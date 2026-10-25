México ya lo está ganando 1-0 sobre Australia: sigue EN VIVO cómo va el juego de la selección en el Mundial Femenil Sub 17

Las mexicanos buscarán conseguir el boleto a los octavos de final, después de obtener su primera victoria del torneo el jueves pasado frente a Chile. (miseleccionfem)

México se prepara para enfrentar a la selección de Australia este domingo 25 de octubre a las 9:00 horas (tiempo del centro de México) desde Rabat, Marruecos en su tercer juego dentro de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub 17.

Después de haber derrotado a Chile, el tricolor tiene en sus manos el pase a la siguiente ronda, buscando refrendar lo conseguido el año pasado cuando llegaron hasta semifinales y terminaron en tercer lugar.