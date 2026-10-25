Bulgaria vota en una elecciones presidenciales bajo la tensión por los ataques con drones contra buques en el mar Negro (REUTERS)

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Bulgaria vota este domingo en unas elecciones presidenciales marcadas por ataques con drones contra buques mercantes frente a su costa del mar Negro, en un contexto de tensión por la guerra de Rusia en Ucrania.

Las encuestas ubican a la presidenta interina Iliana Iotova, de 61 años, en primer lugar entre los 27 candidatos, seguida por el ex primer ministro interino Andrey Gyurov, de 50 años. Si ningún aspirante logra la mayoría absoluta, habrá segunda vuelta el 1 de noviembre.

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Los ataques marítimos dan un nuevo peso a la elección

La presidencia búlgara tiene funciones en gran parte ceremoniales, pero la votación adquirió relevancia tras una serie de ataques con drones contra barcos mercantes en el mar Negro, cerca de la costa búlgara.

Los ataques, que causaron la muerte probable de cerca de dos docenas de marineros de distintas nacionalidades, recibieron condenas internacionales y elevaron las preocupaciones sobre la expansión del conflicto en Ucrania. El Gobierno pidió ayuda a sus aliados para reforzar la seguridad marítima.

El Ejecutivo de Bulgaria no acusó de forma directa a Rusia por los ataques. Sin embargo, el primer ministro Rumen Radev afirmó que el resultado de esas acciones “beneficia a la Federación Rusa”.

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Gyurov e Iotova difieren sobre la guerra en Ucrania

Las encuestas ubican a la presidenta interina Iliana Iotova, de 61 años, en primer lugar entre los 27 candidatos, seguida por el ex primer ministro interino Andrey Gyurov, de 50 años (REUTERS)

Los dos principales aspirantes condenaron los ataques, aunque mantienen posturas distintas sobre la guerra. Gyurov cuenta con el respaldo de partidos reformistas y prooccidentales, y expresó de forma sostenida su apoyo a Ucrania.

Durante su etapa como jefe de Gobierno interino, Gyurov firmó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Kiev. En un acto de campaña el jueves, declaró: “Quiero que Bulgaria tenga una voz propia en Europa. Un aliado fiable de la OTAN que defienda sus intereses mediante la preparación, una diplomacia fuerte y una posición clara”.

Iotova asumió la presidencia interina en enero, después de la renuncia de Radev para competir en las elecciones parlamentarias, que ganó. El ex mandatario respalda su candidatura y ambos defienden una salida diplomática al conflicto.

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Una victoria de Iotova la convertiría en la primera mujer elegida presidenta de Bulgaria. En otro acto el jueves, respondió a quienes defienden una prolongación de la guerra: “Mis oponentes sostienen que debe haber una guerra de desgaste. La verdad es que todos somos quienes estamos más agotados”.

Iotova lidera los sondeos antes de la apertura de urnas

Un sondeo de Alpha Research otorga a Iotova el 41 % de intención de voto, frente al 28 % de Gyurov. La votación comenzará a las 7.00 hora local, equivalentes a las 5.00 GMT, y concluirá a las 20.00.

(Con información de REUTERS)