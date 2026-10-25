Mundo

Bulgaria vota en una elecciones presidenciales bajo la tensión por los ataques con drones contra buques en el mar Negro

Las encuestas ubican a la presidenta interina Iliana Iotova, de 61 años, en primer lugar entre los 27 candidatos, seguida por el ex primer ministro interino Andrey Gyurov, de 50 años. Si ningún aspirante logra la mayoría absoluta, habrá segunda vuelta el 1 de noviembre

Bulgaria vota en una elecciones presidenciales bajo la tensión por los ataques con drones contra buques en el mar Negro (REUTERS)
Bulgaria vota en una elecciones presidenciales bajo la tensión por los ataques con drones contra buques en el mar Negro (REUTERS)
Guardar

Bulgaria vota este domingo en unas elecciones presidenciales marcadas por ataques con drones contra buques mercantes frente a su costa del mar Negro, en un contexto de tensión por la guerra de Rusia en Ucrania.

Las encuestas ubican a la presidenta interina Iliana Iotova, de 61 años, en primer lugar entre los 27 candidatos, seguida por el ex primer ministro interino Andrey Gyurov, de 50 años. Si ningún aspirante logra la mayoría absoluta, habrá segunda vuelta el 1 de noviembre.

PUBLICIDAD

Los ataques marítimos dan un nuevo peso a la elección

La presidencia búlgara tiene funciones en gran parte ceremoniales, pero la votación adquirió relevancia tras una serie de ataques con drones contra barcos mercantes en el mar Negro, cerca de la costa búlgara.

Los ataques, que causaron la muerte probable de cerca de dos docenas de marineros de distintas nacionalidades, recibieron condenas internacionales y elevaron las preocupaciones sobre la expansión del conflicto en Ucrania. El Gobierno pidió ayuda a sus aliados para reforzar la seguridad marítima.

El Ejecutivo de Bulgaria no acusó de forma directa a Rusia por los ataques. Sin embargo, el primer ministro Rumen Radev afirmó que el resultado de esas acciones “beneficia a la Federación Rusa”.

PUBLICIDAD

Gyurov e Iotova difieren sobre la guerra en Ucrania

Las encuestas ubican a la presidenta interina Iliana Iotova, de 61 años, en primer lugar entre los 27 candidatos, seguida por el ex primer ministro interino Andrey Gyurov, de 50 años (REUTERS)
Las encuestas ubican a la presidenta interina Iliana Iotova, de 61 años, en primer lugar entre los 27 candidatos, seguida por el ex primer ministro interino Andrey Gyurov, de 50 años (REUTERS)

Los dos principales aspirantes condenaron los ataques, aunque mantienen posturas distintas sobre la guerra. Gyurov cuenta con el respaldo de partidos reformistas y prooccidentales, y expresó de forma sostenida su apoyo a Ucrania.

Durante su etapa como jefe de Gobierno interino, Gyurov firmó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Kiev. En un acto de campaña el jueves, declaró: “Quiero que Bulgaria tenga una voz propia en Europa. Un aliado fiable de la OTAN que defienda sus intereses mediante la preparación, una diplomacia fuerte y una posición clara”.

Iotova asumió la presidencia interina en enero, después de la renuncia de Radev para competir en las elecciones parlamentarias, que ganó. El ex mandatario respalda su candidatura y ambos defienden una salida diplomática al conflicto.

Una victoria de Iotova la convertiría en la primera mujer elegida presidenta de Bulgaria. En otro acto el jueves, respondió a quienes defienden una prolongación de la guerra: “Mis oponentes sostienen que debe haber una guerra de desgaste. La verdad es que todos somos quienes estamos más agotados”.

Iotova lidera los sondeos antes de la apertura de urnas

Un sondeo de Alpha Research otorga a Iotova el 41 % de intención de voto, frente al 28 % de Gyurov. La votación comenzará a las 7.00 hora local, equivalentes a las 5.00 GMT, y concluirá a las 20.00.

(Con información de REUTERS)

Temas Relacionados

BulgariaElecciones en BulgariaIliana IotovaAndrey GyurovÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manifestantes italianos desafiaron el fuerte operativo de seguridad de Meloni y volvieron a chocar con la Policía

Los principales enfrentamientos se produjeron en Roma, Bolonia y Turín, donde los movilizados instalaron barricadas en la vía pública, provocaron incendios y lanzaron objetos contra los uniformados

Manifestantes italianos desafiaron el fuerte operativo de seguridad de Meloni y volvieron a chocar con la Policía

El lado oculto de la cría de peces: sobrepesca, contaminación y denuncias de explotación laboral

Una investigación de The New York Times advierte que especies pequeñas capturadas en el mar son procesadas para alimentar salmones y camarones de criadero, con efectos sobre comunidades locales y trabajadores de la cadena productiva

El lado oculto de la cría de peces: sobrepesca, contaminación y denuncias de explotación laboral

El gobierno de Italia confirmó la detención del presunto organizador de los disturbios en Milán

El ministro del Interior precisó que el sospechoso es un periodista y milita en el “entorno pro-palestina”

El gobierno de Italia confirmó la detención del presunto organizador de los disturbios en Milán

La Policía detuvo a un sospechoso del incendio en el “Nido del Águila”, el antiguo refugio de montaña de Hitler en Alemania

El hombre fue interceptado cuando intentaba salir del área en una motocicleta sin matrícula, mientras la fiscalía examina una posible motivación política y eventuales trastornos psíquicos del acusado

La Policía detuvo a un sospechoso del incendio en el “Nido del Águila”, el antiguo refugio de montaña de Hitler en Alemania

Diez destinos internacionales para viajar durante 2027

La lista por parte de National Geographic reúne propuestas en América, Europa, Asia y Oceanía, con nuevos parques nacionales, aniversarios, festivales y recorridos culturales que combinan patrimonio histórico, naturaleza y gastronomía para el próximo año

Diez destinos internacionales para viajar durante 2027
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así rastrearon a alias Marcos Pacífico durante años: la vigilancia que permitió ubicar su campamento en Cauca

Así rastrearon a alias Marcos Pacífico durante años: la vigilancia que permitió ubicar su campamento en Cauca

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 24 de octubre

Falta una semana para el Gran Premio de México: Checo Pérez celebrará 300 carreras de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 24 de octubre: se reestablece la circulación en avenida 20 de noviembre

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 24 de octubre: Vance se debilita a categoría 1; frente frío 3 provocarán lluvias en la mitad del país

DEPORTES

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

Con Di María como figura, Rosario Central le ganó 2-0 a Huracán y quedó como líder de la Zona B del Torneo Clausura y la Tabla Anual

El comunicado del Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores contra Estudiantes

Los mensajes de Alpine y del agente de Colapinto tras los comentarios de un presentador británico en el GP de Estados Unidos de F1

La impactante racha que cortó Lionel Messi tras la derrota del Inter Miami ante New York Red Bulls por la MLS

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

La exclusiva fiesta de Kim Kardashian por sus 46 años: dos vestidos de infarto y la ausencia de Lewis Hamilton

Una aliada de Olivia Benson volverá a ‘La ley y el orden: UVE’ después de 8 años

El cover de Queen que enfureció a Brian May: “Me horroricé”

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo