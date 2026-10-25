Carne picada con brócoli: la receta keto rica en proteínas ideal para un menú bajo en carbohidratos

El plato keto de carne picada y brócoli es una alternativa para quienes buscan combinar proteínas y vegetales en una misma preparación. Su propuesta se basa en ingredientes que pueden cocinarse juntos para obtener una comida sencilla, con una mezcla de texturas y sabores que funciona tanto para el almuerzo como para la cena.
La carne picada aporta proteínas, mientras que el brócoli suma fibra, vitaminas y minerales. La composición nutricional final depende del tipo de carne, la cantidad de grasa que contenga y los ingredientes adicionales que se incorporen durante la cocción.
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Esta combinación puede formar parte de una alimentación cetogénica, caracterizada por una reducción importante de carbohidratos. Sin embargo, para determinar si el plato se ajusta a ese patrón, es necesario considerar las porciones y los condimentos utilizados, además de revisar los valores nutricionales de cada ingrediente.
Carne picada y brócoli: los ingredientes principales
La carne picada constituye la base de esta receta y permite adaptar el resultado según las preferencias personales. Puede utilizarse carne de res, aunque su contenido de grasa variará de acuerdo con el corte y la proporción empleada. Elegir una opción específica ayuda a controlar el aporte energético del plato.
El brócoli complementa la preparación con su textura firme y su sabor característico. Este vegetal contiene fibra y micronutrientes, además de aportar volumen a la comida sin sumar tantos carbohidratos como otros acompañamientos ricos en almidón.
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La combinación de ambos ingredientes permite crear una preparación práctica sin recurrir a pastas, arroz o papas. Para conservar el enfoque bajo en carbohidratos, conviene prestar atención a las salsas comerciales y evitar añadir productos con azúcares o almidones que modifiquen la composición del plato.
Cómo preparar el plato keto paso a paso
Para elaborar una versión sencilla para dos personas, se pueden utilizar los siguientes ingredientes:
- 300 gramos de carne picada de res.
- 250 gramos de brócoli.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 1 diente de ajo picado, opcional.
- Sal y pimienta al gusto.
- Especias al gusto, siempre que no contengan azúcares añadidos.
La preparación comienza al lavar el brócoli y separarlo en pequeños floretes. Después, se calienta el aceite en una sartén y se añade la carne picada. Se cocina mientras se remueve para separar los trozos y conseguir una cocción uniforme. El ajo, la sal, la pimienta y las especias pueden incorporarse durante este proceso.
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Cuando la carne esté bien cocida, se agrega el brócoli y se mezcla con el resto de los ingredientes. Puede añadirse un poco de agua para facilitar la cocción al vapor dentro de la sartén. Se deja cocinar hasta que el vegetal alcance la textura deseada, procurando que conserve cierta firmeza. Antes de servir, hay que comprobar que la carne esté completamente cocida.
Una alternativa para una alimentación baja en carbohidratos
La dieta cetogénica reduce de manera considerable el consumo de carbohidratos y ajusta la proporción de grasas y proteínas. En ese contexto, una preparación de carne picada con brócoli puede resultar compatible con el objetivo de limitar los carbohidratos, siempre que las cantidades y los ingredientes se ajusten a las necesidades individuales.
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La proteína de la carne contribuye al mantenimiento de los músculos y otros tejidos, mientras que el brócoli aporta fibra y micronutrientes. No obstante, la cantidad exacta de proteínas, grasas y carbohidratos depende de las porciones y del tipo de carne elegido. Sin esos datos específicos, no es posible establecer un cálculo nutricional preciso para la receta.
Este plato también permite variar los condimentos sin modificar necesariamente su carácter bajo en carbohidratos. Puede servirse recién preparado y utilizarse como comida principal, con una distribución de ingredientes que se ajuste al apetito de cada persona. Su principal atractivo reside en la sencillez de la combinación y en la posibilidad de incorporar vegetales y proteína en una misma comida, sin necesidad de acompañamientos ricos en almidón.
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