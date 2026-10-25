México

Clima en México: el mapa de estados con heladas y descenso de temperatura para la tarde de hoy 25 de octubre

El SMN prevé temperaturas de hasta -5 °C en zonas serranas de tres estados y ambiente fresco a templado durante la tarde en el centro del país

ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 31 DE MARZO DE 2026.- El Volcán Xinantécatl, conocido como Nevado de Toluca, amaneció cubierto de nieve este martes debido a las bajas temperaturas y las lluvias provocadas por el frente frío número 42 en el Valle de Toluca. A pesar de que el acceso a visitantes sigue restringido, algunas personas se aventuraron a las faldas del Nevado para tomarse fotos y jugar con la nieve. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 31 DE MARZO DE 2026.- El Volcán Xinantécatl, conocido como Nevado de Toluca, amaneció cubierto de nieve este martes debido a las bajas temperaturas y las lluvias provocadas por el frente frío número 42 en el Valle de Toluca. A pesar de que el acceso a visitantes sigue restringido, algunas personas se aventuraron a las faldas del Nevado para tomarse fotos y jugar con la nieve. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
Guardar

El clima en México hoy 25 de octubre estará marcado por temperaturas bajas en zonas montañosas del norte y centro del territorio nacional, además de lluvias de distinta intensidad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango tendrán las mínimas más bajas, con valores de -5 a 0 °C.

Aunque estas temperaturas pueden favorecer condiciones de congelación, el reporte emitido no incluye un pronóstico explícito de heladas. También distingue entre el ambiente frío de la mañana y las condiciones de la tarde, cuando se espera una recuperación de la temperatura en distintas regiones.

PUBLICIDAD

El organismo anticipa ambiente fresco a templado en la Mesa Central, así como temperaturas templadas y probabilidad de chubascos en el Valle de México. En contraste, algunas entidades del noroeste y las costas mantendrán condiciones cálidas.

¿Qué estados tendrán las temperaturas más bajas hoy 25 de octubre?

El mapa de temperaturas mínimas en México contempla zonas serranas de 13 estados con valores de entre -5 y 5 °C. Estos rangos corresponden a regiones montañosas y no deben interpretarse como un pronóstico para todo el territorio de cada entidad.

Mapa de México con entidades federativas coloreadas en azul oscuro, azul claro y gris junto a un listado de rangos de temperatura y texto explicativo
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional detalla el pronóstico de temperaturas mínimas en zonas serranas de México para el veinticinco de octubre de dos mil veintiséis.

La distribución prevista por el SMN es la siguiente:

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En Chihuahua y Durango, el pronóstico regional señala ambiente frío a muy frío durante la mañana en áreas montañosas. Para la Mesa del Norte también se prevén bancos de niebla, que podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

PUBLICIDAD

En el occidente, las zonas altas de Jalisco y Michoacán tendrán ambiente frío y bancos de niebla por la mañana. Sin embargo, Michoacán no aparece en la lista de entidades con mínimas de 0 a 5 °C del reporte nacional.

¿Cómo estará el clima durante la tarde en el centro de México?

Durante la tarde, la Mesa Central tendrá ambiente fresco a templado, de acuerdo con el pronóstico regional. Esta zona comprende entidades como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, donde también habrá cielo nublado.

Las precipitaciones más relevantes de esta región se esperan en el sureste de Puebla, con lluvias puntuales fuertes. Para Guanajuato, Querétaro e Hidalgo se prevén chubascos, mientras que Tlaxcala y Morelos registrarán lluvias aisladas.

En las sierras de Oaxaca y Chiapas, el ambiente será fresco por la tarde, aunque en otras áreas del Pacífico Sur se esperan condiciones templadas a cálidas.

El reporte no establece un descenso generalizado de temperatura durante la tarde en todo México. Para la Mesa del Norte, por ejemplo, anticipa ambiente templado a cálido, después del frío matutino en zonas montañosas.

CDMX y Edomex: tarde templada con chubascos

En la Ciudad de México y el Estado de México se espera cielo nublado durante la mayor parte del día. La mañana tendrá ambiente fresco y bancos de niebla, con condiciones frías a muy frías en zonas altas.

Hacia la tarde, el SMN prevé ambiente templado, acompañado de lluvias con intervalos de chubascos en ambas entidades.

Para la Ciudad de México, la temperatura mínima pronosticada es de 11 a 13 °C, mientras que la máxima será de 18 a 20 °C. En Toluca, se esperan mínimas de 8 a 10 °C y máximas de 16 a 18 °C.

Los valores de 0 a 5 °C previstos para zonas serranas del Estado de México corresponden a áreas distintas del pronóstico específico para Toluca. Además, habrá viento del este de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en el Valle de México.

Lluvias y huracán Vance también marcarán el pronóstico de hoy

Además de las bajas temperaturas, el SMN pronostica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el este y sureste de Chihuahua, así como en el norte de Durango.

Estas precipitaciones estarán relacionadas con la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la corriente en chorro subtropical.

Por su parte, el huracán Vance se localizará al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes en zonas del occidente y sur del país, además de viento y oleaje elevado.

En las costas de Michoacán y Guerrero se esperan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y olas de 4 a 5 metros. El organismo advierte que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Temas Relacionados

ClimaMéxicoTemperaturaMapamexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Mexicanos en Canadá: la provincia que busca restringir derechos de trabajadores migrantes

Alberta votó por más control migratorio y podría restringir servicios a residentes temporales. Esto es lo que debe saber México

Mexicanos en Canadá: la provincia que busca restringir derechos de trabajadores migrantes

Carne picada con brócoli: la receta keto rica en proteínas ideal para un menú bajo en carbohidratos

Una combinación de carne y vegetales permite preparar una comida versátil, con pocos carbohidratos y adaptable a diferentes preferencias

Carne picada con brócoli: la receta keto rica en proteínas ideal para un menú bajo en carbohidratos

Denuncian al exjugador del América ‘Mono’ Osuna por presunto maltrato animal contra el perrito ‘Tlacoyo’

El documento habría incluido a quienes resultaran responsables del cuidado, producción y custodia de los animales del reality de TV Azteca

Denuncian al exjugador del América ‘Mono’ Osuna por presunto maltrato animal contra el perrito ‘Tlacoyo’

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 25 de octubre: cerrada la circulación en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 25 de octubre: cerrada la circulación en Paseo de la Reforma
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Con la DEA tras sus huellas: los crímenes por los que “El Chore”, operador de Los Gigios en Sonora, fue capturado para su extradición

Marina rescata a seis migrantes extranjeros que navegaban frente a las costas de Chiapas

César Jáuregui seguirá en el Altiplano: juez lo vincula a proceso por traición a la patria en el caso CIA

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Maltrato animal en La Granja VIP: Magistrada condena abusos contra el perrito Tlacoyo

Maltrato animal en La Granja VIP: Magistrada condena abusos contra el perrito Tlacoyo

Denuncian al exjugador del América ‘Mono’ Osuna por presunto maltrato animal contra el perrito ‘Tlacoyo’

Thalía casi se casa con el hijo de Gustavo Díaz Ordaz: así lo contó Televisa en la bioserie de Timbiriche

Lizbeth Rodríguez acusa a su exesposo turco de abandonarla y lo tacha de “rata”

Nieto de Pedro Fernández le roba el show a su abuelo al cantar juntos ‘La de la Mochila Azul’ con tan solo 12 años

DEPORTES

Entre lagrimas y emoción: Hugo Sánchez vuelve a cantar un Goya en el Estadio Olímpico

Entre lagrimas y emoción: Hugo Sánchez vuelve a cantar un Goya en el Estadio Olímpico

México ya lo está ganando 1-0 sobre Australia, se termina el primer tiempo: sigue EN VIVO cómo va el juego de la selección en el Mundial Femenil Sub 17

Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el encuentro de la Semana 7 de la NFL desde México

Andrés Gudiño revela qué campeonato disfrutó más con Cruz Azul ¿La novena o la décima?

Vaquero Navarrete se rinde ante O’Shaquie Foster tras perder sus cinturones mundiales: “Te felicito, campeón”