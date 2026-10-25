México ya lo está ganando 1-0 sobre Australia: sigue EN VIVO cómo va el juego de la selección en el Mundial Femenil Sub 17

México se prepara para enfrentar a la selección de Australia este domingo 25 de octubre a las 9:00 horas (tiempo del centro de México) desde Rabat, Marruecos en su tercer juego dentro de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub 17.
Después de haber derrotado a Chile, el tricolor tiene en sus manos el pase a la siguiente ronda, buscando refrendar lo conseguido el año pasado cuando llegaron hasta semifinales y terminaron en tercer lugar.
En pocas líneas:
Minuto 31, Otra jugada peligrosa de México
Mía Urbano vuelve a aparecer sola dentro del área pero su disparo se va a las manos de la portera australiano.
Minuto 20, México domina el partido
La selección mexicana tiene el dominio en la posesión del balón e intentan atacar a la portera australiana, pero hasta el momento no han logrado tener otra oportunidad clara de peligro.
Minuto 6, se salva Australia
Mía Urbano estrella su disparo en el travesaño y México ya tuvo su primera llegada de peligro.
Comienza el partido
Arranca el encuentro entre México y Australia.
Alineación confirmada de México
A continuación, te presentamos la alineación con la que México saltará a la cancha:
- Ania López
- Fernanda Monroy
- Emily Delgado
- Valeria Figueroa
- Araceli Pérez
- Bianka Arredondo
- Ixchel Uscanga
- Zoé Sánchez
- Citlalli Reyes
- Natalia Pérez
- Mía Urbano
Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo desde México
El encuentro podrá seguirse a través de las pantallas de TUDN, Canal Nueve y ViX Premium.
Qué necesita México para clasificar a octavos de final
Después de haber caído contra España en la primera jornada, México consiguió su primera victoria del torneo tras imponerse 3-1 a Chile, donde el tricolor se repuso de un arranque adverso, ya que el conjunto sudamericano tomó ventaja en el marcador.
Sin embargo, las chicas tuvieron capacidad de respuesta y sumaron sus primeros tres puntos.
Ahora, México llega a su último compromiso de la fase de grupos con altas posibilidades de clasificar a los octavos de final.
Un empate le basta al tricolor para asegurar su boleto a la siguiente ronda, pues lo peor que podría pasar es igualar con Chile en puntos, donde el criterio de desempate les favorece debido al duelo entre ellos.