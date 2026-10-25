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México ya lo está ganando 1-0 sobre Australia: sigue EN VIVO cómo va el juego de la selección en el Mundial Femenil Sub 17

Las mexicanas buscarán conseguir el boleto a los octavos de final, después de obtener su primera victoria del torneo el jueves pasado frente a Chile

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Las mexicanos buscarán conseguir el boleto a los octavos de final, después de obtener su primera victoria del torneo el jueves pasado frente a Chile. (miseleccionfem)
Las mexicanos buscarán conseguir el boleto a los octavos de final, después de obtener su primera victoria del torneo el jueves pasado frente a Chile. (miseleccionfem)

México se prepara para enfrentar a la selección de Australia este domingo 25 de octubre a las 9:00 horas (tiempo del centro de México) desde Rabat, Marruecos en su tercer juego dentro de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub 17.

Después de haber derrotado a Chile, el tricolor tiene en sus manos el pase a la siguiente ronda, buscando refrendar lo conseguido el año pasado cuando llegaron hasta semifinales y terminaron en tercer lugar.

En pocas líneas:

15:32 hsHoy

Minuto 31, Otra jugada peligrosa de México

Mía Urbano vuelve a aparecer sola dentro del área pero su disparo se va a las manos de la portera australiano.

15:20 hsHoy

Minuto 20, México domina el partido

La selección mexicana tiene el dominio en la posesión del balón e intentan atacar a la portera australiana, pero hasta el momento no han logrado tener otra oportunidad clara de peligro.

15:07 hsHoy

Minuto 6, se salva Australia

Mía Urbano estrella su disparo en el travesaño y México ya tuvo su primera llegada de peligro.

15:02 hsHoy

Comienza el partido

Arranca el encuentro entre México y Australia.

14:33 hsHoy

Alineación confirmada de México

A continuación, te presentamos la alineación con la que México saltará a la cancha:

  • Ania López
  • Fernanda Monroy
  • Emily Delgado
  • Valeria Figueroa
  • Araceli Pérez
  • Bianka Arredondo
  • Ixchel Uscanga
  • Zoé Sánchez
  • Citlalli Reyes
  • Natalia Pérez
  • Mía Urbano
14:10 hsHoy

Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo desde México

El encuentro podrá seguirse a través de las pantallas de TUDN, Canal Nueve y ViX Premium.

13:48 hsHoy

Qué necesita México para clasificar a octavos de final

Después de haber caído contra España en la primera jornada, México consiguió su primera victoria del torneo tras imponerse 3-1 a Chile, donde el tricolor se repuso de un arranque adverso, ya que el conjunto sudamericano tomó ventaja en el marcador.

Sin embargo, las chicas tuvieron capacidad de respuesta y sumaron sus primeros tres puntos.

Ahora, México llega a su último compromiso de la fase de grupos con altas posibilidades de clasificar a los octavos de final.

Un empate le basta al tricolor para asegurar su boleto a la siguiente ronda, pues lo peor que podría pasar es igualar con Chile en puntos, donde el criterio de desempate les favorece debido al duelo entre ellos.

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