Mountain, y hay que ocuparse de eso. Podemos hacer todo muy rápido”, afirmó.

La posición estadounidense contrasta con la lectura que hacen las autoridades iraníes sobre una futura escalada. El portavoz del Ejército Mohammad Akraminia sostuvo ante la televisión estatal que un nuevo conflicto no quedaría bajo control de Washington: “Una posible guerra futura podría durar más que el conflicto anterior, y el presidente estadounidense no estaría en condiciones de dictar el momento ni las condiciones de su final”.

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Por su parte, el portavoz de los Guardianes de la Revolución Hossein Mohebbi reforzó la advertencia iraní sobre el alcance de una confrontación. “En un conflicto con Estados Unidos no hay limitaciones geográficas; se ha definido un amplio teatro para infligir daños al enemigo”, dijo el sábado a la televisión estatal.

El ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi planteó que Teherán mantiene dos vías abiertas frente a la presión militar. “Esperamos que la otra parte actúe con racionalidad y elija la diplomacia”, señaló a la agencia oficial IRNA, tras afirmar que Irán sigue preparado tanto para la defensa como para la negociación.

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El régimen iraní no cede en sus exigencias para reabrir el estrecho de Ormuz (CENTCOM)

El jefe de seguridad iraní Mohsen Rezaei reveló que recibió una carta del vicepresidente estadounidense JD Vance para reactivar las conversaciones. Rezaei dijo que percibió un cambio positivo en el tono de Washington, aunque todavía no respondió al mensaje.

Teherán exige el descongelamiento de sus activos en el exterior, el fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos, el levantamiento de las sanciones vigentes desde hace años y el cierre de la guerra en todos los frentes. Rezaei recordó la posición iraní ante esas condiciones: “Ni se reabrirá el estrecho de Ormuz ni habrá negociaciones”.

La República Islámica sostiene que controla el estrecho de Ormuz, una vía central para el comercio mundial de energía, desde el inicio de la guerra. El país ha atacado de forma reiterada a embarcaciones que intentaron atravesarlo sin su autorización, mientras Estados Unidos impuso un contrabloqueo naval a los puertos iraníes.

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El asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos Anwar Gargash dijo en una conferencia en Manama que su país espera un avance diplomático, aunque se prepara para otro escenario. “Esperamos que haya un avance diplomático. No es interés de la región atravesar otra ronda, pero también, como hemos demostrado antes, estamos preparados para lo peor”, afirmó.

La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Durante la fase más intensa, Irán respondió con misiles y drones en distintos puntos de la región, mientras grupos armados aliados de Teherán se sumaron a los enfrentamientos en Líbano y Yemen.

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