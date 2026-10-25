Clima en México: el mapa de estados con heladas y descenso de temperatura para la tarde de hoy 25 de octubre

ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 31 DE MARZO DE 2026.- El Volcán Xinantécatl, conocido como Nevado de Toluca, amaneció cubierto de nieve este martes debido a las bajas temperaturas y las lluvias provocadas por el frente frío número 42 en el Valle de Toluca. A pesar de que el acceso a visitantes sigue restringido, algunas personas se aventuraron a las faldas del Nevado para tomarse fotos y jugar con la nieve. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Guardar

El clima en México hoy 25 de octubre estará marcado por temperaturas bajas en zonas montañosas del norte y centro del territorio nacional, además de lluvias de distinta intensidad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango tendrán las mínimas más bajas, con valores de -5 a 0 °C.

Aunque estas temperaturas pueden favorecer condiciones de congelación, el reporte emitido no incluye un pronóstico explícito de heladas. También distingue entre el ambiente frío de la mañana y las condiciones de la tarde, cuando se espera una recuperación de la temperatura en distintas regiones.

PUBLICIDAD

El organismo anticipa ambiente fresco a templado en la Mesa Central, así como temperaturas templadas y probabilidad de chubascos en el Valle de México. En contraste, algunas entidades del noroeste y las costas mantendrán condiciones cálidas.

¿Qué estados tendrán las temperaturas más bajas hoy 25 de octubre?

El mapa de temperaturas mínimas en México contempla zonas serranas de 13 estados con valores de entre -5 y 5 °C. Estos rangos corresponden a regiones montañosas y no deben interpretarse como un pronóstico para todo el territorio de cada entidad.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional detalla el pronóstico de temperaturas mínimas en zonas serranas de México para el veinticinco de octubre de dos mil veintiséis.

La distribución prevista por el SMN es la siguiente:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango .

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En Chihuahua y Durango, el pronóstico regional señala ambiente frío a muy frío durante la mañana en áreas montañosas. Para la Mesa del Norte también se prevén bancos de niebla, que podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

PUBLICIDAD

En el occidente, las zonas altas de Jalisco y Michoacán tendrán ambiente frío y bancos de niebla por la mañana. Sin embargo, Michoacán no aparece en la lista de entidades con mínimas de 0 a 5 °C del reporte nacional.

¿Cómo estará el clima durante la tarde en el centro de México?

Durante la tarde, la Mesa Central tendrá ambiente fresco a templado, de acuerdo con el pronóstico regional. Esta zona comprende entidades como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, donde también habrá cielo nublado.

Las precipitaciones más relevantes de esta región se esperan en el sureste de Puebla, con lluvias puntuales fuertes. Para Guanajuato, Querétaro e Hidalgo se prevén chubascos, mientras que Tlaxcala y Morelos registrarán lluvias aisladas.

PUBLICIDAD

En las sierras de Oaxaca y Chiapas, el ambiente será fresco por la tarde, aunque en otras áreas del Pacífico Sur se esperan condiciones templadas a cálidas.

El reporte no establece un descenso generalizado de temperatura durante la tarde en todo México. Para la Mesa del Norte, por ejemplo, anticipa ambiente templado a cálido, después del frío matutino en zonas montañosas.

CDMX y Edomex: tarde templada con chubascos

En la Ciudad de México y el Estado de México se espera cielo nublado durante la mayor parte del día. La mañana tendrá ambiente fresco y bancos de niebla, con condiciones frías a muy frías en zonas altas.

PUBLICIDAD

Hacia la tarde, el SMN prevé ambiente templado, acompañado de lluvias con intervalos de chubascos en ambas entidades.

Para la Ciudad de México, la temperatura mínima pronosticada es de 11 a 13 °C, mientras que la máxima será de 18 a 20 °C. En Toluca, se esperan mínimas de 8 a 10 °C y máximas de 16 a 18 °C.

Los valores de 0 a 5 °C previstos para zonas serranas del Estado de México corresponden a áreas distintas del pronóstico específico para Toluca. Además, habrá viento del este de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en el Valle de México.

PUBLICIDAD

Lluvias y huracán Vance también marcarán el pronóstico de hoy

Además de las bajas temperaturas, el SMN pronostica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el este y sureste de Chihuahua, así como en el norte de Durango.

Estas precipitaciones estarán relacionadas con la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la corriente en chorro subtropical.

Por su parte, el huracán Vance se localizará al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes en zonas del occidente y sur del país, además de viento y oleaje elevado.

PUBLICIDAD

En las costas de Michoacán y Guerrero se esperan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y olas de 4 a 5 metros. El organismo advierte que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.